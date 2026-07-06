Je Laura iz Sanjskega moškega razbijala po lokalu? Kaj prikazuje video iz Dubrovnika?

Po poročanju lokalnega medija Dubrovački dnevnik naj bi šlo za Lauro Prgomet , ki jo širša javnost pozna iz resničnostnega šova Sanjski moški.

Incident se je zgodil okoli 20.30, ko je ženska vstopila v lokal in začela razbijati stvari. Očividci so poklicali policijo, ki je kmalu prispela na kraj dogodka.

Po navedbah prič naj bi bila situacija napeta, zato so morali posredovati policisti, ki so žensko pridržali in jo odpeljali s kraja dogodka.

Iz Policijske uprave dubrovniško-neretvanske so potrdili, da so prejeli prijavo o kršitvi javnega reda in miru v gostinskem objektu ter da je bila ena ženska oseba privedena.

Ob tem so dodali, da je preiskava še v teku in da zaradi tega več informacij trenutno ne morejo posredovati.