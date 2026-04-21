Laila Hasanovic
Zabava

Kdo je Laila Hasanovic – vplivnica, ki jo povezujejo z Jannikom Sinnerjem

B.R.
21. 04. 2026 02.17
Danska manekenka in vplivnica je v zadnjih letih pritegnila veliko pozornosti evropskih medijev zaradi svoje kariere v modni industriji in aktivne prisotnosti na družbenih omrežjih. Njeno ime se je še dodatno razširilo v javnosti, ko so jo številni mediji začeli povezovati z vrhunskim teniškim igralcem Jannikom Sinnerjem.

Kdo je Laila Hasanovic

Laila Hasanovic se je rodila 8. decembra 2000 na Danskem, kjer je tudi odraščala. Kot poroča Corriere della Sera, izhaja iz družine balkanskih korenin, saj njeni starši prihajajo iz Srebrenice v Bosni in Hercegovini. Sama je večkrat poudarila, da ji je ta identiteta zelo pomembna, prav tako tekoče govori bosanski jezik, ki ga uporablja v družinskem okolju.

Začetek kariere in preboj v modo

Laila Hasanovic
Laila Hasanovic FOTO: Profimedia

Svojo kariero je začela že zelo mlada, ko je sodelovala na lepotnih tekmovanjih, med drugim tudi na Miss Danske in Miss Universe 2019. Po pisanju Vogue Scandinavia je prav ta izkušnja odprla vrata v svet mode, kjer je začela sodelovati z evropskimi modnimi znamkami in kampanjami.

Danes deluje kot vplivnica in model, ki ustvarja vsebine s področja mode, življenjskega sloga in luksuznih dogodkov. Kot navajajo modni portali, je redna gostja modnih tednov v Evropi in sodeluje z luksuznimi blagovnimi znamkami kot ambasadorka.

Življenje v Monte Carlu

Monte Carlo je postal pomembno središče njenega življenja in kariere. Po poročanju Gazzetta dello Sport se tam pogosto pojavlja na ekskluzivnih dogodkih, zaradi česar so ji nekateri mediji nadeli neuraden naziv "regina di Montecarlo", kar odraža njeno prisotnost v tamkajšnjem družabnem svetu.

Odnos z Mickom Schumacherjem

Pred aktualnimi medijskimi govoricami je bila Laila Hasanovic v zvezi z dirkačem formule ena Mickom Schumacherjem. Njuna zveza je bila ena od bolj odmevnih v svetu športa in mode, vendar se je končala v preteklem letu.

Povezava z Jannikom Sinnerjem

V zadnjih mesecih so jo številni mediji začeli povezovati z italijanskim teniškim zvezdnikom Jannikom Sinnerjem. Po poročanju več italijanskih in mednarodnih virov naj bi Sinner med javnim nastopom na Dunaju Lailo Hasanovic prvič označil kot svoje dekle oziroma partnerko.

Kasnejša poročila, kot navaja Times of India, dodajajo, da sta bila skupaj opažena tudi na dogodkih formule ena v Abu Dabiju, kar je še dodatno okrepilo prepričanje, da gre za uradno razmerje. Kljub temu oba ostajata zelo zadržana glede zasebnega življenja.

Laila Hasanovic Jannik Sinner manekenka vplivnica športni pari Mick Schumacher manekenstvo
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

