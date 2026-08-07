Bila je najbolj seksi ženska na svetu, v bikiniju znova navdušila

Kelly Brook je v času največje medijske prepoznavnosti veljala za eno najbolj privlačnih žensk v svetu zabave, predvsem zaradi svoje naravne lepote, ženstvene postave in samozavestnega nastopa. V nasprotju z mnogimi trendi, ki so prisegali na zelo suhe modne ideale, je Kelly izstopala z bolj zaobljeno postavo, ki je poudarjala njene obline in naravne proporce. Prav zaradi tega so jo številni mediji opisovali kot simbol klasične lepote in eno najbolj zaželenih žensk svoje generacije. Leta 2015 jo je revija FHM uvrstila na vrh lestvice najbolj seksi žensk na svetu, še danes pa se njeno ime pogosto povezuje z obdobjem, ko je veljala za eno največjih britanskih ikon lepote.

Britanska televizijska voditeljica, igralka in model je na družbenih omrežjih delila serijo črno-belih fotografij z dopusta v Italiji. Na njih pozira skupaj z možem Jeremyjem Parisijem in njegovo sestrično Stello, ki je poskrbela za fotografije.

Na fotografijah je mogoče videti, kako uživa za krmilom ladje, pozira na njenem premcu in se skupaj z Jeremyjem sproščeno smeji v objektiv. Britanski The Sun poroča, da je par dan izkoristil za plavanje, druženje in uživanje ob italijanski obali, fotografije pa so objavili tudi na profilih njune blagovne znamke House of Parisi.