Kristin Davis, Evan Handler
Zabava

Slavni par spet skupaj

E.R.
10. 01. 2026 03.30
0

Sarah Jessica Parker, zvezda serije Seks v mestu, je prejela prestižno nagrado Carol Burnett na dogodku Golden Eve, kjer so se ji pridružili številni soigralci, vključno s Kristin Davis in Evanom Handlerjem, kar je obudilo nostalgične spomine na kultno serijo.

Los Angeles je v sredo zvečer postal prizorišče nepozabnega ponovnega snidenja igralske zasedbe kultne serije Seks v mestu, poroča Daily Mail. Na glamuroznem dogodku Golden Eve v hotelu Beverly Hilton je blestela predvsem Sarah Jessica Parker, ki je prejela nagrado Carol Burnett – eno najvišjih priznanj pred podelitvijo zlatih globusov.

Sarah Jessica Parker
Sarah Jessica Parker FOTO: Profimedia

Sarah Jessica Parker v središču pozornosti – obkrožena s soigralci in družino

Parker, ki je v seriji zaslovela kot Carrie Bradshaw, je na rdeči preprogi prejela podporo številnih soigralcev.

Med prvimi jo je objela Kristin Davis, ki je v seriji igrala Charlotte York. Davisova je bila navdušena, ko je zagledala svojega serijskega moža Evana Handlerja, ki je upodobil Harryja Goldenblatta.

Oba sta pozirala skupaj, Kristin pa je v elegantni črni obleki požela številne pohvale.

Kasneje sta se Davisova in Handler pridružila Parker ter Davidu Eigenbergu, ki je v seriji igral Steva Bradyja, Mirandinega partnerja. Občutek nostalgije je bil popoln.

Parkerjevo je spremljala tudi njena družina – mož Matthew Broderick, s katerim je poročena že 28 let, ter njun sin James Wilkie. Slednji je pred kamerami mami nežno poljubil lice, kar je sprožilo val ganjenih reakcij.

Eden od prisotnih je komentiral: "To je bil eden najlepših trenutkov večera – pristna družinska toplina."

Myrna Belle Eigenberg, David Eigenberg, Sarah Jessica Parker, Evan Handler, Kristin Davis, James Wilkie Broderick in Matthew Broderick
Myrna Belle Eigenberg, David Eigenberg, Sarah Jessica Parker, Evan Handler, Kristin Davis, James Wilkie Broderick in Matthew Broderick FOTO: Profimedia

Zlati večer kot uvod v podelitev zlatih globusov

Dogodek Golden Eve, ki bo na ameriški televiziji predvajan 8. januarja, je služil kot uvod v 83. podelitev zlatih globusov.

Nagrado Carol Burnett je Parkerjeva iz rok lanskega prejemnika Teda Dansona prejela za izjemen prispevek k televiziji.

Ob tem je bila nagrajena tudi Helen Mirren, ki je prejela nagrado Cecil B. DeMille za življenjsko delo.

Helen Mirren
Helen Mirren FOTO: Profimedia

TikTok ponovno združil Charlotte in Treya

Že novembra so oboževalci serije doživeli pravo eksplozijo nostalgije, ko sta se Kristin Davis in Kyle MacLachlan – Charlotte in Trey iz serije – po 23 letih ponovno združila v zabavnem TikTok videu.

Kristin je na platformi objavila posnetek, v katerem se z MacLachlanom pridružita viralnemu trendu, ki združuje pesmi Nicki Minaj in 4 Non Blondes.

V videu Kyle najprej "zapoje" uspešnico What's Up, nato pa se v kader zavrti še Kristin z Nicki Minajino skladbo Beez in the Trap.

Komentarji oboževalcev so bili navdušeni:

"Ikonično! Trey in Charlotte sta nazaj!"

"Bunny MacDougal bi se obračala v grobu!"

"To je ponovno srečanje, ki smo ga vsi potrebovali."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zapuščina ene najbolj priljubljenih serij vseh časov

Serija Seks v mestu je med letoma 1998 in 2004 predvajala 94 epizod v šestih sezonah, sledila sta ji dva filma (2008 in 2010) ter uspešen spin-off And Just Like That, ki se je po treh sezonah zaključil letos.

Čeprav je franšiza uradno končana, je jasno, da ljubezen do likov in igralske zasedbe ostaja neomajna.

Kot je zapisal eden od oboževalcev: "Seks v mestu ni bila le serija – bila je del našega življenja."

Vir: Daily Mail

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Seks v mestu Sarah Jessica Parker Golden Eve Kristin Davis TV serije slavni znani igralci igralke nekoč in danes podelitev nagarde Hollywood Evan Handler
Film/tv

Po ženini smrti se posveti tatvinam

