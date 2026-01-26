Moskisvet.com
La Toya Lopez
Film/tv

V Kmetijo vstopajo znani obrazi: vrača se La Toya

POP TV
26. 01. 2026 06.00
1

Gledalci Kmetije dobro vedo, da brez presenečenj ne gre. Eno vam razkrivamo že pred začetkom. Če ste mislili, da smo predstavili vse tekmovalce, ste se motili – na Kmetijo namreč vstopa še trojica, ki bo nedvomno popestrila letošnjo sezono.

Vrača se nepozabna La Toya Lopez, ki je v Kmetiji slavnih pustila močan pečat, znova prihaja tudi vedno samosvoj in karizmatičen Igor Mikič, petke pa bo za gojzarje zamenjala Carmen Osovnikar, ki jo poznamo iz šova Sanjski moški. 

Kako se bodo znašli v strogi kmečki realnosti, komu bodo stopili na žulj in ali imajo morda na Kmetiji tudi posebno nalogo? Odgovori prihajajo že v prvi oddaji, ki na POP TV prihaja v ponedeljek, 2. februarja, ob 20.00.

Igor Mikič

"Glej me z očmi. Smej se mi z usti. Vzljubi me s srcem," pravi Igor, ki se na Kmetijo vrača z željo, da pokaže, kako časten in plemenit je poklic kmeta. 38-letnik se opisuje kot delaven, iskren in čustven moški, ki mu ni nič izpod časti, zelo resno pa jemlje pravičnost ter medsebojno spoštovanje. Njegov moto je jasen: brez dela ni jela. Močan je tako fizično kot psihično, šport pa je stalnica njegovega življenja – prav to mu daje samozavest, predvsem v areni. Po karakterju je najbolj podoben "pujsu, ker je njegova najljubša barva roza, je vedno vesel in ker rije v probleme". Če zmaga, želi nagrado vložiti v ustvarjanje nove glasbe, potovanja in prihodnost. A zanj bo prava zmaga predvsem spoštovanje sotekmovalcev in dokaz, da se poštenost na koncu izplača.

Igor Mikič
Igor Mikič FOTO: POP TV
La Toya Lopez

Le kdo se ne spomni Latoye? Njen nastop v Kmetiji slavnih še vedno odmeva, 43-letnica iz Nove Gorice pa se na Kmetijo vrača zaradi osebnega izziva. Sebe vidi kot sposobno, praktično in prilagodljivo žensko, ki se zna znajti tudi v povsem neznanem okolju. Ni izrazita strateginja niti konfliktna oseba – raje si mesto v skupini izbori z delom, sodelovanjem in mirnim pristopom. Katero kmečko orodje bi bila? "Vedro za zalivanje, saj imam rada rože in skrbim za detajle." Najbolj bo pogrešala svojega psa Amorja in vsakodnevno kofetkanje. Če zmaga, pravi, da bo nagrado porabila premišljeno, saj ima navado vse, česar se loti, tudi pripeljati do konca.

La Toya Lopez
La Toya Lopez FOTO: POP TV
Carmen Osovnikar

Carmen je 43-letna samostojna podjetnica iz Maribora, ki na Kmetijo ne prihaja po zmago, temveč želi dokazati "da lahko tudi diva kida gnoj". Čeprav jo mnogi dojemajo kot vzvišeno in nedostopno, poudarja, da je v resnici zelo srčna, prijazna ter močno navezana tako na ljudi kot na živali. Ima že izkušnje z resničnostnimi šovi, zato je psihično dobro pripravljena in se konfliktov ne boji. Priznava pa, da reagira hitro, neposredno in brez olepševanja. Katera žival ji je najbolj podobna? "Kokoška – ker ne znam biti pri miru, imam vedno veliko obveznosti in skačem od opravka do opravka." Najbolj bo pogrešala toplo vodo, mamo in svojega psa Guccija, a kljub zdravstvenim izzivom obljublja, da bo za svojo družino na kmetiji dala vse od sebe.

Carmen Osovnikar.
Carmen Osovnikar. FOTO: POP TV
Kmetija prinaša novo sezono preizkušenj.
Kmetija resničnostni šov novi tekmovalci Igor Mikič La Toya Lopez Carmen Osovnikar POP TV Oddaje Resničnostni šov
Film/tv

Spremembe na POP TV, ki jih ne smete zamuditi

Film/tv

Kam je izginil Joseph Gordon-Levitt?

Kozorog123 26. 01. 2026 08.16
0 0
Tile vsi trije imajo samo en zdravstveni razlog in je povezan s psihiatrijo :) in morda alergijo na silikon :)
ODGOVORI
