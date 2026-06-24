Usoda ju je združila v njenem najtežjem trenutku

Lionel Messi, eden najboljših nogometašev vseh časov, že vrsto let deli življenje z isto žensko – Antonello Roccuzzo. Njuna ljubezenska zgodba je vse prej kot tipična zgodba slavnega športnika. Namesto škandalov, burnih razhodov in odmevnih romanc jo zaznamujejo dolgoletna povezanost, zvestoba in skupno odraščanje.

Spoznala sta se kot otroka

Kot poročajo številni tuji mediji, se je vse začelo v argentinskem mestu Rosario, kjer sta oba odraščala. Messi je bil še otrok, ko je prek svojega prijatelja Lucasa Scaglie spoznal njegovo sestrično Antonello. Že kot deček naj bi bil nad njo navdušen, njuni prijatelji pa se še danes spominjajo, kako rad je obiskoval hišo družine Roccuzzo. Njuno otroško prijateljstvo se je razvijalo povsem spontano, vendar je življenje kmalu poskrbelo za velik preobrat.

icon-expand Messi in Antonella se poznata že od malih nog, po njegovem odhodu v Španiju pa ju je ponovno zbližala tragedija. FOTO: Profimedia

Razdalja ju je ločila, a ne za vedno

Ko je bil Messi star 13 let, se je zaradi nogometne kariere preselil v Barcelono. Pred njim je bila življenjska priložnost, ki je ni mogel zavrniti, vendar je selitev pomenila tudi ločitev od domačega okolja in ljudi, ki jih je imel rad. Medtem ko je v Španiji gradil pot do svetovne slave, je Antonella ostala v Argentini. Živela sta ločeni življenji, a stikov nista povsem prekinila. Po navedbah več biografskih zapisov sta si občasno dopisovala in ostala povezana kljub tisočem kilometrov razdalje.

Tragičen dogodek, ki ju je znova zbližal

Poseben preobrat v njuni zgodbi se je zgodil leta 2005. Kot poročajo Infobae, UOL in drugi mediji, je Antonella takrat izgubila eno svojih najbližjih prijateljic, ki je umrla v prometni nesreči. Ko je Messi izvedel za tragedijo, se je vrnil v Argentino, da bi ji stal ob strani v enem najtežjih obdobij njenega življenja. Prav ta dogodek naj bi ju dokončno povezal. Iz dolgoletnega prijateljstva se je razvilo razmerje, ki je kmalu postalo veliko več kot le mladostna simpatija.

icon-expand Danes imata tri sinove – Thiaga, Matea in Cira. FOTO: Profimedia

Od skrivne zveze do skupnega življenja

Čeprav sta bila skupaj že nekaj časa, sta svojo zvezo dolgo skrivala pred javnostjo. Šele leta 2009 je Messi v intervjuju prvič javno priznal, da ima dekle v Argentini. Kmalu zatem je Antonella zapustila Argentino in se preselila v Barcelono, kjer sta začela skupno življenje. Njuna zveza je nato rasla vzporedno z Messijevo nogometno kariero. Medtem ko je osvajal lovorike z Barcelono in argentinsko reprezentanco, mu je Antonella ves čas stala ob strani.

Družina je postala njegovo največje bogastvo

Danes imata tri sinove – Thiaga, Matea in Cira. Messi je v številnih intervjujih poudaril, da ga je očetovstvo močno spremenilo. Kot navajajo pri Cosmopolitanu in drugih tujih medijih, je večkrat povedal, da mu družina pomaga ohranjati ravnovesje in pogled na tisto, kar je v življenju zares pomembno. Antonella pa ni le žena enega najbolj znanih športnikov na svetu. Z leti si je ustvarila tudi lastno prepoznavnost kot podjetnica, vplivnica in ambasadorka različnih dobrodelnih projektov.

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