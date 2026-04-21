Zvezdnik svojega fetiša ne skriva

Intimna rojstnodnevna objava, ki je postala viralna

Ob praznovanju 47. rojstnega dne Kourtney Kardashian je Travis Barker na družbenih omrežjih delil čustveno sporočilo in serijo fotografij iz njunega zasebnega življenja. Kot poroča E! Online, je objava hitro pritegnila pozornost predvsem zaradi ene bolj intimne fotografije v postelji, ki je sprožila burne odzive uporabnikov. V sporočilu je zapisal, da ljubi svojo ženo in se ji zahvalil za njeno vlogo v družini ter življenju. Kljub romantičnemu tonu pa je prav vizualni del objave zasenčil besedilo in postal glavni predmet razprav na spletu.

Javno izkazovanje naklonjenosti kot del njunega odnosa

Kourtney in Travis že dlje časa slovita po zelo odprtem izražanju naklonjenosti v javnosti. Kot poudarjajo pri People Magazine, par pogosto deli intimne trenutke iz vsakdanjega življenja, kar je postalo del njune prepoznavne javne podobe. Njuna sproščenost pred kamerami in na družbenih omrežjih pogosto sproža deljene odzive – nekateri to razumejo kot iskrenost in ljubezen, drugi pa kot prekomerno razkrivanje zasebnosti.

Kateri partnerski fetiši so najpogostejši

Strokovnjaki za spolno vedenje poudarjajo, da so fetiši v partnerskih odnosih razmeroma pogosti in praviloma niso nič patološkega, dokler temeljijo na soglasju, spoštovanju in ne škodujejo partnerju. Kot pojasnjujejo pri Healthline, gre pogosto za okrepljeno spolno privlačnost do določenega predmeta, dela telesa ali situacije, ki posamezniku poveča vzburjenje.

Fetiš na stopala – ena najbolj razširjenih oblik

Med najpogosteje omenjenimi fetiši v partnerskih odnosih so: Fetiš na stopala – ena najbolj razširjenih oblik, kjer je poudarek na stopalih, prstih ali obutvi. Gre za enega najpogosteje dokumentiranih telesnih fetišev v zahodnih kulturah. Fetiš na obutev in oblačila – privlačnost do določenih kosov garderobe, kot so čevlji, nogavice, usnje ali spodnje perilo, kar pogosto vključuje vizualni in taktilni element. Fetiš na materiale – nekateri posamezniki doživljajo vzburjenje ob dotiku ali videzu določenih materialov, kot so lateks, svila ali usnje, kar se v psiholoških raziskavah pogosto povezuje z občutkovno stimulacijo, kot pojasnjujejo pri Medical News Today. Fetiš na dinamiko moči – vključuje igranje vlog, kjer eden od partnerjev prevzame bolj dominantno, drugi pa bolj podrejeno vlogo; strokovnjaki poudarjajo, da je to pogosta oblika intimne igre med partnerjema, ki pa mora temeljiti na dogovoru. Fetiš na specifične telesne dele – poleg stopal so lahko v ospredju tudi lasje, vrat, roke ali druge telesne značilnosti, ki posamezniku predstavljajo poseben vir privlačnosti. Kot izpostavljajo pri Psychology Today, je ključno razumevanje, da fetiši sami po sebi niso nenavadni ali redki, temveč predstavljajo naravno raznolikost spolne privlačnosti. Dokler so vključeni v odnos z medsebojnim soglasjem in komunikacijo, so lahko del zdrave intimnosti in partnerske dinamike.

Preberi še To so najbolj priljubljeni fetiši

Preberi še Vroča učiteljica matematike mastno služi na nenavadnem fetišu