Nekoč Playboyeva zajčica, danes pa ...

Kendra Wilkinson, danes 40-letna nekdanja resničnostna zvezdnica, je svojo mladost preživela v središču pozornosti kot ena najbolj prepoznavnih spremljevalk Hugha Hefnerja, piše Index.hr. A čeprav je od življenja v Playboyevi vili minilo že več kot desetletje, jo javnost še vedno pogosto dojema skozi prizmo tistega obdobja. Sama pa si želi, da bi jo ljudje končno videli takšno, kot je danes – predana mama in ambiciozna nepremičninska agentka.

icon-expand Kendra Wilkinson FOTO: Profimedia

Življenje, ki ga je zaznamovala mladostna slava

Kendra odkrito priznava, da se ni zavedala, kako močno jo bo Playboyeva preteklost spremljala skozi življenje. "Nisem se zavedala, kako neločljivo bo moja identiteta povezana s tisto 19-letno Playboyevo punco," pravi. Čeprav je hvaležna za svojo televizijsko kariero, poudarja, da pet let v vili ne bi smelo zasenčiti vsega, kar je ustvarila kasneje. "Moja identiteta je bila 20 let vezana na to. A to ni celotna zgodba mojega življenja."

icon-expand Kendra Wilkinson FOTO: Profimedia

Nova kariera, nov svet

Danes Kendra dela kot nepremičninska agentka pri Ernie Carswell Associates v Los Angelesu. V poslu je že pet let – dlje, kot je živela v Playboyevi vili – in v njem je našla nekaj, česar ji slava ni mogla dati: občutek dosežka. "Ko prodam stanovanje za 700.000 dolarjev, čutim pravi uspeh. Ko sem živela visoko življenje rock'n'rolla, sem bila prazna. Bila sem slavna, a nisem bila uspešna." Ko so se v medijih pojavile paparacške fotografije nje pred eno od vil, ki jih prodaja, je bila navdušena, ne razburjena. "Raje imam fotografijo v trenirki, ko postavljam tablo 'Hiša naprodaj', kot pa poziranje na rdeči preprogi brez razloga."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zavestna preobrazba: konec podobe seks bombe

Kendra se danes vidi predvsem kot mama in ženska, ki si sama gradi življenje. "To je priložnost, da uspem brez tega, da bi spala z 80-letnikom ali prodala dušo za plačo," pove brez olepševanja. Tudi njen slog oblačenja je postal del nove identitete. "Najraje slišim, da sem videti profesionalno. 'Seksi' me ne zanima več." Razmišljala je celo o odstranitvi silikonskih vsadkov, a pravi, da ima druge prioritete: "Nisem več bogata. Raje dam 10.000 dolarjev za potovanje."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zlom, depresija in pot nazaj

Po ločitvi od Hanka Basketta leta 2019 in koncu snemanja resničnostnih šovov je doživela najtežje obdobje v življenju. "Nikoli nisem poznala življenja brez žarometov. Ko so ugasnili, se mi je podrl svet." Leta 2023 je zaradi depresije in tesnobe dosegla dno. "Nisem mogla dihati. Bila sem popolnoma sama." Rešitev je našla v veri. Pridružila se je skupini starejših žensk, s katerimi je začela preučevati Sveto pismo. "Naučila sem se živeti preprosto, z Bogom v srcu. To mi je rešilo življenje."

Slava, ki jo je skoraj uničila

Čeprav je z bivšim možem v dobrih odnosih, ljubezen zanjo ni več prioriteta. Preveč jo je zaznamovalo obdobje, ko so jo moški dojemali izključno skozi Playboyevo podobo. "Dvajset let sem bila talka te identitete. Zdaj sem končno svobodna." Najbolj jo skrbi, da bi njena hči Alijah želela stopiti po njenih stopinjah. "To me je prestrašilo. Vem, kaj prinaša slava – solze, kri in osamljenost. Hollywood te požre in izpljune. Točno to je storil meni."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči