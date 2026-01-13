Obiskal ga je duh pokojne matere

Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.

Igralec Kelsey Grammer , najbolj znan po vlogi v seriji Frasier, je v nedavnem intervjuju spregovoril o nenavadnem dogodku, ki ga je doživel skupaj z ženo Kayte Walsh . Med promocijo svoje nove knjige Karen: A Brother's Story, v kateri opisuje umor svoje sestre in posledice tragedije, je razkril, da je med zakonskim prepiranjem začutil prisotnost svoje pokojne matere.

Grammer je povedal, da sta z ženo v prvem letu zakona živela v hiši njegove matere. Nekega večera sta se sprla in šla spat slabe volje. Tik preden sta zaspala, je hišo pretresel glasen pok.

Kot je opisal: "Zlezla sva v posteljo, še vedno jezna drug na drugega, in nenadoma sem zaslišal ogromen pok. Rekel sem si: 'Kaj za vraga je to?'"

V strahu je segel po palici za golf, ki jo je hranil ob postelji, in se odpravil v dnevno sobo. Tam ga je čakalo presenečenje – televizor je bil prižgan, čeprav ga je pred tem zagotovo ugasnil.

"Pogledal sem okoli sebe, ugasnil televizor in pomislil: 'Hvala, mama. Ne hodita spat jezna drug na drugega.'"

Vonj rož in občutek prisotnosti

Ko se je vrnil v spalnico, ga je žena vprašala nekaj, kar ga je povsem presenetilo:

"Po čem je dišala tvoja mama?"

Walshova je namreč med njegovo odsotnostjo zaznala močan vonj rož, čeprav v prostoru ni bilo ničesar, kar bi ga lahko povzročilo.

Grammer je priznal, da ga je dogodek pretresel:

"Bilo je res nekaj posebnega. Pomislil sem: 'To je resnično. Nič heretičnega, nič izmišljenega.'"