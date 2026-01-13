Moskisvet.com
Kelsey Grammer
Zabava

Obiskal ga je duh pokojne matere

E.R.
13. 01. 2026 01.30
0

Igralec Kelsey Grammer, najbolj znan po vlogi v seriji Frasier, je v nedavnem intervjuju razkril nenavadno izkušnjo iz svojega življenja.

Igralec Kelsey Grammer, najbolj znan po vlogi v seriji Frasier, je v nedavnem intervjuju spregovoril o nenavadnem dogodku, ki ga je doživel skupaj z ženo Kayte Walsh. Med promocijo svoje nove knjige Karen: A Brother's Story, v kateri opisuje umor svoje sestre in posledice tragedije, je razkril, da je med zakonskim prepiranjem začutil prisotnost svoje pokojne matere.

Kelsey Grammer in Kayte Walsh
Kelsey Grammer in Kayte Walsh FOTO: Profimedia

Nenaden hrup sredi noči

Grammer je povedal, da sta z ženo v prvem letu zakona živela v hiši njegove matere. Nekega večera sta se sprla in šla spat slabe volje. Tik preden sta zaspala, je hišo pretresel glasen pok.

Kot je opisal: "Zlezla sva v posteljo, še vedno jezna drug na drugega, in nenadoma sem zaslišal ogromen pok. Rekel sem si: 'Kaj za vraga je to?'"

V strahu je segel po palici za golf, ki jo je hranil ob postelji, in se odpravil v dnevno sobo. Tam ga je čakalo presenečenje – televizor je bil prižgan, čeprav ga je pred tem zagotovo ugasnil.

"Pogledal sem okoli sebe, ugasnil televizor in pomislil: 'Hvala, mama. Ne hodita spat jezna drug na drugega.'"

Vonj rož in občutek prisotnosti

Ko se je vrnil v spalnico, ga je žena vprašala nekaj, kar ga je povsem presenetilo:

"Po čem je dišala tvoja mama?"

Walshova je namreč med njegovo odsotnostjo zaznala močan vonj rož, čeprav v prostoru ni bilo ničesar, kar bi ga lahko povzročilo.

Grammer je priznal, da ga je dogodek pretresel:

"Bilo je res nekaj posebnega. Pomislil sem: 'To je resnično. Nič heretičnega, nič izmišljenega.'"

Kelsey Grammer z mamo Sally Grammer
Kelsey Grammer z mamo Sally Grammer FOTO: Profimedia

Vera, duhovnost in navdih za knjigo

Igralec, ki je bil vzgojen v tradiciji krščanske znanosti, pravi, da je veren, a ne pripada nobeni organizirani religiji. Poudarja, da ga ne zanima, ali mu ljudje verjamejo ali ne:

"Ne poskušam nikogar prepričati, naj razmišlja kot jaz. A svoje vere ne bom zanikal."

Razkril je tudi, da je k pisanju knjige o svoji sestri pristopil zaradi močnega občutka duhovne povezanosti. Pri tem mu je pomagal jasnovidni medij, ki ga je presenetil s sporočilom, za katerega verjame, da prihaja od njegove sestre.

"Dobil sem nenavaden ukaz: Povej mojo zgodbo.' Ni šlo za pisanje, šlo je za pripoved. In tako je nastala knjiga," je pojasnil.

Grammer je dodal, da je v preteklosti sodeloval z več mediji in da je med njimi srečal tudi izjemno nadarjene posameznike.

"Če nekdo, ki te sploh ne pozna, zadene tvoje življenje v sedemdesetih odstotkih primerov in iz zraka potegne imena, potem se temu preprosto ne moreš izogniti," je dejal.

Kelsey Grammer
Kelsey Grammer FOTO: Profimedia

Knjiga, ki odpira stare rane

Njegova knjiga Karen: A Brother Remembers je izšla in predstavlja enega najbolj osebnih projektov v njegovi karieri. Grammer pravi, da je pisanje zanj pomenilo tako boleč kot tudi očiščevalen proces.

Vir: Daily Mail

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Kelsey Grammer nadnaravno duh Frasier vera Kayte Walsh knjiga slavni znani igralci duhovnost družinska tragedija
KOMENTARJI (0)

