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Lara Mlaker
Zabava

Lara odvrgla zgornji del kopalk in se ohladila v jezeru

B.R.
02. 07. 2026 14.19
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Laro Mlaker je slovenska javnost spoznala v resničnostnem šovu Sanjski moški, kjer je ljubezen iskala kar dvakrat. Tokrat je pozornost pritegnila z vročimi utrinki poletnih dni, ki jih je delila na družbenih omrežjih.

Med fotografijami pa je Lara Mlaker največ odzivov požela z drzno fotografijo, na kateri se v jezeru hladi brez zgornjega dela kopalk, pogled pa spogledljivo obrača v objektiv. Ob objavi je zapisala: "Junijsko, solsticijsko in kresnikovo."

Lara je ljubezen iskala v dveh sezonah priljubljenega resničnostnega šova Sanjski moški, medtem pa se je uveljavila tudi kot model in pritegnila pozornost z odmevnim fotografiranjem za slovensko izdajo revije Playboy.

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Dvakrat v šov po ljubezen

Prvič se je pred televizijskimi kamerami predstavila v sezoni, v kateri je bil sanjski moški Gregor Čeglaj. Njuna zgodba je bila nekoliko drugačna od večine, saj sta se poznala že pred začetkom snemanja. Kljub temu med njima ni preskočila iskrica, Lara pa je šov zapustila že po prvi podelitvi vrtnic.

Leto pozneje se je odločila, da bo ljubezni dala še eno priložnost. Vrnila se je v drugo sezono oddaje, kjer je ljubezen iskal Blaž Kričej Režek. Tokrat je v šovu ostala precej dlje in postala ena vidnejših tekmovalk. Njen odnos z Blažem je skozi sezono pogosto buril domišljijo gledalcev.

Lara Mlaker
Lara Mlaker FOTO: POP TV

Pred objektivom legendarnega Aleša Bravničarja

Poleg televizijskih nastopov je Lara gradila tudi uspešno manekensko pot. Eden najbolj odmevnih trenutkov njene kariere je bilo fotografiranje za slovensko izdajo revije Playboy, pred objektiv pa jo je postavil priznani slovenski fotograf Aleš Bravničar.

Lara je tako postala eno zadnjih Playboyevih deklet pred prenehanjem izhajanja slovenske izdaje revije, kar je bil pomemben mejnik v njeni karieri.

Golo fotografiranje ji je prineslo več samozavesti

Čeprav bi marsikdo pomislil, da je bil glavni cilj fotografiranja zgolj medijska prepoznavnost, Lara na to gleda drugače. V intervjuju za Moški svet je povedala, da ji je bila izkušnja pomembna predvsem zaradi osebne rasti.

Razkrila je, da v resničnostni šov ni odšla zgolj iskat sanjskega moškega, temveč predvsem odkrivat sebe in graditi samozavest.

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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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