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Laura Prgomet
Zabava

Je Laura iz Sanjskega moškega razbijala po lokalu? Kaj prikazuje video iz Dubrovnika?

B.R.
06. 07. 2026 12.02
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V nedeljo zvečer je v Dubrovniku v znanem lokalu prišlo do incidenta, v katerem je ženska oseba poškodovala inventar lokala in povzročila preplah med gosti.

Po poročanju lokalnega medija Dubrovački dnevnik naj bi šlo za Lauro Prgomet, ki jo širša javnost pozna iz resničnostnega šova Sanjski moški.

Lomljenje inventarja v lokalu

Incident se je zgodil okoli 20.30, ko je ženska vstopila v lokal in začela razbijati stvari. Očividci so poklicali policijo, ki je kmalu prispela na kraj dogodka.

Laura Prgomet
Laura Prgomet FOTO: VOYO

Po navedbah prič naj bi bila situacija napeta, zato so morali posredovati policisti, ki so žensko pridržali in jo odpeljali s kraja dogodka.

Policija potrdila posredovanje

Iz Policijske uprave dubrovniško-neretvanske so potrdili, da so prejeli prijavo o kršitvi javnega reda in miru v gostinskem objektu ter da je bila ena ženska oseba privedena.

Ob tem so dodali, da je preiskava še v teku in da zaradi tega več informacij trenutno ne morejo posredovati.

Širi se tudi posnetek aretacije

Po družbenih omrežjih se medtem hitro širi tudi posnetek dogodka, na katerem je vidno policijsko posredovanje. Na posnetku je slišati žensko, ki vznemirjeno govori in policistom večkrat naroča, naj jo izpustijo.

Videoposnetek je sprožil burne odzive na spletu, a njegova avtentičnost in okoliščine še niso uradno pojasnjene.

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Viri: Dubrovački dnevnik, Dnevnik.hr

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