Kdo je Luca Ciut, mož Katarine Čas?

Kot je poročal 24ur.com, so v javnost prišle ekskluzivne fotografije s poroke Katarine Čas in njenega izbranca Luce.

Luca Ciut je slovensko-italijanski skladatelj filmske glasbe, ki deluje predvsem v Trstu in širšem evropskem prostoru. Njegovo delo obsega ustvarjanje glasbe za filme in televizijske projekte, kjer sodeluje kot avtor, aranžer in producent.

Kot je zapisano na njegovi spletni strani, je že kot otrok prek glasbe svoje mame spoznal klasične skladatelje, kot sta Chopin in Mahler, ter že zgodaj začel igrati kitaro in ustvarjati lastno glasbo v rock skupini. Po razpadu skupine je začel skladati glasbo za kratke filme, kar ga je usmerilo v filmsko komponiranje.

Pri triindvajsetih letih se je vpisal na konservatorij, kjer je študiral kompozicijo, nato pa se je izobraževal še v Los Angelesu na področju filmske glasbe. Danes deluje kot filmski skladatelj in producent v Trstu, kjer ustvarja glasbo za filme in televizijo.

Med njegovimi deli so nagrajeni projekti, kot so dokumentarni film Dancing with Maria, več igranih filmov ter glasbene podlage za evropske in mednarodne produkcije. Poleg filmske glasbe je izdal tudi samostojne albume in velja za uveljavljenega skladatelja sodobne filmske glasbe.

Širši javnosti je znan tudi kot partner slovenske igralke, ki sicer svojo zasebnost praviloma ohranja stran od medijev.

Tokrat je v njunem življenju prišlo do posebnega trenutka, saj sta Katarina in Luca svojo zvezo okronala s poroko. Igralka je v soboto v Trstu obljubila večno zvestobo svojemu izbrancu, ki prihaja iz tega obalnega italijanskega mesta.