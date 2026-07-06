Je Laura iz Sanjskega moškega razbijala po lokalu? Kaj prikazuje video iz Dubrovnika?

Po poročanju lokalnega medija Dubrovački dnevnik naj bi šlo za Lauro Prgomet, ki jo širša javnost pozna iz resničnostnega šova Sanjski moški.
Lomljenje inventarja v lokalu
Incident se je zgodil okoli 20.30, ko je ženska vstopila v lokal in začela razbijati stvari. Očividci so poklicali policijo, ki je kmalu prispela na kraj dogodka.
Po navedbah prič naj bi bila situacija napeta, zato so morali posredovati policisti, ki so žensko pridržali in jo odpeljali s kraja dogodka.
Policija potrdila posredovanje
Iz Policijske uprave dubrovniško-neretvanske so potrdili, da so prejeli prijavo o kršitvi javnega reda in miru v gostinskem objektu ter da je bila ena ženska oseba privedena.
Ob tem so dodali, da je preiskava še v teku in da zaradi tega več informacij trenutno ne morejo posredovati.
Širi se tudi posnetek aretacije
Po družbenih omrežjih se medtem hitro širi tudi posnetek dogodka, na katerem je vidno policijsko posredovanje. Na posnetku je slišati žensko, ki vznemirjeno govori in policistom večkrat naroča, naj jo izpustijo.
Videoposnetek je sprožil burne odzive na spletu, a njegova avtentičnost in okoliščine še niso uradno pojasnjene.
Viri: Dubrovački dnevnik, Dnevnik.hr
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV