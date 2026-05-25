Maja Šuput in Šime - ig
Konec ljubezni za Sanjskega moškega: pevka potrdila razhod

B.R.
25. 05. 2026 10.56
0

Priljubljena hrvaška pevka Maja Šuput je za medije uradno potrdila, da je njena zveza s partnerjem Šimom Elezom preteklost. Razkrila je, da vsak že nekaj časa živita svoje življenje, odločitev o razhodu pa sta sprejela brez večjih javnih dram.

Sime Elez
Sime Elez FOTO: VOYO

Hrvaška pevka in televizijska zvezdnica Maja Šuput je v pogovoru za lokalne medije potrdila, da sta s partnerjem Šimom Elezom prekinila zvezo. Kot je razkrila, naj bi se razhod zgodil že pred časom, oba pa naj bi že nekaj časa živela vsak svoje življenje.

"Moram priznati, da ne vem, ali je spremljal nastop, saj že nekaj časa vsak živi svojo realnost. Vsaka zgodba ima svoj začetek in konec, midva pa sva se že nekaj časa približevala temu drugemu delu," je povedala.

Ob tem je v svojem prepoznavnem sproščenem slogu dodala še, da "so mediji ostali brez dnevne doze showbiz novic", kar je izjavila v smehu in z značilno ironijo.

Čeprav je zveza končana, naj bi bila odločitev sprejeta že pred časom, oba pa naj bi se na nov položaj navadila brez večjih javnih dram. Podrobnosti o razlogih za razhod nista želela razkriti.

Kljub zasebnim spremembam Maja Šuput ne upočasnjuje svojega tempa. Nedavno je zaključila snemanje nove sezone oddaje Supertalent, ob koncih tedna pa še vedno nastopa po regiji.

