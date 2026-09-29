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madonna
Zabava

Nenavaden posnetek iz postelje sprožil plaz odzivov - kaj se dogaja z Madonno?

B.R.
29. 09. 2026 10.16
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Madonna je po nastopu na podelitvi MTV Video Music Awards presenetila z nenavadnim videoposnetkom iz hotelske sobe. V njem skupaj s Charli XCX in Julio Garner pleše na postelji, posnetek pa je hitro sprožil številne odzive oboževalcev.

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Madonna objavila nenavaden video iz hotelske sobe

68-letna Madonna je v noči po podelitvi MTV Video Music Awards na TikToku objavila kratek videoposnetek, na katerem se skupaj s Charli XCX in Julio Garner zabava v hotelski sobi.

V ozadju je mogoče slišati skladbo Danceteria Afterhours, pri kateri Madonna sodeluje s Charli XCX. Madonna je oblečena v črno in se med posnetkom premika po postelji, medtem ko Charli XCX in Julia Garner plešeta pred kamero.

Kot poroča Complex, je pevka ob objavi zapisala "Work of art". Posnetek je v manj kot enem dnevu zbral več milijonov všečkov, komentarji pa so se hitro osredotočili predvsem na Madonnine izraze obraza in nenavadno vzdušje v sobi.

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V videu tudi Charli XCX in Julia Garner

Charli XCX se v posnetku pojavi prva, nato pa se ji na postelji pridruži Madonna. Kmalu za njima zapleše še Julia Garner.

Garnerjevo z Madonno povezuje tudi njun nedokončani filmski projekt. Igralka je bila izbrana za vlogo pevke v biografskem filmu o njenem življenju, vendar je bil projekt pozneje opuščen. The Guardian je poročal, da so se težave pojavile tudi zaradi nesoglasij glede proračuna filma.

Madonna je pred tem nastopila na VMA

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Videoposnetek je nastal le nekaj ur po Madonninem velikem nastopu na podelitvi MTV Video Music Awards.

Madonna je v Los Angelesu odprla prireditev in se na oder VMA vrnila prvič po letu 2003. Nastopila je s Sabrino Carpenter in Charli XCX, izvedla pa je tudi skladbo Danceteria Afterhours.

Veliko pozornosti je pritegnil tudi njen govor ob prevzemu ene od nagrad. Madonna se je po poročanju The Independent šalila z rekviziti, uporabljenimi med nastopom, in sprva dejala, da ji ni povsem jasno, za katero nagrado je prejela kipec.

Charli XCX ji je pomagala razjasniti kategorijo, Madonna pa je nato govor usmerila v svojo dolgoletno povezanost s plesom.

Na družbenih omrežjih so nekateri gledalci njen nastop opisovali kot zmeden, drugi pa so njeno vedenje razumeli kot del njenega značilnega humorja in odrskega nastopa.

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Po spletu so se pojavile tudi navedbe, da naj bi bili Madonnini bližnji po njenem nastopu zaskrbljeni in naj bi ji svetovali, naj nekoliko upočasni tempo.

Nenavaden videoposnetek je tako postal še eden izmed viralnih trenutkov, s katerimi Madonna tudi desetletja po začetku kariere uspe pritegniti ogromno pozornosti.

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Viri: Complex, Variety, Paramount Press Express, The Guardian, The Independent, Daily Mail

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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