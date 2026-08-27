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Lakersi v Ljubljani
Zabava

Luka Dončić in Playboyeva zajčica: zgodba, ki je pritegnila tuje medije

B.R.
27. 08. 2026 08.40
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Luka Dončić se je po obisku soigralcev iz lige NBA v Sloveniji znašel v središču novih ljubezenskih govoric. Njegovo ime so tuji mediji začeli povezovati s slovensko Playboyevo zajčico.

Luka Dončić in Anja Jenko sta bila na istem dogodku

Luka Dončić je med avgustovskim obiskom Slovenije svoje soigralce popeljal tudi v ljubljansko nočno življenje. Ekipa je bila v Sloveniji od 20. do 24. avgusta, obisk pa je bil namenjen druženju in pripravam pred novo sezono.

Pozornost je pritegnil predvsem večerni obisk lokala v Ljubljani, ki se pozneje spremeni v nočni klub. Med gosti pa je bila tudi Anja Jenko, nekdanja Playboyeva zajčica. In prav to ime je sprožilo val ugibanj v tujih medijih.

Lakersi v Ljubljani
Lakersi v Ljubljani FOTO: Damjan Žibert

Dodatno zanimanje je povzročilo tudi dejstvo, da je bil dogodek zelo zaseben. Fotografiranje in snemanje v notranjosti nista bila dovoljena, kamere na telefonih pa so morali gostje prekriti.

Govorice o novi zvezi nimajo potrditve

Kot poroča ClutchPoints, ki je zgodbo pozneje posodobil, predstavniki Luke Dončića poudarjajo, da košarkar z Anjo Jenko na dogodku ni niti govoril niti se z njo srečal. Tudi slovenski mediji so opozorili, da ni bilo podatkov, ki bi potrjevali, da je Dončić večer preživel v njeni družbi.

Podobno ugotovitev prinaša tudi Times of India. Čeprav je bila estradnica istega večera v istem ljubljanskem lokalu, ni dokazov, da bi bila z Dončićem na zmenku, da bi skupaj prišla na zabavo ali da bi med njima obstajala romantična povezava.

Kdo je Anja Jenko?

Anja Jenko je slovenska manekenka in medijska osebnost, ki je širšo prepoznavnost v Sloveniji pridobila že pred več kot desetletjem. Leta 2014 je pozirala za slovensko izdajo revije Playboy, o njenem fotografiranju pa so takrat poročali številni domači mediji.

Danes je Jenkova še vedno prepoznavna predvsem kot vplivnica.

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Dončić je za seboj pustil dolgoletno zvezo

Govorice o morebitni novi romanci so toliko bolj zanimive tudi zato, ker je Dončić letos zaključil dolgoletno razmerje z Anamario Goltes.

Njuno razmerje se je začelo leta 2016, leta 2023 sta se zaročila, skupaj pa imata dve hčerki. Marca 2026 je Dončić tudi javno potrdil konec zaroke.

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Viri: New York Post, ClutchPoints, Times of India, Il Piccolo

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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Film/tv

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