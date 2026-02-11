Ljubezen, ki je premagala čas in smrt

Kot so zapisali na Net.hr, obstajajo ljubezni, ki postanejo legendarne – zgodbe, ki se prenašajo iz generacije v generacijo, ker presegajo običajne življenjske usode. Ljubezen med Johnnyjem Cashom, znanim kot 'mož v črnem', in June Carter, hčerko glasbene dinastije country glasbe, je ena takšnih. Njuna zveza, ki je trajala 35 let, ni bila običajna pravljica. Bila je zgodba o odrešitvi, spopadanju z notranjimi demoni in ljubezni, tako močni, da brez drugega preprosto nista mogla živeti.

Smrt, zaznamovana s srcem

Johnny Cash je leta 2003 umrl zaradi zapletov, povezanih s sladkorno boleznijo. Vendar pa, kot so poročali na spletni strani Rolling Stone, mnogi verjamejo, da je Cash v resnici umrl zaradi zlomljenega srca. Štiri mesece pred njim je umrla njegova June – žena, s katero je preživel 35 let poročnega življenja. Njena izguba ga je globoko prizadela in ga postavila pred preizkušnjo, ki je ni zmogel premagati.

icon-expand Johnny Cash in June Carter FOTO: Profimedia

Ženska, ki ga je rešila

June Carter je bila vse, kar je Johnny potreboval, da je preživel samega sebe. Bila je lepa, nežna, pametna in hkrati izjemno močna. Pomagala mu je premagati samouničevalno vedenje, njegovo odvisnost od drog in notranje boje. Bila mu je zavetje, opora in varno zatočišče – hkrati prijateljica, mati, sestra in ljubezen. Njuna ljubezen, čeprav rojena v nemiru, je bila popolna in iskrena. Brez June Johnny ni znal živeti, niti ni želel.

Usodno srečanje in obljuba

June je Johnnyja prvič opazila kot srednješolka med obiskom Nashvilla, kjer je nastopala s svojo družino, The Carter Family, ki je že takrat uživala sloves pionirjev country glasbe. Kot so zapisali na spletni strani Classic Country Music, sta se znova srečala šele leta 1956 v zakulisju Grand Ole Opry. "Ne spomnim se ničesar drugega, o čemer sva govorila, razen o njegovih očeh," je dejala June: "Te črne oči so žarele kot ahat ... Njegova prisotnost je očarala mene in celotno občinstvo." "Nekega dne se bom poročil s tabo," ji je takrat obljubil Johnny, čeprav je bil poročen z Vivian Liberto in imel štiri hčerke. Tudi June je bila poročena in imela otroke.

Prepovedana ljubezen in Ring of Fire

icon-expand June je večkrat zavrnila njegovo prošnjo za poroko, dokler ni premagal svojih demonov. FOTO: Profimedia

June je pozneje priznala, da jo je ljubezen do Johnnyja zadela kot ogenj. "Počutila sem se, kot da živa gorim," je dejala. Iz teh občutkov se je rodila pesem Ring of Fire. Za June ta pesem ni bila simbol strasti, temveč simbol notranjega trpljenja – ljubezni do moškega, ki ga takrat ni mogla imeti, medtem ko je on tonil v lastne težave. Čeprav je pesem sprva zapela Junina sestra Anita, je postala brezčasna šele, ko jo je Johnny posnel in vanjo vnesel svoj glas. Glasba je bila njun način komuniciranja – vse, česar nista mogla izgovoriti, sta izrazila v pesmih. Medtem ko sta nastopala skupaj v zgodnjih 60. letih, je bila njuna povezanost skoraj otipljiva. Hkrati ko sta se bližala drug drugemu, sta se oddaljevala od svojih zakonov. Razveza je sledila leta 1966, vendar Johnnyjev boj z odvisnostjo še ni bil končan. June je večkrat zavrnila njegovo prošnjo za poroko, dokler ni premagal svojih demonov.

Snubitev pred publiko

Leta 1968 je Johnny tvegal vse. Med koncertom v kanadskem Londonu v Ontariu je sredi pesmi Jackson ustavil glasbo in June zaprosil pred publiko. Ni želel nadaljevati, dokler ni dobil odgovora. Ko je June spoznala, da ni bilo druge rešitve, je rekla da. Poročila sta se 1. marca istega leta. Dve leti pozneje se jima je rodil sin John Carter Cash. Ustvarila sta dom, poimenovan Camelot, kjer sta skupaj gradila družino, ustvarjala glasbo in delila ljubezen. "Ona je najveličastnejša ženska, kar sem jih kdaj spoznal," je Johnny zapisal v avtobiografiji.

Ljubezen, ki ne zbledi

June ga ni nikoli zapustila, tudi v najtežjih trenutkih. Njuna ljubezen je pogosto navedena kot primer trajne predanosti, kjer partnerja ostaneta skupaj tudi, ko se soočata s preizkušnjami. V pismu za njen 65. rojstni dan je Johnny zapisal: "Zaradi tebe sem boljši. Ti si razlog, zakaj sploh obstajam. Močno te ljubim. Srečen rojstni dan, princesa."

Brez nje zanj ni bilo več življenja

June Carter Cash je umrla 15. maja 2003 zaradi zapletov po operaciji srca, kot so zapisali na The New York Times. Johnny je bil ob njej do zadnjega trenutka, njen odhod pa ga je popolnoma zlomil. Njegov sin je pozneje povedal, da ga je oče že naslednji dan prosil, naj ga odpelje v studio: "Če ne bom delal, bom umrl." Njegov zadnji javni nastop je bil 5. julija 2003. Preden je zapel pesem Ring of Fire, jo je posvetil June in dejal, da njen duh tisti večer lebdi nad njim. Johnny Cash je umrl 12. septembra 2003, manj kot štiri mesece po smrti žene.

Preberi še Ženska, ki je ljubezen čutila močneje kot kdorkoli drug