Zvezdnica priznala: Za razpad zakona sem kriva tudi sama

Jennifer Lopez o obdobju po ločitvi

Jennifer Lopez je v nedavnem pogovoru odkrito spregovorila o težkem obdobju, ki je sledilo ločitvi od Bena Afflecka. Kot poročajo na People, je pevka in igralka po razhodu sprejela odločitev, da za nekaj časa ustavi številne poslovne obveznosti in se osredotoči predvsem nase. Namesto da bi odgovore iskala v novih projektih ali drugih ljudeh, se je posvetila razumevanju lastnih odločitev, vzorcev vedenja in pričakovanj, ki so jo spremljali skozi življenje. Priznala je, da je morala stopiti korak nazaj ter se vprašati, zakaj se ji določene stvari v odnosih ponavljajo.

icon-expand Jennifer Lopez in Ben Affleck FOTO: Profimedia

Zakaj je odpovedala turnejo

V obdobju po razhodu je Lopezova odpovedala tudi načrtovano turnejo. Odločitev ni bila povezana zgolj s kariero, temveč predvsem z željo po osebnem premisleku. Kot navaja Harper's Bazaar, je želela čas nameniti sebi in družini ter predelati vse, kar se je zgodilo v zadnjih letih. Po njenih besedah je bil to eden redkih trenutkov v življenju, ko ni želela pobegniti v delo. Namesto tega se je soočila z občutki, ki jih je dolgo potiskala na stran.

Kaj se je naučila po razpadu zakona?

Lopezova danes poudarja, da je bila ena največjih lekcij spoznanje, da sreča ne sme biti odvisna od partnerja. Čeprav ne zanika, da imata v vsakem odnosu odgovornost obe strani, je sama največ pozornosti namenila vprašanju, kaj lahko spremeni pri sebi.

icon-expand Jennifer Lopez in Ben Affleck FOTO: Profimedia

Ni bilo več prostora za izgovore

Po poročanju revije InStyle je zvezdnica priznala, da je morala prevzeti odgovornost za določene življenjske odločitve in se soočiti z dejstvom, da nekaterih težav ni mogoče reševati zgolj z novimi začetki ali novimi odnosi. Prav ta proces samorefleksije opisuje kot prelomnico. Namesto da bi iskala razloge zunaj sebe, je začela raziskovati lastne vzorce in vedenja, ki so vplivali na njene pretekle zveze.

Novo poglavje po Benu Afflecku

Danes 55-letna zvezdnica pravi, da se počuti drugače kot pred nekaj leti. V tem času je doživela več pomembnih sprememb, od selitve v nov dom do obdobja, ko njena otroka Max in Emme stopata v samostojno življenje. Kot piše Page Six, Lopezova na preteklo obdobje ne gleda več zgolj kot na bolečo izkušnjo, temveč kot na priložnost za osebno rast. Čeprav je bil razhod z Affleckom zanjo čustveno zahteven, meni, da jo je prisilil v proces, ki ga je dolgo odlagala. Njuna ljubezenska zgodba je sicer v preteklosti navduševala številne oboževalce. Po prvi zaroki v začetku tisočletja sta se ponovno našla leta 2021, dve leti pozneje pa stopila pred oltar. A zakon ni trajal dolgo in se je končal z ločitvijo. Danes Jennifer Lopez poudarja predvsem eno sporočilo: človek mora najprej razumeti samega sebe, preden lahko gradi zdrav odnos z drugo osebo. Prav zato obdobja po ločitvi ne vidi kot poraz, temveč kot začetek novega poglavja, v katerem se je naučila živeti bolj zavestno in predvsem bolj v skladu s seboj.

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