Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Jelly Roll in Bunnie Xo
Zabava

Konec po 10 letih: pevec vložil ločitvene papirje

B.R.
16. 06. 2026 10.35
0

Country zvezdnik in njegova žena sta po skoraj desetih letih zakona šokirala javnost z novico, da se razhajata.

Pevec Jelly Roll je uradno vložil zahtevo za ločitev maja v Tennesseeju, pri čemer naj bi kot razlog navedel "nepremostljive razlike".

Novica je še posebej presenetila oboževalce, saj sta le nekaj mesecev prej s soprogo delovala povsem usklajeno – skupaj sta nastopila tudi na podelitvi grammyjev 2026, kjer se je Jelly Roll v čustvenem govoru javno zahvalil Bunnie Xo za podporo in vpliv na njegovo življenje.

Jelly Roll in Bunnie Xo
Jelly Roll in Bunnie Xo FOTO: Profimedia

Ljubezenska zgodba, ki se je začela kot film

Kot poročajo ameriški mediji, sta se spoznala leta 2015 na enem od njegovih koncertov v Las Vegasu, že leto pozneje pa sta se spontano poročila v kapeli v Las Vegasu.

Njuna zveza je bila vse prej kot klasična, saj sta se hitro poročila in že od začetka živela precej burno zgodbo. Njuno razmerje so zaznamovali javno izpostavljeni vzponi in padci, skozi katere sta se večkrat znašla na robu razpada, a sta kljub temu vztrajala skupaj. Pozneje sta odnos celo obnovila in leta 2023 ponovno potrdila svoje zaobljube.

Od "noro zaljubljenih" do razpoke v zakonu

Čeprav sta v javnosti pogosto delovala enotno, sta sama večkrat priznala, da odnos ni bil popoln. Bunnie Xo je v svoji knjigi in intervjujih govorila o težkih obdobjih, vključno z nezvestobo in krizami v zakonu, ki sta jih morala prebroditi.

Kot poročajo ameriški viri, je par v preteklosti že doživel krajšo ločitev leta 2018, a sta se pozneje pobotala in znova zgradila odnos.

Jelly Roll se ločuje
Jelly Roll se ločuje FOTO: Profimedia

Bunnie Xo: skrivnostni zapisi in "nova energija"

Po objavi novice so oboževalci opazili, da je Bunnie na družbenih omrežjih začela objavljati bolj skrivnostne in čustvene vsebine, kar so mediji interpretirali kot odziv na razhod.

Med drugim je objavila fotografije in zapise, ki namigujejo na "ponovno iskanje sebe" in osebno preobrazbo.

Ločila sta se po 13 letih
Preberi še
Ločila sta se po 13 letih
Na rdeči preprogi neprepoznaven – izgubil neverjetnih 130 kg
Preberi še
Na rdeči preprogi neprepoznaven – izgubil neverjetnih 130 kg

Viri: PEOPLE, Page Six, The Sun, E! Online

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Jelly Roll Bunnie Xo ločitev country glasba slavne osebnosti slavni pari estrada
Odnosi

Njegova navada skoraj uničila razmerje

Film/tv

Pretresljive zgodbe ljudi, ki so ušli serijskim morilcem

24ur.com Pevka Lily Allen se je razšla z možem Davidom Harbourjem
24ur.com Jessica Alba potrdila, da sta se z možem razšla: Novo poglavje osebne rasti
24ur.com Dakota Johnson po govoricah o razhodu znova z zaročnim prstanom
24ur.com 'Natalie Portman ne more oprostiti prevare, vložila bo ločitvene papirje'
Moskisvet.com Zvezdnika presenetila z ločitvijo po 18 letih
Moskisvet.com Poroka, ki je bila obsojena na propad
24ur.com Joe Jonas vložil zahtevo za ločitev: Zakon nepopravljivo zlomljen
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1760