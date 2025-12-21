Moskisvet.com
justus reid
Zabava

Obnavlja hišo na Hrvaškem: Mislil je, da to ni mogoče

E.R.
21. 12. 2025 01.30
0

Američan, ki je na Hrvaškem kupil hišo za 5.000 evrov, je pokazal, kako napreduje prenova.

Američan Justus Reid, ki je s svojo zgodbo o prenovi stare koče v hrvaškem Zagorju navdušil splet, je razkril nov velik korak v projektu, poroča dnevnik.hr. Po mesecih dela, dokumentiranega v priljubljenih videih, je njegova skromna hiška dobila povsem novo kuhinjo – in to zahvaljujoč sponzorskemu sodelovanju.

Od improviziranega bivanja do prave kuhinje

Reid v koči živi že pol leta, a kuhinje sprva sploh ni nameraval postaviti. Menil je, da prostor ni primeren za takšno ureditev, dokler se ni oglasilo podjetje za oblikovanje kuhinj in mu ponudilo pomoč. Ker so elementi zaradi slabega vremena že več dni čakali zunaj, je moral z montažo pohiteti.

"Povedali so mi, da je to ena najmanjših kuhinj, kar so jih kdaj sestavili. Običajne so dvakrat ali trikrat večje," je povedal v videu. Ekipa mu je predhodno pomagala tudi pri natančnih meritvah in izbiri materialov.

Majhna, a popolnoma funkcionalna

Nova kuhinja je zasnovana tako, da kljub majhnosti ponuja vse, kar potrebuje. Vgradni elementi omogočajo namestitev:

štedilnika,

pečice,

pomivalnega stroja,

mikrovalovne pečice.

Reid je našel prostor tudi za hladilnik, ki ga je imel že prej, kar je dodatno izboljšalo funkcionalnost prostora.

Maček Rogi – nadzornik prenove

Kot vedno je bil ob njem tudi njegov maček Rogi, ki je postal prava spletna zvezda. Zvesto spremlja vsak korak prenove in se pojavlja v skoraj vseh videih, kar gledalce še posebej navdušuje.

Prenova se nadaljuje

Čeprav je kuhinja zdaj postavljena, Reid poudarja, da je to šele začetek preobrazbe tega dela hiše. Prostor bo še dodatno urejal, saj želi koči postopoma vrniti toplino in funkcionalnost, ki jo je nekoč imela.

Vir: dnevnik.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
