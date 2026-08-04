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Emily Ratajkowski
Zabava

Kozarec z vinom namesto modrčka: Zvezdnica s še enim drznim in provokativnim posnetkom

B.R.
04. 08. 2026 08.39
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Emily Ratajkowski je med dopustom v Grčiji znova poskrbela za veliko pozornosti na družbenih omrežjih. Z objavo drznih fotografij je hitro pritegnila poglede svojih številnih sledilcev.

Emily Ratajkowski je tudi letos poletni oddih izkoristila za sproščene utrinke, ki jih deli s svojimi sledilci na družbenih omrežjih. Tokrat je največ pozornosti pritegnila fotografija, posneta ob morju v Grčiji, na kateri pozira brez oblačil, intimne dele telesa pa diskretno zakriva kozarec vina.

Slavna manekenka in igralka je na eni izmed fotografij pozirala povsem gola ob morju. Intimne dele telesa je prekrila le s kozarcem vina, s čimer je poskrbela, da je fotografija ostala v skladu s pravili Instagrama. Mokri, spuščeni lasje in zapeljiv pogled v objektiv so dodatno poudarili čutno vzdušje posnetka.

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Objava je hitro zaokrožila po spletu in zbrala številne odzive. Medtem ko so nekateri občudovali estetsko dovršene fotografije in sproščeno poletno vzdušje, so drugi razpravljali o tem, kako Emily že vrsto let na družbenih omrežjih predstavlja svoje razumevanje telesne samozavesti in svobode izražanja.

Vedno provokativna

To ni prvič, da je 34-letna zvezdnica s fotografijami sprožila razpravo. V preteklosti je večkrat poudarila, da goloto razume kot obliko osebnega izražanja, o čemer je pisala tudi v svoji uspešnici My Body.

Poleg objav z dopusta manekenka v zadnjih mesecih vzbuja pozornost tudi na literarnem področju. Ameriški mediji poročajo, da je z založbo Penguin Press sklenila odmeven dogovor za izdajo nove zbirke esejev z naslovom Mother Fcker*. Knjiga naj bi se posvečala temam materinstva, identitete, odnosov in sodobnega ženskega življenja.

Čeprav njene objave pogosto sprožijo burne odzive, Emily ostaja zvesta svojemu prepoznavnemu slogu. Tudi tokrat je s poletnimi utrinki poskrbela za veliko zanimanja, hkrati pa znova pokazala, da zna združiti osebno zgodbo, estetiko in prepoznavno javno podobo.

Manekenka in igralka Emily Ratajkowski
Manekenka in igralka Emily Ratajkowski FOTO: Profimedia
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Viri: InStyle, Page Six, The Sun

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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