Zaroka v raju: Kdo je moški, ki je osvojil eno najlepših žensk na svetu?

icon-expand Alessandra Ambrosio FOTO: AP

Alessandra Ambrosio je pokazala zaročni prstan

Alessandra Ambrosio je novico o zaroki objavila 11. avgusta 2026 in ob tem pokazala tudi romantične fotografije s plaže. Na posnetkih iz indonezijskega letovišča NIHI Sumba je mogoče videti par v objemu, medtem ko je okoli njiju iz cvetov oblikovano veliko srce. Najbolj zgovoren je trenutek, ko Buck Palmer kleči pred manekenko in ji natika zaročni prstan. Ambrosio je ob fotografijah zapisala, da bi ga izbrala v tem in vsakem drugem življenju ter dodala, da je čas za njuno skupno prihodnost. Romantična fotografija je hitro zaokrožila po družbenih omrežjih, pozornost pa ni pritegnil le prstan. Veliko bolj zanimivo vprašanje je bilo, kdo je moški, ki je po številnih letih samskega življenja uspel osvojiti eno najbolj slavnih manekenk na svetu.

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Kdo je Buck Palmer, moški, ki je osvojil Alessandro Ambrosio?

Buck Palmer ni neznanec iz sveta mode. Avstralec je bil v preteklosti tudi sam maneken, nato pa se je preusmeril v oblikovanje nakita in moških modnih dodatkov. Kot je leta 2025 poročal South China Morning Post, je Palmer po manekenski karieri ustvaril lastno znamko nakita. Pri svojem delu stavi predvsem na ročno izdelane kose in izrazit osebni slog, pred tem pa je deloval tudi kot inštruktor meditacije. Prav zaradi povezave z modo se z Ambrosio tudi poklicno dobro razumeta. Ona je desetletja preživela pred fotografskimi objektivi, on pa se je iz podobnega sveta postopoma preselil v oblikovanje. Toda njuna zgodba ni zgolj poslovna kombinacija dveh ljudi iz modne industrije.

icon-expand Buck Palmer FOTO: Profimedia

Spoznala sta se šele pred manj kot dvema letoma

Ambrosio in Palmer sta svojo zvezo javnosti prvič pokazala konec leta 2024. Novembra je Us Weekly poročal, da sta postala uradni par na Instagramu, pri čemer je vir za revijo takrat povedal, da je bila njuna zveza še zelo sveža, vendar da sta si bila zelo všeč. Kmalu je postalo jasno, da ne gre za kratko hollywoodsko romanco. Konec leta 2024 je Ambrosio s Palmerjem odpotovala v Brazilijo, kjer je na družbenih omrežjih objavila njune skupne fotografije. Januarja 2025 je South China Morning Post pisal o njunem razmerju in poudaril, da je manekenka novega partnerja brez večjih zadržkov vključevala v svoje zasebno življenje. Še bolj zgovorno je bilo, da sta si omislila tudi ujemajoči se tetovaži v obliki srca na zapestjih, kar kaže, da njuna zveza že nekaj časa ni bila zgolj bežna avantura. O tem je ob objavi zaroke poročal tudi The Cut.

Palmer jo je osvojil s podobnim pogledom na življenje

Ambrosio je o njunem odnosu spregovorila tudi sama. Marca 2025 je v pogovoru za Us Weekly povedala, da s Palmerjem rada živita polno in da ju povezuje predvsem navdušenje nad življenjem ter uživanje v majhnih stvareh. Prav to je zanimiv del njune zgodbe. Po desetletjih življenja v središču pozornosti Ambrosio očitno ni iskala še enega človeka, ki bi jo poskušal zasenčiti. Palmer ima sicer svojo kariero in prepoznavnost, vendar ni zvezdnik, ki bi živel od njenega imena. Je nekdanji maneken, oblikovalec nakita in človek, ki je že pred zvezo z Ambrosio ustvarjal lastno poslovno pot.

icon-expand Je nekdanji maneken. FOTO: Profimedia

Tudi Buck Palmer ima za seboj zakon

Palmerjevo zasebno življenje je že bilo povezano z modnim svetom. Pred zvezo z Ambrosio je bil poročen z avstralsko manekenko Ashley Hart, ki je bila prav tako del modne industrije. Ambrosio ima medtem za seboj dolgo razmerje z ameriškim poslovnežem Jamiejem Mazurjem. Z njim ima dva otroka, hčerko Anjo in sina Noaha. Par se je razšel leta 2018 po približno desetletju zaroke. Te podrobnosti o njeni preteklosti je že leta 2025 navajal South China Morning Post. Zato je njena nova zaroka še toliko bolj zanimiva. Ambrosio se je po razhodu z Mazurjem več let izogibala temu, da bi svoje zasebno življenje postavljala v ospredje. S Palmerjem pa je bilo drugače. Njuna razmerja ni bilo treba dolgo ugibati iz fotografij paparacev. Sama sta ga postopoma pokazala javnosti.

Romantična zaroka na indonezijski plaži

Palmer je za zaroko izbral precej spektakularno kuliso. Na plaži v letovišču NIHI Sumba v Indoneziji je okoli para nastalo veliko srce iz rdečih cvetov, trenutek pa so posnele tudi fotografije in videoposnetki iz zraka. News.com.au poroča, da je Palmer Ambrosio zaprosil ob obali, manekenka pa je bila ob tem oblečena v pleteni bikini. Za žensko, ki je večji del kariere preživela na najbolj prestižnih modnih pistah in v oglaševalskih kampanjah, je bila izbira precej simbolična: namesto hollywoodskega spektakla sta izbrala zaseben, tropski trenutek. In očitno je delovalo.

icon-expand Alessandra Ambrosio in Buck Palmer FOTO: Profimedia

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