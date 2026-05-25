Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Luca Ciut
Zabava

Kdo je Luca Ciut, mož Katarine Čas?

B.R.
25. 05. 2026 12.19
0

Katarina Čas se je poročila. Slovenska igralka je v Trstu dahnila usodni da svojemu dolgoletnemu partnerju, skladatelju Lucu Ciutu, s katerim je svojo zvezo okronala s poroko v krogu bližnjih.

Kot je poročal 24ur.com, so v javnost prišle ekskluzivne fotografije s poroke Katarine Čas in njenega izbranca Luce.

Kdo je Luca Ciut, mož Katarine Čas?

Luca Ciut je slovensko-italijanski skladatelj filmske glasbe, ki deluje predvsem v Trstu in širšem evropskem prostoru. Njegovo delo obsega ustvarjanje glasbe za filme in televizijske projekte, kjer sodeluje kot avtor, aranžer in producent.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot je zapisano na njegovi spletni strani, je že kot otrok prek glasbe svoje mame spoznal klasične skladatelje, kot sta Chopin in Mahler, ter že zgodaj začel igrati kitaro in ustvarjati lastno glasbo v rock skupini. Po razpadu skupine je začel skladati glasbo za kratke filme, kar ga je usmerilo v filmsko komponiranje.

Pri triindvajsetih letih se je vpisal na konservatorij, kjer je študiral kompozicijo, nato pa se je izobraževal še v Los Angelesu na področju filmske glasbe. Danes deluje kot filmski skladatelj in producent v Trstu, kjer ustvarja glasbo za filme in televizijo.

Med njegovimi deli so nagrajeni projekti, kot so dokumentarni film Dancing with Maria, več igranih filmov ter glasbene podlage za evropske in mednarodne produkcije. Poleg filmske glasbe je izdal tudi samostojne albume in velja za uveljavljenega skladatelja sodobne filmske glasbe.

Širši javnosti je znan tudi kot partner slovenske igralke, ki sicer svojo zasebnost praviloma ohranja stran od medijev.

Tokrat je v njunem življenju prišlo do posebnega trenutka, saj sta Katarina in Luca svojo zvezo okronala s poroko. Igralka je v soboto v Trstu obljubila večno zvestobo svojemu izbrancu, ki prihaja iz tega obalnega italijanskega mesta.

Katarina je poročena.
Katarina je poročena. FOTO: Aljoša Kravanja
To je srčni izbranec Nine Pušlar
Preberi še
To je srčni izbranec Nine Pušlar
Na skrivaj se je poročila hčerka legendarnega hrvaškega pevca
Preberi še
Na skrivaj se je poročila hčerka legendarnega hrvaškega pevca
Vroče novice iz sveta slavnih
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Katarina Čas Luca Ciut poroka slovenska igralka šovbiznis filmska glasba znane osebnosti Trst igralka ljubezen skladatelj katarina
Zabava

Konec ljubezni za Sanjskega moškega: pevka potrdila razhod

Zadovoljna.si Katarina Čas je pokazala svojega srčnega izbranca
24ur.com Katarina Čas se je poročila
24ur.com Muskova dvakratna nekdanja žena dahnila da igralcu filma Pravzaprav ljubezen
24ur.com Jessica Alba o receptu za uspešen zakon: Morate si vzeti čas
24ur.com Katarina Benček sporočila veselo novico: Končno sva zaročena!
24ur.com Tina iz Sanjskega moškega ujela Brazilca: Pripravljena sem na eksperiment
Zadovoljna.si Kdo je Branko, ki je Pii Filipčič ukradel srce?
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1737