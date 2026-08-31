Že zdaj so velike, a želi še večje: res potrebuje novo operacijo?

Kylie Jenner si želi večje prsi
Kylie Jenner je v zadnji epizodi podkasta Better Half with Stas & Vic, ki ga vodita njeni prijateljici Anastasia Karanikolaou in Victoria Villarroel, presenetila z zelo iskrenim priznanjem. Pogovor je nanesel na njen videz, pri čemer je zvezdnica brez zadržkov povedala, da si želi večje prsi.
Kot poroča PEOPLE, Jennerjeva o tem ne razmišlja šele od včeraj. Sama je povedala, da si želi bolj izrazit videz in da o večjih prsih govori praktično vsak dan. Njeni prijateljici sta ob tem priznali, da njena želja po večjih prsih ni nobena novost in da o drugem posegu govori že približno leto dni.
Nova operacija še ni dogovorjena
Čeprav je bila glede svoje želje zelo neposredna, Kylie Jenner ni povedala, da je operacija že rezervirana ali da bo šla kmalu pod nož. Prav nasprotno, ko so jo vprašali, ali bi poseg opravila pred svojim tridesetim rojstnim dnevom, je odgovorila, da verjetno ne.
Jennerjeva bo 30 let dopolnila avgusta 2027, zato ima do takrat še precej časa za premislek. Po poročanju ameriškega portala E! News je bila tema drugega povečanja prsi v pogovoru predstavljena kot njena želja oziroma načrt za prihodnost, ne kot že potrjen zdravstveni poseg.
Zanimivo je tudi, da je kot enega od ciljev pred 30. rojstnim dnevom omenila nekoliko nenavadno lepotno spremembo. Želi si namreč piercing popka z diamantom.
Svoje trenutne vsadke je razkrila že lani
Kylie Jenner je o povečanju prsi javno spregovorila že prej, vendar je bila lani presenetljivo natančna glede svojega posega. Na družbenem omrežju TikTok je odgovorila uporabnici, ki jo je vprašala, kaj je povedala svojemu plastičnemu kirurgu.
Jennerjeva je takrat razkrila, da ima silikonska vsadka s prostornino 445 kubičnih centimetrov, z zmernim profilom, nameščena pa sta delno pod prsno mišico. Kot je pozneje poročal Us Weekly, je ob tem navedla tudi ime kirurga Gartha Fisherja.
Njena objava je takrat pritegnila precej pozornosti, saj je ena najbolj prepoznavnih članic družine Kardashian-Jenner prvič tako podrobno govorila o svojem posegu.
Prvi poseg je opravila pri 19 letih
Jennerjeva je že leta 2023 v resničnostni seriji The Kardashians razkrila, da si je prsi povečala pri 19 letih. Takrat je povedala tudi, da je bil poseg opravljen pred nosečnostjo s hčerko Stormi.
Kasneje je priznala, da je odločitev nekoliko obžalovala. Kot je zapisala Elle, je Jennerjeva dejala, da je imela pred posegom naravno lepe prsi in da bi si želela, da bi z operacijo počakala do obdobja po nosečnosti.
Prav zato je njena najnovejša izjava toliko bolj zanimiva. Čeprav danes odkrito govori o želji po večjih prsih, se zaveda, da se je njeno telo skozi nosečnost in materinstvo spremenilo.
Viri: PEOPLE, E! News, Us Weekly, Elle, Reuters, NewBeauty, Page Six
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