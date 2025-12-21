Obnavlja hišo na Hrvaškem: Mislil je, da to ni mogoče

Američan Justus Reid , ki je s svojo zgodbo o prenovi stare koče v hrvaškem Zagorju navdušil splet, je razkril nov velik korak v projektu, poroča dnevnik.hr. Po mesecih dela, dokumentiranega v priljubljenih videih, je njegova skromna hiška dobila povsem novo kuhinjo – in to zahvaljujoč sponzorskemu sodelovanju.

Reid v koči živi že pol leta, a kuhinje sprva sploh ni nameraval postaviti. Menil je, da prostor ni primeren za takšno ureditev, dokler se ni oglasilo podjetje za oblikovanje kuhinj in mu ponudilo pomoč. Ker so elementi zaradi slabega vremena že več dni čakali zunaj, je moral z montažo pohiteti.

"Povedali so mi, da je to ena najmanjših kuhinj, kar so jih kdaj sestavili. Običajne so dvakrat ali trikrat večje," je povedal v videu. Ekipa mu je predhodno pomagala tudi pri natančnih meritvah in izbiri materialov.