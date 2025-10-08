V obleki z globokim izrezom je jemala dih

Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve

Lauren Sánchez je znova pokazala, da njen stil ne pozna meja. Nekdanja novinarka in žena ustanovitelja Amazona Jeffa Bezosa je blestela v svileni obleki Valentino med razkošno večerjo v Parizu.

Lauren Sánchez je utelešala definicijo glamurja v svileni, drapirani obleki, ki je poudarila njeno ženstveno silhueto: visok stranski razpor je razkril njene izklesane noge, globok izrez pa prav tako ni zakril veliko.

Obleka v nežnem, bleščečem tonu je popolnoma sledila liniji telesa in vse spomnila, zakaj preprostost in vrhunska tkanina na mimoidočih pustita resnično luksuzen vtis.

Svojo obleko je dopolnila z rdečo torbico Valentino in elegantnimi salonarji v istem odtenku, kar je še bolj poudarilo kontrast med svilo in usnjem. Celoten videz je bil premišljeno uravnotežen – prefinjen, a ne pretiran.