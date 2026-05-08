Ksenija Benedetti in Boris Cavazza praznujeta 10 let zakona

Ob deseti obletnici poroke je Ksenija Benedetti na Facebooku objavila fotografijo, ki je hitro pritegnila pozornost javnosti in sprožila številne čestitke.

Dva prepoznavna obraza slovenske kulture in javnega življenja

Ksenija Benedetti je nekdanja šefinja Protokola Republike Slovenije, kjer je vrsto let skrbela za najvišje državne protokolarne dogodke. Danes je priznana predavateljica in strokovnjakinja za komunikacijo ter poslovni bonton, ki svoje znanje deli tudi v javnih nastopih in izobraževanjih. Boris Cavazza pa je eden najpomembnejših slovenskih igralcev, ki je zaznamoval gledališče, film in televizijo. Velja za igralsko legendo z dolgoletno kariero in številnimi nagrajenimi vlogami, ki so oblikovale slovenski kulturni prostor.

Njuna zveza je že od začetka vzbujala pozornost, saj združuje dva povsem različna svetova – umetnost in državni protokol. Kot je ob poroki leta 2016 poročal 24ur, sta se poročila v intimnem okolju Sečoveljskih solin, v krogu najbližjih. Benedettijeva in Cavazza sta znana po tem, da svoje zasebno življenje ohranjata stran od medijske pozornosti, kljub temu pa občasno delita osebne trenutke z javnostjo. Kot je v preteklosti poudarjala Benedettijeva v svojih nastopih, je za trajne odnose pomembna predvsem komunikacija, razumevanje in spoštovanje, kar se po mnenju opazovalcev odraža tudi v njuni dolgoletni zvezi.