Tako je danes videti lepa igralka iz filma Umazani ples

Igralka Jennifer Grey , ki je svetovno slavo dosegla kot Frances "Baby" Houseman v kultnem filmu Umazani ples iz leta 1987, je leta 2025 znova presenetila javnost s svojim svežim, mladostnim videzom. Po skoraj štirih desetletjih od premiere filma je 65-letna zvezdnica videti izjemno, kar je potrdil tudi njen nedavni nastop na ekskluzivnem dogodku v Beverly Hillsu.

Jennifer Grey so opazili na večerji, ki jo je v svojem domu pripravila Kathy Hilton , dogodek pa je bil posvečen podjetnici Cindy Eckert in dokumentarnemu filmu The Pink Pill , ki raziskuje razvoj prvega zdravila za ženski libido, odobrenega s strani FDA.

Na fotografijah z dogodka je bilo opaziti, da je igralka spremenila svoj videz – slovite kodre je zamenjala za mehke rjave valove. Ob njej je pozirala tudi igralka Katherine LaNasa .

Jennifer Grey je svojo prvo večjo vlogo dobila v filmu Ferris Bueller's Day Off (1986), kjer je igrala uporniško sestro glavnega junaka. Leto pozneje pa je vloga Baby v Umazanem plesu postala prelomnica njene kariere.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Romantična zgodba o poletni ljubezni med Baby in plesnim učiteljem Johnnyjem Castleom (Patrick Swayze) je postala globalna uspešnica, film pa je osvojil tudi oskarja za najboljšo izvirno pesem – legendarno "(I've Had) The Time of My Life".

O morebitnem nadaljevanju filma se govori že več let. Produkcijska hiša Lionsgate je projekt potrdila, vendar je bila premiera zaradi hollywoodskih stavk leta 2023 prestavljena.

Grey je v nedavnih izjavah poudarila, da sama nima veliko novih informacij. Za medije je povedala, da želi, da je scenarij popoln, preden se projekt premakne naprej:

"Ne želim obljubljati ničesar. Čakam, da bo zgodba resnično izpiljena, saj mora biti narejena prav," je dejala za GamesRadar+.

Dodala je, da bo več znanega šele, ko bo ekipa pripravljena predstaviti končno različico zgodbe.