Slovenska lepotica pred poroko s hrvaškim nogometašem

Od modela do uspešne podjetnice

Kaja Vidmar je svojo kariero začela kot model in sodelovala pri številnih modnih fotografiranjih ter projektih doma in v tujini. Zaradi prepoznavnega videza je hitro postala ena najbolj prepoznavnih slovenskih manekenk svoje generacije. Poleg modne kariere se je preizkusila tudi pred televizijskimi kamerami. Nastopila je v slovenski seriji Moji, tvoji, najini, širša javnost pa jo je leta 2020 spremljala tudi v priljubljenem plesnem šovu Zvezde plešejo, kjer je pokazala svojo ljubezen do plesa in odrskega nastopanja.

icon-expand Kaja Vidmar in Miha Vodičar v Zvezde plešejo FOTO: Miro Majcen

Sčasoma je svojo dejavnost razširila tudi v podjetništvo. Posveča se projektom na področju mode, življenjskega sloga in dobrega počutja. Javnosti je predstavila tudi knjigo Sama svoja prioriteta, v kateri združuje vadbene programe, prehranske nasvete in osebne izkušnje z zdravim načinom življenja.

Odkrito o zdravstvenih izzivih

Vidmarjeva je ena redkih slovenskih vplivnic, ki je javno spregovorila o življenju z avtoimunsko boleznijo Hashimotov tiroiditis. Večkrat je poudarila, da je morala zaradi bolezni spremeniti življenjski slog, prehrano in odnos do telesa. Na družbenih omrežjih pogosto deli vsebine o gibanju, zdravi prehrani in skrbi za dobro počutje, obenem pa poudarja pomen ravnovesja med poslovnim in zasebnim življenjem.

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Ljubezenska zgodba s Šimetom Vrsaljkom

V zadnjih letih je največ medijske pozornosti pritegnila njena zveza s Šimetom Vrsaljkom. Par se je spoznal v času, ko je hrvaški nogometaš igral v Španiji, njuna zveza pa je kljub veliki medijski izpostavljenosti ostala razmeroma zasebna. Danes skupaj vzgajata dva otroka in veljata za enega bolj prepoznavnih parov v regiji. Čeprav občasno delita utrinke družinskega življenja, večino zasebnosti skrbno varujeta pred javnostjo. Po poročanju hrvaških medijev se po več letih skupnega življenja pripravljata tudi na poroko, ki bo predstavljala novo poglavje njune skupne zgodbe.

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Kdo je Šime Vrsaljko?

Šime Vrsaljko velja za enega najboljših hrvaških nogometašev svoje generacije. Kariero je začel pri zagrebškem Dinamu, nato pa igral za Genoo, Sassuolo, Atlético Madrid in Inter. Največje uspehe je dosegel prav z madridskim Atléticom, s katerim je osvojil UEFA Evropsko ligo, UEFA superpokal in naslov španskega državnega prvaka. Za hrvaško reprezentanco je med letoma 2011 in 2022 zbral več kot 50 nastopov ter nastopil na več evropskih in svetovnih prvenstvih. Vrhunec njegove reprezentančne kariere je bilo svetovno prvenstvo leta 2018 v Rusiji, kjer je Hrvaška osvojila zgodovinsko srebrno medaljo. Zaradi ponavljajočih se težav s kolenom je marca 2023 končal profesionalno nogometno kariero. Po upokojitvi se je posvetil družini in poslovnim projektom.

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