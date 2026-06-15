Kdo je Bosanka, ki je osvojila srce nogometaša? Zaradi nje bo navijal za Bosno in Hercegovino

V zadnjih dneh je pozornost nogometne in širše javnosti pritegnila zgodba o nekdanjem francoskem zvezdniku Thierryju Henryju in njegovih družinskih povezavah z Bosno in Hercegovino. Zaradi partnerice Andree Rajačić, ki prihaja iz Sarajeva, je legendarni napadalec razkril tudi posebno navezanost na bosansko reprezentanco, kar je sprožilo veliko zanimanja med navijači.

icon-expand Sarajevčanka, ki se izogiba žarometom FOTO: Profimedia

Kot je poročal srbski portal Mondo, je Henry med pogovorom z Zlatanom Ibrahimovićem poudaril, da so njegovi otroci "na pol Bosanci", zato z velikim zanimanjem spremlja uspehe reprezentance Bosne in Hercegovine. Njegova izjava je hitro postala viralna in navdušila številne navijače v regiji. Toda kdo je ženska, ki je osvojila srce enega največjih nogometašev svoje generacije?

Sarajevčanka, ki se izogiba žarometom

Andrea se je rodila v Sarajevu leta 1986. Kot poroča bosansko-hercegovski portal Ekskluziva.ba, prihaja iz ugledne družine. Njen oče Nebojša Rajačić je plastični kirurg, mama Tatjana pa profesorica ruskega jezika. Zaradi očetove službe je družina več let živela v Kuvajtu, pozneje je nadaljevala študij v Združenih državah Amerike. Čeprav jo mediji pogosto opisujejo kot manekenko in vplivnico, se sama že vrsto let uspešno izogiba pretirani medijski pozornosti. V nasprotju z mnogimi partnericami svetovno znanih športnikov redko daje intervjuje in le občasno spremlja Henryja na javnih dogodkih.

Ljubezenska zgodba traja že skoraj dve desetletji

Po poročanju Telegrafa sta se Thierry in Andrea spoznala v času, ko je Francoz igral za Barcelono. Njuna zveza je postala javna leta 2008, od takrat pa veljata za enega najbolj stabilnih parov v svetu športa. Skupaj imata tri otroke – Tristana, Gabriela in Tatiano. Čeprav družina večino časa preživi stran od oči javnosti, naj bi pogosto obiskovali Sarajevo in ohranjali tesne stike z Bosno in Hercegovino.

icon-expand Thierry Henry in Andrea Rajačić spoznala v času, ko je Francoz igral za Barcelono. FOTO: Profimedia

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"Moji otroci so napol Bosanci"

Prav družinske vezi z Bosno in Hercegovino so razlog, da Henry danes z velikim zanimanjem spremlja reprezentanco te države. Med pogovorom z Ibrahimovićem je dejal, da navija za Bosno in Hercegovino, saj so njegovi otroci po mamini strani Bosanci. Pogovor je bil še posebej zanimiv, ker ima tudi Zlatan močne družinske povezave z Bosno in Hercegovino. Njegov oče Šefik Ibrahimović prihaja iz Bosne in Hercegovine, zato sta se nogometni legendi hitro ujeli pri temi o bosanskih koreninah, družini in nogometu. Henry je ob tem poudaril, da ga veseli uspeh bosanske reprezentance in da bo na svetovnem prvenstvu navijal zanjo. Njegove besede so med navijači naletele na izjemno pozitiven odziv.

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