Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Heidi Klum
Zabava

Še včeraj lepotica, danes grozljiv prizor – manekenka znova šokirala

B.R.
01. 11. 2026 09.49
0

Od glamuroznih modnih brvi do prizora, ob katerem marsikomu postane slabo. Heidi Klum je tudi letos dokazala, zakaj velja za kraljico noči čarovnic. Ob 25. obletnici svoje znamenite zabave je presenetila s kostumom velikanske, krvaveče odrezane roke.

Izberite Moskisvet.com za svoj prednostni vir na Google.

Nemška manekenka Heidi Klum je v New Yorku pripravila že 25. tradicionalno zabavo ob noči čarovnic. Ob tej posebni priložnosti je poskrbela za eno svojih najbolj nenavadnih preobrazb doslej. Namesto pričakovane filmske pošasti ali glamurozne podobe se je pojavila kot velikanska odrezana človeška roka.

Kostum je bil videti kot prizor iz grozljivke. Ogromna dlan je imela dolge rdeče nohte, vidne žile, izrazite gube in prstane, medtem ko je bil zgornji del zaključen z grozljivo krvavo rano. Iz območja zapestja je bilo mogoče videti njen obraz, ki so ga dodatno spremenili z umetnimi poškodbami in krvavimi podrobnostmi. Za še bolj srhljiv prihod so jo spremljali pomočniki v rumenih zaščitnih oblekah.

Po poročanju tiskovne agencije Associated Press je šlo za povečano podobo njene lastne leve roke. Klum je razkrila, da je zamisel dobila že leto prej, ko je razmišljala, kako bi lahko svoje telo umestila v obliko velikanske dlani.

Za izdelavo so potrebovali mesece, preobrazba pa je trajala šest ur.
Za izdelavo so potrebovali mesece, preobrazba pa je trajala šest ur. FOTO: Profimedia

Za izdelavo so potrebovali mesece, preobrazba pa je trajala šest ur

Čeprav je bil končni rezultat videti kot velikanska umetna rekvizitna roka, je bilo za njim ogromno načrtovanja in natančnega dela. Pri izdelavi je sodelovala ekipa umetnikov za posebne učinke, ki jo vodi oblikovalec Mike Marino.

Kot je Klum pojasnila za revijo Vogue, so pri oblikovanju uporabili tudi posnetke in mere njene roke, da bi ustvarili čim bolj natančno repliko. Posebno pozornost so namenili anatomskim podrobnostim, mišicam, žilam in drugim značilnostim človeške dlani. Izziv ni bil zgolj ustvariti prepričljive podobe, temveč poskrbeti tudi za to, da se je lahko v kostumu premikala.

Sama preobrazba je na dan zabave trajala približno pet do šest ur, priprave in izdelava kostuma pa so potekale več mesecev. Klum je priznala, da je bila ena največjih težav tudi teža velikanske konstrukcije, ki jo je morala nositi.

Tudi v grozljivem kostumu ni pozabila na moža

Med najbolj zanimivimi podrobnostmi kostuma niso bili zgolj umetna kri, žile in grozljive poškodbe. Klum je poskrbela tudi za osebno noto. Na prstancu velikanske roke so poustvarili njen zaročni in poročni prstan, dodali pa so še tetovažo z imenom njenega moža Toma Kaulitza.

Glasbenik se letošnje zabave sicer ni udeležil, saj je bil na turneji. Kljub temu je bil na svoj način del njene preobrazbe. Britanski Evening Standard je izpostavil prav to zanimivo podrobnost, ki je kostumu dodala osebno ozadje.

Heidi Klum že leta dokazuje, da pri noči čarovnic ni meja

Letošnja velikanska roka je le zadnja v vrsti preobrazb, s katerimi Heidi Klum vsako leto preseneča javnost. Leta 2022 se je pojavila kot velikanski deževnik, leto pozneje pa je skupaj z možem Tomom Kaulitzem navdušila kot E. T. Med njenimi preteklimi podobami so bili tudi pav, Meduza, volkodlak in lik Fione iz animiranega filma Shrek.

Njene preobrazbe niso zgolj vprašanje izbire kostuma. Vključujejo zahtevno izdelavo, posebne učinke, protetiko in ure dela, zaradi česar so vsako leto bolj podobne filmskim prizorom kot običajnim pustnim opravam.

Pri 25. obletnici svoje tradicionalne zabave je 53-letna manekenka tako znova dokazala, da ji ustvarjalnosti ne manjka. Medtem ko se večina za noč čarovnic odloči za čarovnice, vampirje ali filmske pošasti, je Heidi Klum ubrala precej bolj nenavadno pot. Tokrat je bila glavna zvezda zabave velikanska odrezana roka, ki je bila obenem tudi njena lastna podoba.

Viri: Associated Press, Vogue, The Standard

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Heidi Klum noč čarovnic kostum preobrazba zabava maska
Glasba

Kaj se je dogajalo tik pred smrtjo legendarnega Miša Kovača?

Zabava

Se ga še spomnite? Pevec hita You're Beautiful je danes lastnik puba

Zadovoljna.si Manekenka znova šokirala: letos se je preobrazila v odsekano roko
24ur.com Heidi Klum se že pripravlja na noč čarovnic: Kostum bo grd in strašljiv
24ur.com Heidi Klum znova šokirala: Za noč čarovnic postala odrezana roka
24ur.com Heidiween 2024: kraljica noči čarovnic Heidi Klum kot ET vesoljček
Moskisvet.com Njen najbolj seksi videz doslej: Zvezdnica zanetila Met Gala
Moskisvet.com Kaj se dogaja z oprsjem slavne manekenke?
Zadovoljna.si Obudila je ikonični videz: katera ga je nosila bolje?
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2010