Konec po 10 letih: pevec vložil ločitvene papirje

Pevec Jelly Roll je uradno vložil zahtevo za ločitev maja v Tennesseeju, pri čemer naj bi kot razlog navedel "nepremostljive razlike". Novica je še posebej presenetila oboževalce, saj sta le nekaj mesecev prej s soprogo delovala povsem usklajeno – skupaj sta nastopila tudi na podelitvi grammyjev 2026, kjer se je Jelly Roll v čustvenem govoru javno zahvalil Bunnie Xo za podporo in vpliv na njegovo življenje.

icon-expand Jelly Roll in Bunnie Xo FOTO: Profimedia

Ljubezenska zgodba, ki se je začela kot film

Kot poročajo ameriški mediji, sta se spoznala leta 2015 na enem od njegovih koncertov v Las Vegasu, že leto pozneje pa sta se spontano poročila v kapeli v Las Vegasu. Njuna zveza je bila vse prej kot klasična, saj sta se hitro poročila in že od začetka živela precej burno zgodbo. Njuno razmerje so zaznamovali javno izpostavljeni vzponi in padci, skozi katere sta se večkrat znašla na robu razpada, a sta kljub temu vztrajala skupaj. Pozneje sta odnos celo obnovila in leta 2023 ponovno potrdila svoje zaobljube.

Od "noro zaljubljenih" do razpoke v zakonu

Čeprav sta v javnosti pogosto delovala enotno, sta sama večkrat priznala, da odnos ni bil popoln. Bunnie Xo je v svoji knjigi in intervjujih govorila o težkih obdobjih, vključno z nezvestobo in krizami v zakonu, ki sta jih morala prebroditi. Kot poročajo ameriški viri, je par v preteklosti že doživel krajšo ločitev leta 2018, a sta se pozneje pobotala in znova zgradila odnos.

icon-expand Jelly Roll se ločuje FOTO: Profimedia

Bunnie Xo: skrivnostni zapisi in "nova energija"

Po objavi novice so oboževalci opazili, da je Bunnie na družbenih omrežjih začela objavljati bolj skrivnostne in čustvene vsebine, kar so mediji interpretirali kot odziv na razhod. Med drugim je objavila fotografije in zapise, ki namigujejo na "ponovno iskanje sebe" in osebno preobrazbo.

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