V parku sta se predajala strastem: Zvezdnika ujeta v vročem trenutku

Pevka Katy Perry in nekdanji kanadski premier Justin Trudeau sta bila opažena med romantičnim piknikom v enem od parkov v Santa Barbari. Na fotografijah se objemata, si izmenjujeta poljube in uživata v sproščenem popoldnevu na odeji sredi zelene trate.

Pevka je bila oblečena v sproščena poletna oblačila, nekdanji politik pa je izbral preprost videz s kratkimi hlačami in majico. Po poročanju medijev se jima je pridružila tudi Katyjina hči Daisy.