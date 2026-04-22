Razkrila biseksualnost in novo partnerico

Javno razkritje in odziv medijev
Po poročanju britanskih medijev je Gabby McCarthy prvič javno spregovorila o svoji spolni usmerjenosti in potrdila, da se identificira kot biseksualna. Zvezdnica je namreč začela razmerje z nekdanjo udeleženko šova TOWIE, Demi Sims, kar je dodatno vzbudilo zanimanje javnosti in oboževalcev resničnostnih oddaj.
Britanski medij Metro poroča, da sta se ženski spoznali v širšem krogu televizijske industrije in se hitro povezali. Njuno razmerje je postalo javno po skupnih nastopih na družbenih omrežjih, kjer sta začeli deliti skupne trenutke.
Zvezdnica Otok ljubezni: Avstralija je že v preteklosti pritegnila veliko pozornosti zaradi svojega videza in televizijskih nastopov, kar je pogosto spremljalo tudi medijsko izpostavljanje njenega telesnega videza. Vendar pa, kot poroča Daily Mail, sama poudarja, da želi v ospredje postaviti svojo osebno srečo in avtentičnost, ne le zunanjega videza.
