Obiskal ga je duh pokojne matere

Igralec Kelsey Grammer, najbolj znan po vlogi v seriji Frasier, je v nedavnem intervjuju spregovoril o nenavadnem dogodku, ki ga je doživel skupaj z ženo Kayte Walsh. Med promocijo svoje nove knjige Karen: A Brother's Story, v kateri opisuje umor svoje sestre in posledice tragedije, je razkril, da je med zakonskim prepiranjem začutil prisotnost svoje pokojne matere.
Nenaden hrup sredi noči
Grammer je povedal, da sta z ženo v prvem letu zakona živela v hiši njegove matere. Nekega večera sta se sprla in šla spat slabe volje. Tik preden sta zaspala, je hišo pretresel glasen pok.
Kot je opisal: "Zlezla sva v posteljo, še vedno jezna drug na drugega, in nenadoma sem zaslišal ogromen pok. Rekel sem si: 'Kaj za vraga je to?'"
V strahu je segel po palici za golf, ki jo je hranil ob postelji, in se odpravil v dnevno sobo. Tam ga je čakalo presenečenje – televizor je bil prižgan, čeprav ga je pred tem zagotovo ugasnil.
"Pogledal sem okoli sebe, ugasnil televizor in pomislil: 'Hvala, mama. Ne hodita spat jezna drug na drugega.'"
Vonj rož in občutek prisotnosti
Ko se je vrnil v spalnico, ga je žena vprašala nekaj, kar ga je povsem presenetilo:
"Po čem je dišala tvoja mama?"
Walshova je namreč med njegovo odsotnostjo zaznala močan vonj rož, čeprav v prostoru ni bilo ničesar, kar bi ga lahko povzročilo.
Grammer je priznal, da ga je dogodek pretresel:
"Bilo je res nekaj posebnega. Pomislil sem: 'To je resnično. Nič heretičnega, nič izmišljenega.'"
Vera, duhovnost in navdih za knjigo
Igralec, ki je bil vzgojen v tradiciji krščanske znanosti, pravi, da je veren, a ne pripada nobeni organizirani religiji. Poudarja, da ga ne zanima, ali mu ljudje verjamejo ali ne:
"Ne poskušam nikogar prepričati, naj razmišlja kot jaz. A svoje vere ne bom zanikal."
Razkril je tudi, da je k pisanju knjige o svoji sestri pristopil zaradi močnega občutka duhovne povezanosti. Pri tem mu je pomagal jasnovidni medij, ki ga je presenetil s sporočilom, za katerega verjame, da prihaja od njegove sestre.
"Dobil sem nenavaden ukaz: Povej mojo zgodbo.' Ni šlo za pisanje, šlo je za pripoved. In tako je nastala knjiga," je pojasnil.
Grammer je dodal, da je v preteklosti sodeloval z več mediji in da je med njimi srečal tudi izjemno nadarjene posameznike.
"Če nekdo, ki te sploh ne pozna, zadene tvoje življenje v sedemdesetih odstotkih primerov in iz zraka potegne imena, potem se temu preprosto ne moreš izogniti," je dejal.
Knjiga, ki odpira stare rane
Njegova knjiga Karen: A Brother Remembers je izšla in predstavlja enega najbolj osebnih projektov v njegovi karieri. Grammer pravi, da je pisanje zanj pomenilo tako boleč kot tudi očiščevalen proces.
Vir: Daily Mail
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV