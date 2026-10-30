Leta 1987 jo je zaposlil kot asistentko, nato je postala ljubezen njegovega življenja

Woody Harrelson, ki ga poznamo po filmih, kot so Naravni ubijalci, Ljudje proti Larryju Flyntu in Igre lakote, je Lauro Louie spoznal na nekoliko nenavaden način. Louiejeva se je udeležila snemanja serije Na zdravje v okviru medijske delavnice, igralec pa je med prisotnimi povprašal, ali ima kdo izkušnje s tajniškim delom, saj je potreboval pomočnico. Laura se je javila. Naslednji dan sta se že dogovorila za srečanje, po pogovoru pa jo je zaposlil. Kot je Harrelson pozneje pripovedoval za medije, sta se tako dobro ujela, da so tudi drugi člani igralske ekipe začeli zaposlovati svoje asistente.

icon-expand Woody Harrelson s soporogo Lauro Louie. FOTO: Profimedia

Tri leta je bila njegova asistentka, nato se je začela ljubezenska zgodba

Njuno sodelovanje je trajalo približno tri leta, preden je Harrelson priznal, da do svoje asistentke goji globlja čustva. Sprva se je s temi občutki spopadal, saj ni želel zapletati njunega profesionalnega odnosa. Toda ljubezni ni mogel več skrivati. Odločil se je za precej romantično potezo. Lauro je skušal osvojiti s pesmijo, ki jo je napisal zanjo in ji jo tudi zapel. Njen odziv ga je presenetil. Povedala mu je namreč, da je vanj zaljubljena že dve leti in pol. Igralec je pozneje v intervjuju za britanski časnik The Guardian obujal spomine na začetek njune zveze in priznal, da je bil ob razkritju svojih čustev precej živčen. Njuna romanca se je začela okoli leta 1990, v naslednjih letih pa sta skupaj ustvarila družino.

Poročila sta se šele po skoraj dveh desetletjih zveze

Čeprav sta bila skupaj že vrsto let, se za poroko nista odločila takoj. Harrelson je v preteklosti odkrito govoril o svojem nezaupanju do zakonske zveze in o tem, da ne verjame nujno, da poročni obred zagotavlja trajnost ljubezni. Z Lauro se je poročil decembra 2008 na zasebni slovesnosti na Mauiju na Havajih, po skoraj dveh desetletjih skupnega življenja. Danes sta tako zakonca približno 18 let, njuna zgodba pa se je začela že leta 1987. Par ima tri hčerke: Deni Montano, Zoe Giordano in Makani Ravello. Laura se večinoma izogiba medijski pozornosti, zato se zakonca le občasno skupaj pojavita na javnih dogodkih.

Preberi še Sta zvezdnika v resnici brata?

Skupaj sta ustvarila življenje zunaj hollywoodskega blišča

Harrelson in Louiejeva sta poleg družinskega življenja razvijala tudi skupne poslovne interese, povezane z zdravim načinom življenja in ekološko pridelano hrano. Laura je bila med drugim soustanoviteljica podjetja za dostavo ekoloških živil Yoganics. Družina je del življenja preživela na Havajih, kjer sta se zakonca posvečala tudi trajnostnemu načinu bivanja. Harrelson je znan po svojem zanimanju za varovanje okolja, pri čemer mu je bila Laura pomembna partnerica tudi pri uresničevanju takšnega življenjskega sloga.

Preberi še Igralec o večerji z Donaldom in Melanio: "Brutalno"