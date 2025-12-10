Moskisvet.com
dicaprio frances
Zabava

Zasačen: Leonardo DiCaprio v objemu starejše ženske

E.R.
10. 12. 2025 02.30
0

Leonardo DiCaprio presenetil javnost ob srečanju s soigralko iz Titanika na zabavi v Los Angelesu.

O kom je govora?

Leonardo DiCaprio, 51-letni oskarjevec in eden najbolje plačanih igralcev na svetu, je znan po vlogah v filmih Titanik, Volk z Wall Streeta, Ujemi me, če me moreš in Dvojna igra. Njegova kariera je doživela prelomnico prav z uspešnico Titanik, ki je leta 1997 zaslužila več kot 2 milijardi dolarjev in mu odprla vrata do svobodne izbire projektov.

Kaj se je zgodilo?

Prejšnji teden je DiCaprio pritegnil pozornost na zabavi v Los Angelesu, namenjeni promociji njegove nove drame One Battle After Another. Dogodek so organizirali Mike in Irena Medavoy, Pam Abdy ter Mike De Luca, med gosti pa so bili tudi Al Pacino, Dustin Hoffman in Benicio Del Toro.

Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio FOTO: Profimedia

Na zabavi je bil DiCaprio ujet v objektiv, ko se je prisrčno objel s soigralko iz Titanika – Frances Fisher, ki je v kultnem filmu igrala Ruth DeWitt Bukater, strogo mater Rose (Kate Winslet). Na fotografiji je Kate Fisher, danes 73-letna igralka, videti povsem drugače kot leta 1997, ko je nosila značilne rdeče kodre.

Frances Fisher: kariera in osebno življenje

Fisher je znana po vlogah v filmih Neodpuščeno (1992), Titanik (1997), Pravi zločin (1999), Hiša iz peska in megle (2003) ter serijah Vstajenje (2014–2015) in Čuvaji (2019). Ima hčer Francesco z nekdanjim partnerjem Clintom Eastwoodom.

Frances Fisher
Frances Fisher FOTO: Profimedia

Zakaj je bil Titanik prelomnica za DiCapria?

DiCaprio je v nedavnem intervjuju za Deadline poudaril, da mu je Titanik omogočil, da je postal dirigent svojih lastnih odločitev:

"Brez obžalovanja. Zdaj, ko se ozrem nazaj, sem hvaležen, da sem bil del tega filma. Titanik mi je dal svobodo izbire projektov – to je bilo največje darilo."

Tega o golem prizoru iz Titanika do zdaj niste vedeli
Preberi še
Tega o golem prizoru iz Titanika do zdaj niste vedeli

Zanimivost: skoraj je postal Lenny Williams

DiCaprio je razkril, da so mu na začetku kariere svetovali, naj si spremeni ime, ker je preveč etnično za Hollywood. Njegov agent mu je predlagal ime Lenny Williams, a je oče George DiCaprio idejo odločno zavrnil:

"Moj oče je fotografijo raztrgal in rekel: Samo preko mojega trupla.'"

Vir: Daily Mail

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Leonardo DiCaprio slavni znani igralci Hollywood Titanic Frances Fisher nekoč in danes staranje objem odnosi
