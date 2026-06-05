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Jennifer Lopez
Zabava

Njen videz sprožil burne odzive – mnogi prepričani, da je šla pod nož

B.R.
05. 06. 2026 11.02
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Priljubljena pevka in igralka je znova pritegnila ogromno pozornosti na rdeči preprogi, tokrat na premieri filma, kjer je nastopila v eni glavnih vlog.

Dogodek, na katerem je Jennifer Lopez nastopila skupaj z igralcem Brettom Goldsteinom, je bil del promocijske turneje filma po Združenih državah Amerike, a v ospredju ni ostala filmska zgodba, temveč njen drzen modni izbor.

Obleka, ki je pritegnila vse poglede

Zvezdnica se je na premieri pojavila v izjemno oprijeti in provokativni obleki
Zvezdnica se je na premieri pojavila v izjemno oprijeti in provokativni obleki FOTO: Profimedia

Zvezdnica se je na premieri pojavila v izjemno oprijeti in provokativni obleki, ki je ustvarjala učinek tako imenovanega nude videza.

Kot poročajo tuji mediji, je obleka močno poudarila njeno postavo in dekolte, kar je sprožilo val komentarjev na družbenih omrežjih, kjer so se številni spraševali, ali je pevka posegla po kakšnih estetskih popravkih.

Splet poln ugibanj o morebitni operaciji

Čeprav igralka o govoricah ni podala nobenega uradnega komentarja, so se na spletu hitro pojavila ugibanja o morebitnem povečanju prsi. Nekateri uporabniki družbenih omrežij so zapisali, da naj bi bila njena postava videti bolj bujna kot v preteklosti.

"Kaj se je zgodilo?", "Nikoli ni imela takšnega dekolteja" in "Ali je to nova operacija?" so le nekateri komentarji, ki so preplavili spletne platforme po njenem nastopu.

Moda ali optična iluzija?

Strokovnjaki za modo poudarjajo, da lahko k takšnemu vtisu močno prispevajo kroj obleke, materiali in svetlobni učinki na rdeči preprogi. Transparentni in oblikovani modeli pogosto ustvarjajo optične iluzije, ki lahko spremenijo percepcijo telesnih proporcev.

Lopezova sicer že leta velja za eno najbolj vplivnih modnih ikon v zabavni industriji, znana po drznih, a skrbno izbranih modnih kombinacijah, ki redno polnijo naslovnice svetovnih medijev.

Za zdaj zvezdnica govoric o morebitnih estetskih posegih ni komentirala.

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Viri: Daily Mail, Page Six, People, Entertainment Tonight.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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