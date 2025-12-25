Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
dAVID BECKHAM
Zabava

S tem je obseden David Beckham

E.R.
25. 12. 2025 01.30
0

Victoria Beckham je javno razkrila veliko obsesijo svojega moža!

Victoria Beckham je v nedavnem nastopu v oddaji The Tonight Show razkrila, da njen mož David Beckham praznično sezono začne precej prej kot večina ljudi, poroča Daily Mail. Po njenih besedah nekdanji nogometni zvezdnik in goreč ljubitelj božiča vsako leto že 1. novembra sproži družinske priprave na praznike.

Modna oblikovalka in nekdanja članica skupine Spice Girls je povedala, da je David še posebej navdušen nad tradicijo škrat na polici ("elf on the shelf"), ki ga sicer večina družin začne skrivati šele decembra. Pri Beckhamovih pa se ta tradicija začne že mesec prej, saj David komaj čaka praznično vzdušje.

"Od 1. novembra je škrat v intenzivni rotaciji, ker je moj mož obseden z vsem božičnim," je Victoria povedala Jimmyju Fallonu.

Družina Beckham je svojo praznično vnemo pokazala tudi letos, ko so božično drevo okrasili že 24. novembra.

Victoria Beckham je razkrila, da je njen mož obseden z vsem božičnim.
Victoria Beckham je razkrila, da je njen mož obseden z vsem božičnim. FOTO: Profimedia

David Beckham – od božičnega navdušenca do viteza

Victoria je v oddaji prvič javno spregovorila tudi o moževem nedavnem viteškem nazivu. Kralj Karel III. je Davida Beckhama povišal v viteza zaradi njegovih izjemnih dosežkov v nogometu in dolgoletnega dobrodelnega dela.

Slovesnost je potekala na gradu Windsor, kjer je David prejel naziv Sir David Beckham.

Victoria je ob tem dejala: "Jaz sem Lady Beckham. Zelo smo ponosni nanj." 

Dodala je še: "Kar je storil za šport in njegovo filantropsko delo, je neverjetno. Oba sva tako domoljubna in tako ponosna, da sva Britanca. To je bil trenutek, ko sem se morala uščipniti."

 

Zakaj je Victoria sprva zavrnila snemanje Netflixovega dokumentarca?

Victoria je v pogovoru z Jimmyjem Fallonom priznala, da je bila sprva proti ideji snemanja dokumentarne serije o svojem življenju in karieri. Tridelni Netflixov dokumentarec prikazuje njen vzpon od pop zvezde do priznane modne oblikovalke.

"Na začetku sem rekla ne ... moja ekipa me je prepričala, moj mož pa me je prisilil, da to storim,"  je povedala.

Dodala je, da je bilo ustvarjanje dokumentarca izjemno čustveno: "Delo na tem dokumentarcu je bilo kot leto intenzivne terapije."

Borila se je z motnjo hranjenja in to skrivala pred celo družino
Preberi še
Borila se je z motnjo hranjenja in to skrivala pred celo družino

Spomnila je tudi, da je bila v Spice Girls le štiri leta, a jo je to obdobje močno zaznamovalo. V modni industriji pa deluje že dve desetletji:

"Po vseh teh letih boja sem se počutila tako ponosno. To je težka industrija. Celo življenje so mi govorili, da ne bom uspela, a za to sem trdo delala."

Vroče novice iz sveta slavnih
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: Daily Mail

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Victoria Beckham David Beckham družina Beckham božič praznovanje božiča slavni znani
Film/tv

Se še spomnite poljuba, ki je navdušil Slovenijo?

Film/tv

Program za praznike: Zabavajte se s filmi na POP TV

SORODNI ČLANKI
Umrla je glasbena legenda

Umrla je glasbena legenda

Pevec ima raka

Pevec ima raka

Katera je mati, katera hči?

Katera je mati, katera hči?

Razkrila temno plat slave: 'Bilo je grozljivo'

Razkrila temno plat slave: 'Bilo je grozljivo'

Nenavadna tradicija kraljeve družine, ki traja že desetletja

Nenavadna tradicija kraljeve družine, ki traja že desetletja

En objem je spremenil vse

En objem je spremenil vse

Srečo je našla z 22 let mlajšim

Srečo je našla z 22 let mlajšim

Princesa je iz dneva v dan slabše

Princesa je iz dneva v dan slabše

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
Neobičajni manever predsednika vlade
Neobičajni manever predsednika vlade
šport
Slovenski hokejski čudež v rokah nove generacije
Slovenski hokejski čudež v rokah nove generacije
popin
WC-sedež za 90 tisočakov in druga razkošna božična darila zvezdnikov
WC-sedež za 90 tisočakov in druga razkošna božična darila zvezdnikov
tv oddaje
Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
Vizita.si
5 sezonskih sadežev, ki jih telo pozimi res potrebuje
5 sezonskih sadežev, ki jih telo pozimi res potrebuje
Okusno.je
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
Zadovoljna.si
Trpi za hudo boleznijo, čaka jo presaditev pljuč
Trpi za hudo boleznijo, čaka jo presaditev pljuč
Moskisvet.com
S tem je obseden David Beckham
S tem je obseden David Beckham
Bibaleze.si
Brez privilegijev in polno ljubezni: skrivnost vzgoje princa Georgea
Brez privilegijev in polno ljubezni: skrivnost vzgoje princa Georgea
Cekin.si
Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
Dominvrt.si
Pozabite na strupe: učinkoviti naravni načini, kako se znebiti miši in podgan
Pozabite na strupe: učinkoviti naravni načini, kako se znebiti miši in podgan
Vizita.si
Piješ preveč alkohola?
Piješ preveč alkohola?
RUBRIKE:

Novice Šport Zabava Visoki obrati Tehnologija Potovanja Odnosi Fit Stil Skrivnosti Varni v prometu
Moskisvet.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1356