Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Kaja Vidmar
Zabava

Slovenska lepotica pred poroko s hrvaškim nogometašem

B.R.
27. 07. 2026 08.43
0

Slovenska podjetnica, model in vplivnica že vrsto let vzbuja zanimanje javnosti. Sprva je pozornost pritegnila z uspešno kariero v modni industriji, pozneje pa tudi zaradi zveze z nekdanjim hrvaškim nogometnim reprezentantom.

Od modela do uspešne podjetnice

Kaja Vidmar je svojo kariero začela kot model in sodelovala pri številnih modnih fotografiranjih ter projektih doma in v tujini. Zaradi prepoznavnega videza je hitro postala ena najbolj prepoznavnih slovenskih manekenk svoje generacije.

Poleg modne kariere se je preizkusila tudi pred televizijskimi kamerami. Nastopila je v slovenski seriji Moji, tvoji, najini, širša javnost pa jo je leta 2020 spremljala tudi v priljubljenem plesnem šovu Zvezde plešejo, kjer je pokazala svojo ljubezen do plesa in odrskega nastopanja.

Kaja Vidmar in Miha Vodičar v Zvezde plešejo
Kaja Vidmar in Miha Vodičar v Zvezde plešejo FOTO: Miro Majcen

Sčasoma je svojo dejavnost razširila tudi v podjetništvo. Posveča se projektom na področju mode, življenjskega sloga in dobrega počutja. Javnosti je predstavila tudi knjigo Sama svoja prioriteta, v kateri združuje vadbene programe, prehranske nasvete in osebne izkušnje z zdravim načinom življenja.

Odkrito o zdravstvenih izzivih

Vidmarjeva je ena redkih slovenskih vplivnic, ki je javno spregovorila o življenju z avtoimunsko boleznijo Hashimotov tiroiditis. Večkrat je poudarila, da je morala zaradi bolezni spremeniti življenjski slog, prehrano in odnos do telesa.

Na družbenih omrežjih pogosto deli vsebine o gibanju, zdravi prehrani in skrbi za dobro počutje, obenem pa poudarja pomen ravnovesja med poslovnim in zasebnim življenjem.

Kaja Vidmar zaradi avtoimunske bolezni še bolj skrbi za zdrav način življenja
Preberi še
Kaja Vidmar zaradi avtoimunske bolezni še bolj skrbi za zdrav način življenja

Ljubezenska zgodba s Šimetom Vrsaljkom

V zadnjih letih je največ medijske pozornosti pritegnila njena zveza s Šimetom Vrsaljkom. Par se je spoznal v času, ko je hrvaški nogometaš igral v Španiji, njuna zveza pa je kljub veliki medijski izpostavljenosti ostala razmeroma zasebna.

Danes skupaj vzgajata dva otroka in veljata za enega bolj prepoznavnih parov v regiji. Čeprav občasno delita utrinke družinskega življenja, večino zasebnosti skrbno varujeta pred javnostjo.

Po poročanju hrvaških medijev se po več letih skupnega življenja pripravljata tudi na poroko, ki bo predstavljala novo poglavje njune skupne zgodbe.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kdo je Šime Vrsaljko?

Šime Vrsaljko velja za enega najboljših hrvaških nogometašev svoje generacije. Kariero je začel pri zagrebškem Dinamu, nato pa igral za Genoo, Sassuolo, Atlético Madrid in Inter.

Največje uspehe je dosegel prav z madridskim Atléticom, s katerim je osvojil UEFA Evropsko ligo, UEFA superpokal in naslov španskega državnega prvaka.

Za hrvaško reprezentanco je med letoma 2011 in 2022 zbral več kot 50 nastopov ter nastopil na več evropskih in svetovnih prvenstvih. Vrhunec njegove reprezentančne kariere je bilo svetovno prvenstvo leta 2018 v Rusiji, kjer je Hrvaška osvojila zgodovinsko srebrno medaljo.

Zaradi ponavljajočih se težav s kolenom je marca 2023 končal profesionalno nogometno kariero. Po upokojitvi se je posvetil družini in poslovnim projektom.

Nogometaš in slovenska vplivnica imata velik razlog za slavje
Preberi še
Nogometaš in slovenska vplivnica imata velik razlog za slavje
Tako razkošna je bila poroka slavne vplivnice: gostje so prihajali z ladjami, slavje trajalo ves konec tedna
Preberi še
Tako razkošna je bila poroka slavne vplivnice: gostje so prihajali z ladjami, slavje trajalo ves konec tedna
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Kaja Vidmar Šime Vrsaljko vplivnica nogometaš zvezdniki poroka slovenske zvezde šovbiznis nogomet
Stil

Če imate še vedno iste kopalke izpred let, je čas za menjavo

Zabava

Takole se sproščata svetovna prvaka: nogometaša uživata na Ibizi

Zadovoljna.si Lina Kuduzović namignila, kakšna bo njena prihodnost
24ur.com Zara Kramžar najbolj nadarjena mlada nogometašica na stari celini
24ur.com Finalistko oddaje Slovenija ima talent odkrili v Hollywoodu
Zadovoljna.si Tjaša Kramarič (Sanjski moški): 'V življenju imamo vsi svoje težave.'
24ur.com Srbska senzacija Breskvica presenetila: razmišlja o selitvi v Slovenijo
Moskisvet.com Slovenec, ki je osvojil eno najlepših žensk na svetu
Zadovoljna.si Slovenska rokometašica: 'Rada sem ženstvena'
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1821