Lepa hči, a poglejte mamo

Na prestižni zabavi pred podelitvijo zlatih globusov v hotelu Chateau Marmont sta Cindy Crawford in Kaia Gerber znova dokazali, zakaj veljata za enega najbolj ikoničnih modnih dvojcev, poroča Index.hr. Legendarna manekenka, ki bo kmalu praznovala 60 let, in njena 24-letna hči sta se pojavili v usklajenih črnih opravah, ki so takoj pritegnile pozornost gostov. Kaia je izbrala elegantno obleko Givenchy z globokim izrezom in poudarjenim pasom, kar je popolnoma skladno z njenim statusom ambasadorke francoske modne hiše. Videzu je dodala lakirane salonarje, ki so dopolnili minimalistično, a izrazito modno estetiko.

icon-expand Kaia Gerber in Cindy Crawford FOTO: Profimedia

Kaia o maminem vplivu in razpravi o nepotizmu

Gerberjeva je v zadnjih letih večkrat poudarila, da je šele kot odrasla zares dojela, kako velik pečat je njena mama pustila v modni industriji. Kot je povedala: "Nisem razumela. Vedela sem, da je ikona, ampak ... nisem razumela, ko sem bila mlajša." V intervjuju za W Magazine se je dotaknila tudi teme nepotizma, ki pogosto spremlja otroke slavnih. O tem je dejala: "To ni tema, ki bo izginila, zato sem jo preprosto sprejela. Zelo se zavedam vsega dobrega, kar mi je prinesla, in o njej nikoli ne bi rekla ničesar negativnega." Dodala je, da ji je izjemno dragoceno, da lahko starše prosi za usmeritve: "Lahko jih prosim za nasvet glede dela in kariere. Redko se zgodi, da imaš starše v isti panogi, katerih nasvetu lahko resnično zaupaš."

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia 1 / 2 Kaia Gerber in Cindy Crawford



Družabni trenutki in osebno življenje

Na zabavi se je Kaia družila s pevcem Sombro, nominirancem za grammyja, ter se fotografirala z igralcem Hudsonom Williamsom. Njen partner Lewis Pullman se dogodka ni udeležil, mediji pa poročajo, da sta skupaj od decembra 2024, ko naj bi se končalo njeno razmerje z Austinom Butlerjem. Pred tem je bila v zvezi z Jacobom Elordijem in komikom Petom Davidsonom.

icon-expand Kaia Gerber in Lewis Pullman FOTO: Profimedia

Kariera v vzponu: od Palm Royale do velikih filmskih projektov

Kaia trenutno blesti v drugi sezoni serije Palm Royale, ki izhaja na Apple TV+. Pred njo je tudi več filmskih projektov, med njimi psihoseksualni triler Mother Mary, ki bo izšel aprila, ter prihajajoči triler The Shards Ryana Murphyja in temna komedija Outcome z Jonahom Hillom.

Cindy Crawford ostaja modna ikona

Cindy Crawford je na dogodku prav tako pritegnila pozornost in se družila z zvezdniki, kot so Parker Posey, Patrick Schwarzenegger in številni drugi. Poleg svoje bogate manekenske kariere je soustanoviteljica kozmetične znamke Meaningful Beauty, že 27 let pa je poročena z Randejem Gerberjem. Skupaj imata dva otroka, Kaio in Presleyja. Cindy se je v preteklosti preizkusila tudi v igralskih vodah, saj je nastopila v serijah, kot so Fair Game, Frasier in Wizards of Waverly Place.

icon-expand Randy Gerber in Cindy Crawford FOTO: Profimedia

Zvezdniška zasedba večera

Zabava pred zlatimi globusi je tudi letos privabila vrhunska imena iz sveta filma, mode in glasbe. Med gosti so bili Michael B. Jordan, Benicio Del Toro, Elle Fanning, Sydney Sweeney, Kate Hudson, Emma Stone, Dwayne Johnson, Tessa Thompson, Mia Goth, Lana Del Rey, Hailey Bieber, Zoë Kravitz in Kendall Jenner.

