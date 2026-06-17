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Katy Perry
Zabava

V parku sta se predajala strastem: Zvezdnika ujeta v vročem trenutku

B.R.
17. 06. 2026 03.20
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Slavna zaljubljenca sta znova pritegnila pozornost javnosti. Tokrat so ju paparaci ujeli med sproščenim piknikom v Santa Barbari, kjer nista skrivala naklonjenosti drug do drugega.

Poljubi, objemi in sproščeno druženje v parku

Pevka Katy Perry in nekdanji kanadski premier Justin Trudeau sta bila opažena med romantičnim piknikom v enem od parkov v Santa Barbari. Na fotografijah se objemata, si izmenjujeta poljube in uživata v sproščenem popoldnevu na odeji sredi zelene trate.

Pevka je bila oblečena v sproščena poletna oblačila, nekdanji politik pa je izbral preprost videz s kratkimi hlačami in majico. Po poročanju medijev se jima je pridružila tudi Katyjina hči Daisy.

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Od govoric do ene najbolj presenetljivih romanc

Prve govorice o njuni zvezi so se pojavile poleti 2025, ko so ju opazili na skupni večerji v Montrealu. Sprva so številni menili, da gre zgolj za prijateljsko srečanje, vendar so kasnejši skupni nastopi in fotografije pokazali drugačno sliko.

V zadnjih mesecih sta bila skupaj opažena na več dogodkih, letos pa sta se prvič kot par pojavila tudi na rdeči preprogi ob premieri Katyjinega koncertnega filma na festivalu Tribeca v New Yorku.

Katy Perry in Justin Trudeau.
Katy Perry in Justin Trudeau. FOTO: Profimedia

Združevanje družin

Kot poroča InStyle, naj bi se njun odnos v zadnjem obdobju še poglobil. Viri blizu para trdijo, da oba veliko pozornosti namenjata tudi družinskemu življenju in postopnemu spoznavanju otrok. Perryjeva ima hčer Daisy iz nekdanje zveze z Orlandom Bloomom, Trudeau pa ima tri otroke iz zakona s Sophie Grégoire Trudeau.

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Viri: Page Six, InStyle, Fox News

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