Od ženskarja do samotarja: kako danes živi seks simbol 90. let

Ko govorimo o največjih seks simbolih 90. let, je ime Lenny Kravitz skoraj nemogoče spregledati. Dolgi lasje, izklesano telo, usnjene hlače in neustavljiva karizma so ga spremenili v enega najbolj zaželenih moških na svetu. Njegove pesmi so osvajale glasbene lestvice, njegovo zasebno življenje pa naslovnice tabloidov. Danes, pri 62 letih, zvezdnik še vedno navdušuje z mladostnim videzom in energijo, a njegovo življenje je precej drugačno od tistega, ki ga je živel na vrhuncu slave.

icon-expand Zvezdnik še vedno navdušuje z mladostno energijo in izklesanim telesom. FOTO: Instagram

Rock zvezdnik, ki je imel svet pod nogami

Kravitz je v devetdesetih letih veljal za utelešenje rock zvezdnika. Njegova kariera je strmo rasla, z uspešnicami, kot so Are You Gonna Go My Way, Fly Away in American Woman, pa je osvojil milijone oboževalcev po vsem svetu. Ob glasbenem uspehu je bil znan tudi po burnem zasebnem življenju. Sam je pozneje priznal, da je po razpadu zakona zašel v obdobje, ko je postal to, kar bi mnogi opisali kot tipičnega zvezdniškega zapeljivca. V intervjuju za britanski Guardian je leta 2024 celo dejal, da je po ločitvi postal ženskar, kar mu ni bilo všeč, zato je moral svoje vedenje zavestno spremeniti.

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Zakon z Liso Bonet in rojstvo hčerke Zoë

Leta 1987 se je poročil z igralko Liso Bonet, ki je bila takrat ena najbolj prepoznavnih televizijskih zvezdnic. Istega leta se jima je rodila hči Zoë Kravitz, ki je danes uspešna igralka, pevka in modna ikona. Čeprav se je njun zakon leta 1993 končal z ločitvijo, sta ostala v dobrih odnosih. Kravitz je v več intervjujih poudaril, da ga z nekdanjo ženo še danes povezuje močna prijateljska vez, njuna hči pa ostaja središče družine.

icon-expand na rdeči preprogi se večkrat pojavi v družbi hčerke Zoë. FOTO: Profimedia

Romantične zveze z največjimi lepoticami

Po ločitvi je Kravitz veljal za enega najbolj zaželenih samcev na svetu. Mediji so ga povezovali s številnimi znanimi ženskami, nekatere zveze pa so bile tudi uradno potrjene. Med njegovimi najbolj znanimi partnericami je bila francoska pevka in igralka Vanessa Paradis, nekdanja žena Johnnyja Deppa. Pozneje je bil zaročen z brazilsko manekenko Adriano Lima, javnost pa je veliko pozornosti namenila tudi njegovi zvezi z oskarjevko Nicole Kidman. Skozi leta so ga mediji povezovali še s številnimi drugimi znanimi ženskami iz sveta glasbe, filma in mode, zato ni presenetljivo, da je slovel kot eden največjih ženskih magnetov svoje generacije.

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Življenje daleč od hollywoodskega blišča

Kljub statusu svetovne zvezde se je Kravitz v zadnjih letih precej oddaljil od tradicionalnega hollywoodskega življenjskega sloga. Veliko časa preživi na svojih posestvih, ukvarja se z glasbo, oblikovanjem interierjev, telesno pripravljenostjo in duhovnostjo. Še vedno redno nastopa in ustvarja novo glasbo, vendar danes deluje precej bolj umirjeno kot v časih, ko so ga spremljale zabave, škandali in romantične afere.

icon-expand Zvezdnik navdušuje tudi z izbranim modnim slogom. FOTO: Profimedia

Presenetljivo razkritje: že skoraj desetletje v celibatu

Največ pozornosti je v zadnjem času pritegnilo njegovo razkritje o ljubezenskem življenju. V intervjuju za britanski časnik The Guardian, ki ga povzema tudi več ameriških medijev, je povedal, da že približno devet let ni imel resne zveze in da se je odločil za celibat. Svojo odločitev je opisal z besedami: To je duhovna stvar. Pojasnil je tudi, da želi počakati na pravo osebo, s katero bi lahko ustvaril resnično globok odnos. Ob tem je priznal, da ga je zaznamovalo tudi opazovanje očetove nezvestobe in da je pri sebi prepoznal podobne vzorce vedenja. Prav zato se je odločil za bolj discipliniran in premišljen način življenja. Po zakonu sem postal bolj podoben njemu. Postajal sem ženskar. To mi ni bilo všeč, je zvezdnik dejal za Guardian.

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Za moškega, ki je desetletja veljal za enega največjih seks simbolov glasbene industrije, je takšna odločitev marsikoga presenetila. Toda Lenny Kravitz danes očitno išče nekaj drugega kot nekoč – manj blišča in več notranjega miru. Njegova zgodba tako dokazuje, da se lahko tudi najbolj razvpiti zapeljivci sčasoma odločijo za povsem drugačno pot.