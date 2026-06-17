V parku sta se predajala strastem: Zvezdnika ujeta v vročem trenutku

Poljubi, objemi in sproščeno druženje v parku
Pevka Katy Perry in nekdanji kanadski premier Justin Trudeau sta bila opažena med romantičnim piknikom v enem od parkov v Santa Barbari. Na fotografijah se objemata, si izmenjujeta poljube in uživata v sproščenem popoldnevu na odeji sredi zelene trate.
Pevka je bila oblečena v sproščena poletna oblačila, nekdanji politik pa je izbral preprost videz s kratkimi hlačami in majico. Po poročanju medijev se jima je pridružila tudi Katyjina hči Daisy.
Od govoric do ene najbolj presenetljivih romanc
Prve govorice o njuni zvezi so se pojavile poleti 2025, ko so ju opazili na skupni večerji v Montrealu. Sprva so številni menili, da gre zgolj za prijateljsko srečanje, vendar so kasnejši skupni nastopi in fotografije pokazali drugačno sliko.
V zadnjih mesecih sta bila skupaj opažena na več dogodkih, letos pa sta se prvič kot par pojavila tudi na rdeči preprogi ob premieri Katyjinega koncertnega filma na festivalu Tribeca v New Yorku.
Združevanje družin
Kot poroča InStyle, naj bi se njun odnos v zadnjem obdobju še poglobil. Viri blizu para trdijo, da oba veliko pozornosti namenjata tudi družinskemu življenju in postopnemu spoznavanju otrok. Perryjeva ima hčer Daisy iz nekdanje zveze z Orlandom Bloomom, Trudeau pa ima tri otroke iz zakona s Sophie Grégoire Trudeau.
Viri: Page Six, InStyle, Fox News
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