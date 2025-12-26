Tako se boste lahko z vsake zabave vrnili brez mačka

Praznični december prinaša druženja in zabave, a pretiravanje z alkoholom lahko pusti neprijetne posledice. Poglejte, kaj so strokovnjaki izpostavili kot ključ do dobrega počutja.

Praznični december je za mnoge najlepši čas v letu: druženja, zabave, bogato obložene mize in kozarci prazničnih pijač. A prav ta kombinacija lahko hitro obremeni telo, piše EatingWell. Strokovnjaki za prehrano opozarjajo, da je ena najpogostejših napak v tem obdobju premalo pitja vode med uživanjem alkohola. Če želite ohraniti dobro počutje tudi v času praznovanj, je razumevanje hidracije ključnega pomena.

Kako alkohol vpliva na telo?

1. Povečano tveganje za dehidracijo

Alkohol deluje kot diuretik – spodbuja izločanje tekočine. To pomeni, da telo izgublja vodo in elektrolite hitreje kot običajno. Posledice se lahko pokažejo kot: glavobol, utrujenost, omotica, suha koža, ki je pozimi že tako bolj občutljiva.

2. Slabša kakovost spanja

Alkohol moti REM fazo spanja in povzroča pogostejša prebujanja. Če je telo hkrati dehidrirano, se srčni utrip zviša, kar dodatno oteži sprostitev in regeneracijo. Rezultat je jutranja utrujenost, ne glede na to, koliko ste spali.

3. Težave s prebavo

Voda je ključna za pravilno delovanje prebavnega sistema. Pomanjkanje tekočine lahko povzroči: zaprtje, napihnjenost, upočasnjeno prebavo.

4. Izrazitejši simptomi mačka

Čeprav dehidracija ni edini vzrok za mačka, lahko okrepi simptome, kot so žeja, glavobol in utrujenost. Nekatere raziskave kažejo, da pitje vode med alkoholom ne odpravi vseh simptomov, lahko pa omili najpogostejše neprijetnosti.

Kako ostati hidrirani med prazničnimi dogodki?

Začnite dan z vodo

Preden se odpravite na zabavo, popijte nekaj kozarcev vode. Telo bo tako že na začetku v boljšem ravnovesju.

Uporabite pravilo vodnega sendviča

Med vsako alkoholno pijačo spijte en kozarec vode – enega prej in enega po njej.

Vedno imejte vodo pri roki

Steklenička v torbi ali na mizi vas bo spomnila, da pijete tudi med druženjem.

Dodajte elektrolite

Če veste, da boste zvečer pili alkohol, čez dan popijte napitek z elektroliti, ki pomaga nadomestiti izgubljene minerale.

Voda ob postelji

Pred spanjem popijte kozarec vode in enega zjutraj, ko se zbudite.

Jejte živila z veliko vode

Sadje, juhe, jogurt in smoothiji so odličen način za dodatno hidracijo.

Kaj še lahko naredite za boljše počutje med prazniki?

Ne izpuščajte obrokov

Preskakovanje obrokov pred zabavo lahko vodi v prenajedanje. Raje jejte redno in pred odhodom zaužijte obrok z beljakovinami in vlakninami.

Ne pretiravajte s sladkimi koktajli

Sladki napitki vsebujejo veliko dodanega sladkorja. Omejite se na enega, nato preklopite na vino, penino ali žgano pijačo s sodavico.

Ne zamenjajte obrokov s sladkarijami

Sladki prigrizki povzročajo nihanje krvnega sladkorja. Poskrbite za uravnotežene obroke in priboljške uživajte zmerno.

Izbirajte dogodke premišljeno

Ni treba, da se udeležite vsake zabave. Izberite tiste, ki vam največ pomenijo, in se izognite pretiranemu uživanju hrane in pijače.

