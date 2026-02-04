Dirkač Formule 1 in resničnostna zvezdnica: Na obzorju nova romanca?

Po poročanju britanskega tabloida The Sun sta dirkač Formule 1 Lewis Hamilton in ameriška resničnostna zvezdnica Kim Kardashian skupaj preživela razkošen in izjemno diskreten romantični vikend v Združenem kraljestvu, kar je sprožilo številna ugibanja o njunem odnosu. Sedemkratni svetovni prvak Formule 1 in 45-letna Kim Kardashian, mati štirih otrok, naj bi uživala v intimni večerji ter masaži za pare v okviru bivanja v prestižnem letovišču Estelle Manor v Cotswoldsu. Po navedbah vira je bilo vzdušje zelo romantično, par pa je imel popolnoma zaseben dostop do velnes centra, bazena in drugih luksuznih storitev.

Preberi še Modni spodrsljaj Kim Kardashian

Kim je v Združeno kraljestvo priletela iz Los Angelesa s svojim zasebnim letalom, vrednim približno 100 milijonov evrov. Za kratek obisk je s seboj pripeljala izjemno veliko prtljage, zanjo pa so skrbeli trije telesni stražarji. Na letališču Oxford sta jo pričakala dva avtomobila – eden izključno za prtljago –, ki sta jo odpeljala do posestva, oddaljenega le nekaj minut vožnje.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Lewis Hamilton, ki trenutno dirka za italijansko ekipo Ferrari, je na posestvo prispel približno uro pozneje s helikopterjem iz londonskega heliporta Battersea. Njegov prihod je potekal povsem neopazno, medtem ko so se drugi gostje sproščeno zadrževali na posestvu. Po navedbah virov sta Kim in Lewis bivala v skupni sobi v osrednjem delu posestva, ki se razprostira na več kot 80 hektarjih zaščitenega zemljišča. Zvečer sta imela rezervirano zasebno večerjo v ločenem prostoru, da ju drugi gostje ne bi motili. Kim, sicer zelo aktivna na družbenih omrežjih, s svojega bivanja ni objavila nobene fotografije, prav tako se ni oglasil Hamilton.

icon-expand Kim Kardashian in Lewis Hamilton FOTO: Profimedia

Naslednje jutro je bil Hamilton opažen v telovadnici in med sprehodom po posestvu, oblečen v preveliko sivo trenirko s kapuco. Par se je iz hotela odjavil okoli 11. ure in skupaj zapustil posestvo v avtomobilih, ki so Kim pred tem pripeljali z letališča. Eden od očividcev je opazil, da je telesni stražar nosil njeno znamenito torbo Birkin, vredno okoli 80.000 funtov, poleg še osmih kovčkov z njenim imenom. Hamilton in Kardashianova se poznata že več kot desetletje. Leta 2014 sta bila skupaj s takratnima partnerjema, Kanyejem Westom in Nicole Scherzinger, fotografirana na podelitvi nagrad GQ Men of the Year v Londonu. Hamilton je bil dolga leta tudi v prijateljskih odnosih z Westom, ki ga je leta 2015 povabil, naj velikonočne praznike preživi z njegovo družino. Takrat je javno pohvalil tudi Hamiltonovo glasbo, ki jo ustvarja v prostem času.

Preberi še Prišla je gola, posledic za njeno dejanje ni bilo

Po ločitvi od Westa leta 2021 je Kim ostala v stikih z Lewisom, oba pa sta bila pozneje nagrajena na podelitvi nagrad Wall Street Journala za inovatorje – Hamilton na področju športa, Kim pa za svojo blagovno znamko spodnjega perila Skims, ki je danes ocenjena na več milijard funtov. Lewis Hamilton je bil v preteklosti povezan z več znanimi ženskami, njegova najdaljša javna zveza pa je bila s pevko Nicole Scherzinger, s katero sta bila par od leta 2007 do 2015. Kim Kardashian je po ločitvi imela nekaj kratkotrajnih razmerij, med drugim tudi z zvezdnikom lige NFL Odellom Beckhamom mlajšim, a je pred kratkim priznala, da zaradi študija prava dolgo ni imela časa za resno zvezo.

Preberi še Rusinja, ki je hladnokrvno zavrnila Ronalda, danes ljubi tega nogometaša