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kelly brook
Zabava

Bila je najbolj seksi ženska na svetu, v bikiniju znova navdušila

B.R.
07. 08. 2026 08.11
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Zvezdnica tudi letos poletje preživlja v Italiji, državi, ki ima zanjo in njenega moža poseben pomen. Ob drugi obletnici poroke sta obiskala kraj, kjer sta si obljubila večno zvestobo, nato pa z družino uživala še v sproščenem dnevu na morju. Fotografije so hitro pritegnile pozornost njunih oboževalcev.

Kelly Brook
Kelly Brook FOTO: Profimedia

Kelly Brook je v času največje medijske prepoznavnosti veljala za eno najbolj privlačnih žensk v svetu zabave, predvsem zaradi svoje naravne lepote, ženstvene postave in samozavestnega nastopa. V nasprotju z mnogimi trendi, ki so prisegali na zelo suhe modne ideale, je Kelly izstopala z bolj zaobljeno postavo, ki je poudarjala njene obline in naravne proporce. Prav zaradi tega so jo številni mediji opisovali kot simbol klasične lepote in eno najbolj zaželenih žensk svoje generacije. Leta 2015 jo je revija FHM uvrstila na vrh lestvice najbolj seksi žensk na svetu, še danes pa se njeno ime pogosto povezuje z obdobjem, ko je veljala za eno največjih britanskih ikon lepote.

Britanska televizijska voditeljica, igralka in model je na družbenih omrežjih delila serijo črno-belih fotografij z dopusta v Italiji. Na njih pozira skupaj z možem Jeremyjem Parisijem in njegovo sestrično Stello, ki je poskrbela za fotografije.

Na fotografijah je mogoče videti, kako uživa za krmilom ladje, pozira na njenem premcu in se skupaj z Jeremyjem sproščeno smeji v objektiv. Britanski The Sun poroča, da je par dan izkoristil za plavanje, druženje in uživanje ob italijanski obali, fotografije pa so objavili tudi na profilih njune blagovne znamke House of Parisi.

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Romantičen obisk kraja, kjer sta se poročila

Pred sproščenim izletom na morje sta Kelly Brook in Jeremy Parisi obiskala kraj, kjer sta leta 2022 sklenila zakonsko zvezo. Ob fotografijah je Kelly zapisala, da gre za fotografiranje, ki ga ni nihče prosil, ter se zahvalila sestrični Stelli, ki je ujela njune skupne trenutke.

Revija HELLO! je zapisala, da njun poročni dan ni minil povsem po načrtih. Zaradi močnega neurja sta morala tik pred začetkom slovesnosti spremeniti potek poroke in del obreda preseliti v notranje prostore zgodovinske utrdbe Torre di Cicerone. Kljub nepričakovanemu vremenu je dogodek ostal eden najlepših trenutkov njunega življenja.

Italija ostaja njun drugi dom

Italija za Kelly Brook ni le priljubljena počitniška destinacija. Jeremy Parisi ima tam družinske korenine, par pa državo pogosto izbere za oddih, družinska srečanja in ustvarjanje skupnih projektov. Na uradni spletni strani Kelly Brook je predstavljena tudi njuna blagovna znamka Parisi, ki črpa navdih iz družinske tradicije in življenja na italijanskem podeželju.

Prav zato ni presenetljivo, da sta tudi letošnjo obletnico želela preživeti v okolju, ki ju spominja na začetek zakonske poti. Namesto razkošnih dogodkov sta izbrala preprost dan na morju v družbi najbližjih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kelly Brook in Jeremy Parisi sta par že približno devet let. Čeprav je Kelly že vrsto let ena najbolj prepoznavnih britanskih medijskih osebnosti, Jeremy svoje zasebno življenje večinoma ohranja stran od javnosti. Prav ta umirjen pristop je po mnenju številnih britanskih medijev eden od razlogov, da njuno razmerje ostaja trdno tudi po letih skupnega življenja.

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Viri: The Sun, HELLO!, uradna spletna stran Kelly Brook

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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KOMENTARJI (1)

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Pismonosa 07. 08. 2026 18.54
0 0
čudno, mojo sestricno je poštar pazil od malih nog, dandanes ne zeli nobenih kontaktov, izgleda, da mora poštar delat na sebi...
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