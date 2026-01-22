Moskisvet.com
Lado Bizovičar
Zabava

Lado Bizovičar napoveduje vroč spektakel

POP TV
22. 01. 2026 03.22
0

Poglejte, koga namerava posesti na žar že naslednji mesec.

Pomladni sončni žarki so za Lada Bizovičarja jasen znak, da je čas za novo rundo žarjenja – tiste vrste, kjer se ne peče meso, ampak znani Slovenci. Tokrat je žar mojster izbral kar dva izjemna gosta, ki ju Slovenci obožujemo: smučarsko skakalno legendo Petra Prevca in priljubljeno narodnozabavno skupino Modrijani.

Dogodek bo potekal 27. in 28. februarja na Gospodarskem razstavišču, kjer bo Lado ponovno zakuril ogenj in poskrbel za večer, poln humorja, presenečenj in zabave.

Lado Bizovičar
Lado Bizovičar FOTO: Urša Premik

Modrijani prvi na vroči rešetki

Modrijani, ki so pred kratkim dvakrat zapored razprodali Stožice, bodo prvi sedli na vroči stol. Čeprav veljajo za uglajene in brezmadežne, Lado namiguje, da se pod popolno podobo skriva marsikaj.

"Modrijani so na videz brez greha – a so res? Mislim, da se kar pokadi, ko jih vržeš na žar," se pošali Bizovičar.

Fantje iz skupine se dogodka veselijo, še posebej zato, ker bodo lahko dražili svojega frontmana Blaža Švaba.

"Prednost je, da smo skupina. Z veseljem se bomo smejali tebi, Blaž," pravijo v šali.

Blaž pa priznava, da ima do Lada posebno spoštovanje:

"Lado je tak človek, da misliš, da ga poznaš, pa ga v resnici ne. Je zabaven, energičen in nepredvidljiv. Jaz pa nisem človek presenečenj."

Modrijani na žaru
Modrijani na žaru FOTO: POP TV

Peter Prevc: od letalnice na žar

Dan po Modrijanih bo na vrsti še Peter Prevc, eden največjih športnikov v zgodovini Slovenije. Lado je razkril, zakaj si ga je želel povabiti:

"Ko sem ga spoznal, sem videl, da je bister, prijazen in uspešen. In potem me je foušija začela gristi. Ujel sem ga v trenutku, ko je rekel ja – in zdaj mora priti na žar."

Prevc priznava, da ga ni bilo težko prepričati, saj mu je Ladov humor blizu.

Na vprašanje, kdo o njem ve največ, pa se nasmehne:

"Zagotovo žena Mina. Veliko pa vedo tudi bratje in sestre."

Morda bo prav kdo od njih razkril kakšno še neznano anekdoto.

Na vroči stol bo sedel tudi Peter Prevc
Na vroči stol bo sedel tudi Peter Prevc FOTO: POP TV

Dogodek, ki obljublja smeh, iskrenost in nepozabne trenutke

Na Gospodarskem razstavišču se obeta večer, poln zabave, sproščenih pogovorov in hudomušnih razkritij. Lado Bizovičar obljublja, da bo vroče – in da že išče nove "žrtve" za prihodnje epizode.

27. februar – Modrijani

28. februar – Peter Prevc

Če imate radi humor, iskrene pogovore in slovenske legende, je to dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Lado Bizovičar se vrača v velikem slogu, POP TV pa napoveduje, da se bo spomladi na njihovem programu še kako kadilo.

Lado Bizovičar Na žaru Modrijani Peter Prevc Gospodarsko razstavišče slavni znani dogodki Slovenija
Zabava

Zabava

KOMENTARJI (0)

