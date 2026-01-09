Družina Kate Middleton se je povečala

V britanski kraljevi družini naj bi se v prazničnem času zgodil prisrčen dogodek. Princ in princesa Walesa, oba stara 43 let, sta bila nedavno opažena v družbi dveh psov, kar je sprožilo ugibanja, da sta v svoj dom sprejela še enega mladička, piše PEOPLE.
Orlino leglo in domneve o novem mladičku
Njuna psička, črni koker španjel Orla, je lani skotila leglo mladičkov. Kraljevi poznavalci domnevajo, da sta William in Kate enega od mladičev obdržala. Kraljevska dopisnica Rebecca English je že prej poročala, da je prihod mladičkov prinesel veliko veselja predvsem otrokom – princu Georgeu, princesi Charlotte in princu Louisu.
Po njenih besedah je bil prihod legla "nekaj izjemno zabavnega za vse tri otroke", zato naj bi se starša odločila, da enega mladička obdržita.
Uradna potrditev legla: fotografija za Williamov rojstni dan
Kensingtonska palača je prihod Orlinih mladičkov potrdila junija, ko so ob rojstnem dnevu princa Williama objavili fotografijo, na kateri sedi na travi s tremi mladički v naročju. Objava je bila podpisana:
"Z ljubeznijo C, G, C, L, Orla in mladički!"
Ta posnetek je bil prvi javni namig, da se družina veseli nove generacije kosmatih prijateljev.
Orla – darilo, ki je zacelilo stare rane
Orla se je družini pridružila leta 2020 kot darilo Katijinega brata Jamesa Middletona, potem ko je njegova psička Luna skotila šest mladičkov. Prihod Orle je bil še posebej čustven, saj sta Kate in William kmalu zatem izgubila svojega dolgoletnega psa Lupa, prav tako koker španjela, ki jima ga je podaril James.
V svojih spominih Meet Ella: The Dog Who Saved My Life je James zapisal, da je bil Lupo "zapoznelo poročno darilo" za Kate in Williama, ki sta se poročila leta 2011.
Lupo – pes, ki je pomagal Kate v težkih časih
Lupo je imel v kraljevem gospodinjstvu posebno mesto. Leta 2018 je Natalie Bressani, ki je par spoznala na božični zabavi v Kensingtonski palači, razkrila, kako pomemben je bil pes v obdobju, ko je bil William na misiji na Falklandih.
"William je pripovedoval, kako težko je bilo za Kate, ko je odšel za šest tednov. Takrat sta ravno dobila španjela, da bi ji pomagal prebroditi čas ločenosti," je povedala.
Dodala je, da je princ "zelo cenil, kaj prestajajo žene in družine vojakov".
Orla – stalna spremljevalka kraljeve družine
Orla je od svojega prihoda postala redna spremljevalka družine na različnih dogodkih, med drugim na dobrodelnih polo tekmah. Psička se je pojavila tudi na dveh rojstnodnevnih portretih princese Charlotte, kar je še dodatno utrdilo njeno mesto v družinskem življenju.
Bo novi mladiček postal del kraljeve tradicije?
Čeprav Kensingtonska palača novega psa še ni uradno potrdila, so opazovanja in pretekle izjave dovolj, da mnogi verjamejo, da je družina Wales praznike preživela z novim kosmatim članom. Glede na to, kako pomembno vlogo so psi igrali v njihovem življenju, bi bil to povsem naraven korak.
Vir: People
