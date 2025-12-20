Moskisvet.com
Julia Roberts
Zabava

Pokazala je svoj pravi obraz: Tako je videti brez ličil

E.R.
20. 12. 2025 00.30
0

Julia Roberts je na Instagramu navdušila s selfijem brez ličil, ki razkriva njeno brezčasno lepoto.

Julia Roberts je znova dokazala, zakaj velja za eno najbolj priljubljenih hollywoodskih igralk. Na Instagramu je delila sproščen selfie brez ličil, s katerim je presenetila oboževalce – 58-letnica je videti izjemno mladostno, njen naravni videz pa je požel val navdušenja.

Selfie, ki je osvojil Instagram

Na fotografiji Roberts drži knjigo Natura Sacra, najnovejše delo njenega prijatelja in fotografa Alexija Lubomirskega. Oblečena je v mehko sivo kašmirjevo srajco, lase pa ima razpuščene v nežnih valovih, počesanih na sredini. Brez ličil in brez filtrov je njen videz presenetljivo svež – marsikdo bi pomislil, da gre za fotografijo iz obdobja filma Erin Brockovich.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po promociji filma nazaj k sproščenosti

Roberts se je pred kratkim vrnila s promocijske turneje za film After The Hunt, kjer je pogosto izbirala modne kombinacije, navdihnjene z moško garderobo. To ni nič novega – igralka je že v 90. letih slovela po drznih "boyish" stajlingih.

JULIA ROBERTS v filmu AFTER THE HUNT
JULIA ROBERTS v filmu AFTER THE HUNT FOTO: Profimedia

Eden najbolj ikoničnih trenutkov je bil leta 1990 na podelitvi zlatih globusov, ko je v sivi obleki Giorgio Armani prejela nagrado za vlogo v filmu Jeklene magnolije.

Bila je čedno dekle, tako pa je videti 34 let pozneje
Preberi še
Bila je čedno dekle, tako pa je videti 34 let pozneje

Modni slog, ki ostaja zvest sebi

Tudi v zadnjih mesecih Roberts ostaja zvesta svojemu prepoznavnemu stilu. Jeseni je na podelitvi nagrad Gotham navdušila v vijolični obleki s pikami, med gostovanjem v oddaji The Late Show with Stephen Colbert pa je izbrala elegantno sivo obleko.

Na tednu mode v New Yorku se je pojavila v prevelikem črnem suknjiču in hlačah, medtem ko je na beneškem filmskem festivalu nosila sproščeno kombinacijo kavbojk, rumene srajce in temno modrega suknjiča. Zanimivo je, da je isti videz le nekaj dni pozneje posnemala tudi Amanda Seyfried – prav tako stranka njene dolgoletne stilistke Elizabeth Stewart.

Zaslovela je z vlogo prostitutke, še danes pa jo obožujejo vsi
Preberi še
Zaslovela je z vlogo prostitutke, še danes pa jo obožujejo vsi

Brezčasna ikona, ki navdihuje

Julia Roberts s svojim zadnjim selfijem dokazuje, da samozavest in naravnost prekašata vsako ličilo. Njena sproščenost, pristnost in modni slog, ki se ne ozira na trende, jo ohranjajo med najbolj cenjenimi hollywoodskimi ikonami.

Drugi ženski je ukradla moža, nato jo je še javno ponižala
Preberi še
Drugi ženski je ukradla moža, nato jo je še javno ponižala
Vir: Page Six

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
