Je Jennifer Lopez znova zaljubljena? Povezujejo jo z 11 let mlajšim igralcem

Ameriška pevka in igralka naj bi se po poročanju portala Page Six videvala z britanskim igralcem Brettom Goldsteinom, ki ga poznamo tudi iz serije Ted Lasso. Zvezdnika sta skupaj zaigrala v Netflixovi romantični komediji Office Romance, govorice o njuni morebitni romanci pa so se znova razplamtele po skupnem obisku zabave v Los Angelesu.

Na zabavo sta prišla z istim avtomobilom

Jennifer Lopez, stara 57 let, in 46-letni Brett Goldstein naj bi se skupaj udeležila zabave v Los Angelesu. Kot poroča Page Six, naj bi na dogodek prispela in ga tudi zapustila z istim avtomobilom, vendar sta v prostor vstopila ločeno. Vir, na katerega se sklicuje omenjeni portal, je namignil, da imata skupno predvsem veselje do druženja, obiskovanja zabav in restavracij. Po njegovih navedbah naj bi bilo njuno razmerje za zdaj neobvezno. Ne Jennifer ne Brett govoric o novi romanci za zdaj nista javno potrdila, njuna predstavnika pa se na vprašanja medijev nista odzvala.

icon-expand Jennifer Lopez in Brett Goldstein FOTO: Profimedia

Govorice sta že zanikala

To ni prvič, da so se pojavila ugibanja o tem, ali je med zvezdnikoma kaj več kot prijateljstvo. Med promocijo filma Office Romance sta v intervjuju za oddajo Today govorice o romantičnem razmerju odločno zanikala. Ko ju je voditeljica Savannah Guthrie neposredno vprašala, ali se videvata tudi zasebno, je Jennifer odgovorila, da nista par, Brett pa je njen odgovor potrdil. Pevka je ob tem pojasnila, da jo ljudje pogosto romantično povezujejo z moškimi, s katerimi sodeluje pri projektih. Kljub temu njuno medsebojno naklonjenost oboževalci že nekaj časa pozorno spremljajo. Marca 2025 naj bi se skupaj udeležila broadwayske predstave Oh, Mary!, snemanje filma Office Romance pa se je začelo naslednji mesec.

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Jennifer Lopez je razkrila, da se Brett Goldstein odlično poljublja

Dodatno pozornost je vzbudila tudi igralkina izjava v oddaji Watch What Happens Live with Andy Cohen. Ko je govorila o sodelovanju z Brettom pri romantični komediji, ga je označila za najboljšega pri poljubljanju. Izjava je hitro zaokrožila po medijih in družbenih omrežjih ter znova spodbudila ugibanja o njuni kemiji. Tudi Brett je že pred leti pokazal, da je njen velik oboževalec. V svojem podkastu Films To Be Buried With je leta 2019 pohvalil njeno vlogo v filmu Hustlers in navdušeno spregovoril o njej.

icon-expand Jennifer Lopez in Brett Goldstein FOTO: Profimedia

Kaj se dogaja v zasebnem življenju zvezdnikov?

Lopezova je bila v preteklosti v središču številnih odmevnih ljubezenskih zgodb. Med njenimi najbolj znanimi razmerji je bilo tudi razmerje z igralcem Benom Affleckom, s katerim se je leta 2022 poročila, avgusta 2024 pa vložila zahtevo za ločitev. Ločitev je bila dokončno zaključena leta 2025. Goldstein pa je širši javnosti najbolj znan po vlogi Roya Kenta v seriji Ted Lasso, uveljavil pa se je tudi kot scenarist in komik. V romantični komediji Office Romance sta z Jennifer zaigrala zaljubljenca, ki morata zaradi pravil na delovnem mestu skrivati svoje razmerje. Za zdaj ostaja odprto vprašanje, ali sta zvezdnika res začela novo ljubezensko zgodbo ali pa gre zgolj za prijateljsko druženje. Po poročanju Page Six naj bi bilo njuno razmerje neobvezno, vendar uradne potrditve še ni. Zato govorice za zdaj ostajajo prav to, govorice.

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