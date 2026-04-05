Joseph Baena
Osvojil prvo bodybuilding zlato: bo lovil očetov rekord?

B.R.
05. 04. 2026 02.08
Joseph Baena, sin Arnolda Schwarzeneggerja, je dosegel pomemben uspeh na svojem prvem tekmovanju v bodybuildingu in tako pokazal, da se trdo delo in predanost splačata.

Izjemen debi na tekmovanju v bodybuildingu

Joseph Baena je nastopil na državni tekmi NPC Natural Colorado State v Denverju in osvojil prvo mesto v več kategorijah. To je vključevalo zmago v težji kategoriji za moške, kategoriji klasičnega telesnega razvoja za začetnike in skupno prvo mesto v nonpro seriji, hkrati pa se je uvrstil visoko med bolj izkušenimi tekmovalci. Njegova osvojena zlata sta bila časovno razporejena glede na težo in starost tekmovalcev. Kot poroča Muscle Insider, je njegov uspeh na odru zadostil pričakovanjem, saj je Baena že prej navduševal s svojo predanostjo treningu in fitnesu.

Za mladeniča je to izjemen debi, saj je takoj stopil na najvišjo stopničko in pokazal, da ima perspektivo v svetu bodybuildinga, kot navaja Bodybuilding Today.

Oče in sin v telovadnici. FOTO: Profimedia

Trening pod očetovim mentorstvom

Joseph Baena ni le ime, ki pritegne pozornost zaradi očetove slave; mnogi opazijo tudi njegovo fizično podobnost s slavnim očetom Arnoldom Schwarzeneggerjem. Arnold je v zgodovini bodybuildinga osvojil sedem naslovov Mr. Olympia in pet naslovov Mr. Universe, kar ga uvršča med največje legende tega športa. Joseph pa se uči neposredno pod njegovim vodstvom. Kot piše Fitness Muscle, so ga opazovali v telovadnici Venice Beach, kjer je Arnold osebno nadzoroval njegove treninge in ga pripravljal tako na fizične napore kot tudi tehnične vidike poziranja na odru.

To mentorstvo Josephu daje neprecenljive izkušnje in nasvete, ki jih mnogi drugi novinci nimajo, in je ključni del njegovega uspeha.

Osebna preobrazba in rast

Josephova pot do trenutne forme ni bila vedno enostavna. Po mladosti, ko ni bil vedno v vrhunski telesni pripravljenosti, je začel z intenzivnimi treningi in disciplino, ki so zahtevali veliko motivacije in odpornosti. Ta osebna transformacija je del njegove zgodbe in pogosto izpostavljena kot navdih za mnoge, ki se soočajo s podobnimi izzivi. Njegova predanost treningu, disciplina pri prehrani in odločnost so ključni razlogi za njegov visok rang na prvi večji tekmi, kot navaja NPC Official Reports.

Čeprav Joseph še ni dosegel fizične popolnosti ali statistične dominance, ki jo je imel njegov oče, njegovi rezultati kažejo ogromen potencial. Njegova telesna struktura, ki je deloma podedovana, v kombinaciji z intenzivnim treningom, mu omogoča, da še naprej napreduje v bodybuildingu ali povezanih disciplinah fitnesa, kot poroča Muscle Insider.

Arnold Schwarzenegger FOTO: Profimedia
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

