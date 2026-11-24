Korina Longin je iz Zadra osvojila svet mode

Korina Longin se je rodila v Zadru. V svet manekenstva je vstopila zelo zgodaj, že pri trinajstih letih, ko je njen potencial opazila modna agentka Ana Gojanović. Kmalu so jo opazili tudi tuji modni agenti, med prvimi pa jo je angažirala priznana ameriška agencija Ford Models. Pri komaj petnajstih letih je že sodelovala z mednarodnimi modnimi hišami, njena kariera pa je hitro dobivala mednarodne razsežnosti. Nastopala je na modnih revijah v svetovnih prestolnicah in sodelovala z nekaterimi največjimi imeni modne industrije. Med modnimi hišami, za katere je delala, so bile Christian Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, Valentino, Balmain, Fendi, Kenzo in Jean Paul Gaultier. Sodelovala je tudi pri oglaševalskih kampanjah za Dolce & Gabbana, Guess, Victoria's Secret, Maybelline in druge priznane znamke. Na modnih pistah pa je stala ob boku takratnih svetovnih supermanekenk, kot sta bili Naomi Campbell in Kate Moss.

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Nastopila je tudi v videospotu Justina Timberlakea

Širša javnost se Korine Longin verjetno najbolj spominja po nastopu v videospotu za pesem Gone ameriške skupine N'Sync. Videospot je izšel leta 2002, v njem pa je zaigrala ob Justinu Timberlakeu, ki je bil takrat ena največjih najstniških glasbenih zvezd na svetu. V črno-belem videospotu je upodobila njegovo dekle, njuni romantični prizori pa so poskrbeli, da je Korino spoznalo tudi občinstvo, ki sicer ni spremljalo modnega sveta. V intervjuju za hrvaški medij 24sata je leta 2009 razkrila, da je bila Britney Spears na snemanju vidno ljubosumna, saj je takrat hodila z Justinom, dodala je še, da naj bi imela Britney "ubijalski pogled". Nastop je postal eden najbolj prepoznavnih trenutkov njene kariere. Čeprav je bila že pred tem uveljavljena manekenka, jo številni še danes povezujejo prav s tem glasbenim videom.

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Po sedmih letih se je naveličala modnega sveta

Čeprav je bila njena kariera na vrhuncu, se je Korina odločila za precej nepričakovan korak. Modni svet je zapustila in se umaknila iz javnosti. Razlog ni bil neuspeh, temveč predvsem želja po drugačnem življenju. O svoji odločitvi je odkrito spregovorila tudi v intervjuju za hrvaško revijo Gloria leta 2008. Pojasnila je, da je v manekenstvo vstopila kot zelo mlado dekle in da je zaradi neprestanih snemanj, potovanj in modnih revij zamudila precej običajnih najstniških izkušenj. Po približno sedmih letih intenzivnega dela si je želela premora. Medtem ko so njene vrstnice hodile na zabave in uživale v mladosti, je sama potovala po svetu, menjavala hotele in sodelovala na modnih dogodkih. Poudarila je, da ni imela posebnega razloga za umik, preprosto ni več čutila potrebe po delu pred fotografskimi objektivi. Želela si je živeti bolj običajno življenje, brez nenehnega pritiska modne industrije.

icon-expand Ljubezen je našla ob ameriškem raperju Fredru Starru. FOTO: Profimedia

Ljubezen je našla ob ameriškem raperju Fredru Starru

Pomemben preobrat v njenem življenju je bila tudi ljubezen. Leta 2004 je spoznala ameriškega raperja in igralca Fredra Starra, znanega kot enega od ustanoviteljev hiphopovske skupine Onyx. Skupina je med drugim zaslovela s pesmijo Slam. Njuna zgodba se je začela v New Yorku, kjer so ju spoznali skupni prijatelji. Fredro je Korino poznal že iz videospota z Justinom Timberlakeom, zato mu njeno ime ni bilo neznano. Par se je poročil leta 2007. Poroka je bila skromna in zasebna, brez velikega medijskega pompa. Korina je pozneje pojasnila, da sta se za poroko odločila spontano, zato o njej predhodno nista obvestila niti širšega kroga družine in prijateljev. Po poroki se je še bolj posvetila zasebnemu življenju. Zakonca sta nekaj časa živela v New Yorku, pozneje pa sta se preselila v Kalifornijo. Starejši intervjuji razkrivajo, da je Korina že takrat jasno povedala, da želi svojo zasebnost zaščititi pred javnostjo.

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Danes je mama treh sinov in živi daleč od modnih pist

Korina in Fredro Starr imata tri sinove. Prvega, Princetona, sta dobila marca 2014, leta 2016 se jima je rodil Brighton Angel, leta 2021 pa še najmlajši River. Družina živi v Združenih državah Amerike, kot njihov dolgoletni dom pa se v medijih omenja San Francisco. Korina se redko pojavlja v javnosti in le občasno deli utrinke iz zasebnega življenja na družbenih omrežjih. Fredro je o družini spregovoril tudi med obiskom Hrvaške leta 2022, ko je nastopil na festivalu Sea Star v Umagu. Takrat je poudaril, da so njuni otroci pol Hrvati in pol Američani. Razkril je tudi, da zna v hrvaščini povedati predvsem "volim te", kar pogosto pove svoji ženi.

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