S tem je obseden David Beckham

Victoria Beckham je v nedavnem nastopu v oddaji The Tonight Show razkrila, da njen mož David Beckham praznično sezono začne precej prej kot večina ljudi, poroča Daily Mail. Po njenih besedah nekdanji nogometni zvezdnik in goreč ljubitelj božiča vsako leto že 1. novembra sproži družinske priprave na praznike. Modna oblikovalka in nekdanja članica skupine Spice Girls je povedala, da je David še posebej navdušen nad tradicijo škrat na polici ("elf on the shelf"), ki ga sicer večina družin začne skrivati šele decembra. Pri Beckhamovih pa se ta tradicija začne že mesec prej, saj David komaj čaka praznično vzdušje. "Od 1. novembra je škrat v intenzivni rotaciji, ker je moj mož obseden z vsem božičnim," je Victoria povedala Jimmyju Fallonu. Družina Beckham je svojo praznično vnemo pokazala tudi letos, ko so božično drevo okrasili že 24. novembra.

icon-expand Victoria Beckham je razkrila, da je njen mož obseden z vsem božičnim. FOTO: Profimedia

David Beckham – od božičnega navdušenca do viteza

Victoria je v oddaji prvič javno spregovorila tudi o moževem nedavnem viteškem nazivu. Kralj Karel III. je Davida Beckhama povišal v viteza zaradi njegovih izjemnih dosežkov v nogometu in dolgoletnega dobrodelnega dela. Slovesnost je potekala na gradu Windsor, kjer je David prejel naziv Sir David Beckham. Victoria je ob tem dejala: "Jaz sem Lady Beckham. Zelo smo ponosni nanj." Dodala je še: "Kar je storil za šport in njegovo filantropsko delo, je neverjetno. Oba sva tako domoljubna in tako ponosna, da sva Britanca. To je bil trenutek, ko sem se morala uščipniti."

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia 1 / 2 David Beckham je postal vitez



Zakaj je Victoria sprva zavrnila snemanje Netflixovega dokumentarca?

Victoria je v pogovoru z Jimmyjem Fallonom priznala, da je bila sprva proti ideji snemanja dokumentarne serije o svojem življenju in karieri. Tridelni Netflixov dokumentarec prikazuje njen vzpon od pop zvezde do priznane modne oblikovalke. "Na začetku sem rekla ne ... moja ekipa me je prepričala, moj mož pa me je prisilil, da to storim," je povedala. Dodala je, da je bilo ustvarjanje dokumentarca izjemno čustveno: "Delo na tem dokumentarcu je bilo kot leto intenzivne terapije."

Preberi še Borila se je z motnjo hranjenja in to skrivala pred celo družino

Spomnila je tudi, da je bila v Spice Girls le štiri leta, a jo je to obdobje močno zaznamovalo. V modni industriji pa deluje že dve desetletji: "Po vseh teh letih boja sem se počutila tako ponosno. To je težka industrija. Celo življenje so mi govorili, da ne bom uspela, a za to sem trdo delala."

Vroče novice iz sveta slavnih Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Te zanima, kaj se dogaja v svetu blišča in slave? Prijavi se na e-novice, da ne boš zamudil česa pomembnega iz sveta estrade. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.