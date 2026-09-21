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Maja Šuput
Zabava

Pevka ujeta z znanim bogataševim sinom

B.R.
21. 09. 2026 10.19
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Pevka je ob odhodu iz Zagreba pritegnila precej pozornosti. Na letališču so jo opazili v družbi mlajšega moškega, s katerim si je bila očitno zelo blizu. Kmalu je postalo jasno, za koga gre.

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Maja Šuput ujeta med poljubi na letališču

Hrvaška pevka Maja Šuput je na zagrebškem letališču Franjo Tuđman pritegnila pozornost zaradi družbe, v kateri je odpotovala v London. Pevka je bila namreč opažena z mlajšim moškim, s katerim naj bi se pred odhodom objemala in poljubljala.

Po pripovedovanju bralca, ki je posnetke poslal medijem, sta bila med čakanjem na let sproščena, se smejala in držala za roke. Fotografije in posnetki so tako hitro sprožili ugibanja, ali je Maja po nedavnem razhodu znova zaljubljena.

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Kdo je moški ob Maji Šuput?

Po informacijah hrvaških medijev naj bi šlo za Emila Tedeschija mlajšega, sina znanega hrvaškega podjetnika Emila Tedeschija.

Tedeschi mlajši je v zgodnjih tridesetih letih, pozornost javnosti pa je pritegnilo tudi njegovo preteklo zasebno življenje. Bil je poročen z Niko Perenčević, hčerko podjetnika Mihajla Perenčevića, ki je od njega starejša 17 let. Par se je poročil leta 2019, leta 2022 pa se jima je rodil sin.

Njuno ločitev je Tedeschi mlajši lani tudi sam potrdil in povedal, da sta ostala v prijateljskih odnosih.

Maja Šuput je po razhodu molčala o ljubezenskem življenju

Nova opažanja prihajajo le nekaj mesecev po tem, ko je Maja Šuput potrdila konec zveze s Šimom Elezom. Kot je maja poročal Index.hr, je pevka sama povedala, da sta se njuni poti razšli in da vsak od njiju živi svojo zgodbo.

Od takrat o svojem ljubezenskem življenju ni javno govorila. Zato je bilo njeno druženje s Tedeschijem mlajšim toliko bolj opazno.

Skupaj odpotovala v London

Maja je pred potovanjem na družbenih omrežjih objavila fotografijo letališke table in zapisala, da se začenja njen rojstnodnevni teden. 22. septembra bo namreč praznovala 47. rojstni dan. Pozneje je pokazala tudi, da je njena izbrana destinacija London.

Viri: 24sata, Index.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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