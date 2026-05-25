Konec ljubezni za Sanjskega moškega: pevka potrdila razhod

Hrvaška pevka in televizijska zvezdnica Maja Šuput je v pogovoru za lokalne medije potrdila, da sta s partnerjem Šimom Elezom prekinila zvezo. Kot je razkrila, naj bi se razhod zgodil že pred časom, oba pa naj bi že nekaj časa živela vsak svoje življenje.

"Moram priznati, da ne vem, ali je spremljal nastop, saj že nekaj časa vsak živi svojo realnost. Vsaka zgodba ima svoj začetek in konec, midva pa sva se že nekaj časa približevala temu drugemu delu," je povedala.

Ob tem je v svojem prepoznavnem sproščenem slogu dodala še, da "so mediji ostali brez dnevne doze showbiz novic", kar je izjavila v smehu in z značilno ironijo.