Ženska, ki lepotnim operacijam ne zna reči ne

Katie Price je že skoraj tri desetletja ena najbolj prepoznavnih britanskih medijskih osebnosti, piše dnevnik.hr. Čeprav je svojo pot začela kot manekenka, je danes bolj znana po radikalnih spremembah videza kot po kateremkoli drugem dosežku. Pri 47 letih ima za seboj impresivno – in pogosto kritizirano – zbirko estetskih posegov, med katerimi izstopajo številni liftingi obraza, več kot ducat povečav prsi, brazilski lifting zadnjice, rinoplastike in liposukcije.

Od otroške manekenke do zvezde tabloida

Price je odraščala v Brightonu. Po ločitvi staršev je prevzela priimek očima in že kot najstnica začela delati kot model. Pri 13 letih je pozirala za otroško modno linijo, a prelomni trenutek je prišel leta 1996, ko se je pod imenom Jordan pojavila na znameniti 3. strani tabloida The Sun. Prav ta pojavitev je sprožila njeno hitro vzpenjanje v svet glamurja in estetskih operacij. Že pri dvajsetih naj bi opravila svojo prvo operacijo povečanja prsi, kar je postalo njen zaščitni znak in del njene javne identitete.

Vzpon v resničnostni televiziji in poskusi v glasbi

Po uspehu v manekenstvu je Katie Price hitro našla svoje mesto v resničnostni televiziji. Nastopila je v oddaji I'm a Celebrity... Get Me Out of Here! in kasneje dobila več lastnih resničnostnih serij, med njimi Jordan, Katie Peter, Katie Price: My Crazy Life in Mucky Mansion. Preizkusila se je tudi v glasbi – na britanskem izboru za Evrovizijo je osvojila drugo mesto, nato pa s takratnim možem Petrom Andrejem izdala album A Whole New World.

Gradnja osebne blagovne znamke in prihodki iz spletnih platform

V zadnjih letih se je Price vse bolj usmerila v digitalne projekte. Leta 2023 je lansirala svoj podcast The Katie Price Show, hkrati pa so njeni prihodki iz platform, kot sta OnlyFans in TikTok, postali pomemben del njenega finančnega preživetja. Nekateri sodni dokumenti celo navajajo, da se del zaslužka uporablja za poplačilo njenih dolgov.

Zasebno življenje, polno vzponov, padcev in odmevnih razhodov

Katie Price je bila vedno odprta glede svojega zasebnega življenja, ki je pogosto polno dramatičnih preobratov. Z nogometašem Dwightom Yorkejem ima sina Harveyja, ki živi z več zdravstvenimi izzivi. V zakonu s Petrom Andrejem je dobila dva otroka, a se je par kasneje burno razšel. Sledili so kratkotrajni in turbulentni odnosi: poroka z Alexom Reidom, nato zakon s Kieranom Haylerjem, s katerim ima dva otroka in s katerim se je večkrat razšla in pobotala, preden sta se dokončno ločila leta 2018. Njena zadnja zaroka s Kristopherjem Boysonom je trajala le mesec dni.

Pravne težave in finančni zlomi

Price je bila v zadnjih letih pogosto v medijih zaradi pravnih zapletov. Leta 2021 je prejela pogojno zaporno kazen in dveletno prepoved vožnje zaradi vožnje pod vplivom alkohola in brez zavarovanja. Finančno se je znašla v velikih težavah – leta 2024 je bila drugič razglašena za osebno insolventno zaradi dolgov do davčnih organov. Avgusta istega leta je bila aretirana na letališču Heathrow zaradi zamujenega sodnega naroka, povezanega s stečajnim postopkom.

Katie Price danes: medijska osebnost, ki še vedno deli javnost

Kljub številnim škandalom, operacijam in pravnim težavam Katie Price ostaja prisotna v britanski pop kulturi. Še naprej ustvarja vsebine za družbena omrežja, občasno nastopa na televiziji in gradi svojo blagovno znamko. A za mnoge ostaja simbol pretiranih lepotnih posegov in kontroverznega življenjskega sloga. Njena zgodba je mešanica glamurja, osebnih bojev, medijske izpostavljenosti in neprestanega preoblikovanja – tako videza kot kariere.

