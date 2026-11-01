Še včeraj lepotica, danes grozljiv prizor – manekenka znova šokirala

Nemška manekenka Heidi Klum je v New Yorku pripravila že 25. tradicionalno zabavo ob noči čarovnic. Ob tej posebni priložnosti je poskrbela za eno svojih najbolj nenavadnih preobrazb doslej. Namesto pričakovane filmske pošasti ali glamurozne podobe se je pojavila kot velikanska odrezana človeška roka. Kostum je bil videti kot prizor iz grozljivke. Ogromna dlan je imela dolge rdeče nohte, vidne žile, izrazite gube in prstane, medtem ko je bil zgornji del zaključen z grozljivo krvavo rano. Iz območja zapestja je bilo mogoče videti njen obraz, ki so ga dodatno spremenili z umetnimi poškodbami in krvavimi podrobnostmi. Za še bolj srhljiv prihod so jo spremljali pomočniki v rumenih zaščitnih oblekah. Po poročanju tiskovne agencije Associated Press je šlo za povečano podobo njene lastne leve roke. Klum je razkrila, da je zamisel dobila že leto prej, ko je razmišljala, kako bi lahko svoje telo umestila v obliko velikanske dlani.

icon-expand Za izdelavo so potrebovali mesece, preobrazba pa je trajala šest ur. FOTO: Profimedia

Za izdelavo so potrebovali mesece, preobrazba pa je trajala šest ur

Čeprav je bil končni rezultat videti kot velikanska umetna rekvizitna roka, je bilo za njim ogromno načrtovanja in natančnega dela. Pri izdelavi je sodelovala ekipa umetnikov za posebne učinke, ki jo vodi oblikovalec Mike Marino. Kot je Klum pojasnila za revijo Vogue, so pri oblikovanju uporabili tudi posnetke in mere njene roke, da bi ustvarili čim bolj natančno repliko. Posebno pozornost so namenili anatomskim podrobnostim, mišicam, žilam in drugim značilnostim človeške dlani. Izziv ni bil zgolj ustvariti prepričljive podobe, temveč poskrbeti tudi za to, da se je lahko v kostumu premikala. Sama preobrazba je na dan zabave trajala približno pet do šest ur, priprave in izdelava kostuma pa so potekale več mesecev. Klum je priznala, da je bila ena največjih težav tudi teža velikanske konstrukcije, ki jo je morala nositi.

Tudi v grozljivem kostumu ni pozabila na moža

Med najbolj zanimivimi podrobnostmi kostuma niso bili zgolj umetna kri, žile in grozljive poškodbe. Klum je poskrbela tudi za osebno noto. Na prstancu velikanske roke so poustvarili njen zaročni in poročni prstan, dodali pa so še tetovažo z imenom njenega moža Toma Kaulitza. Glasbenik se letošnje zabave sicer ni udeležil, saj je bil na turneji. Kljub temu je bil na svoj način del njene preobrazbe. Britanski Evening Standard je izpostavil prav to zanimivo podrobnost, ki je kostumu dodala osebno ozadje.

Heidi Klum že leta dokazuje, da pri noči čarovnic ni meja