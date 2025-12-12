Moskisvet.com
Jennifer Grey v filmu Umazani ples
Zabava

Tako je danes videti lepa igralka iz filma Umazani ples

E.R.
12. 12. 2025 01.30
0

Jennifer Grey, ikona filma Umazani ples, je po skoraj štirih desetletjih od premiere filma očarala na dogodku v Beverly Hillsu. 65-letna zvezdnica je požela pozornost s svojim mladostnim videzom in novim stilom.

Igralka Jennifer Grey, ki je svetovno slavo dosegla kot Frances "Baby" Houseman v kultnem filmu Umazani ples iz leta 1987, je leta 2025 znova presenetila javnost s svojim svežim, mladostnim videzom. Po skoraj štirih desetletjih od premiere filma je 65-letna zvezdnica videti izjemno, kar je potrdil tudi njen nedavni nastop na ekskluzivnem dogodku v Beverly Hillsu.

Jennifer Grey
Jennifer Grey FOTO: Profimedia

Redek javni nastop v družbi hollywoodskih imen

Jennifer Grey so opazili na večerji, ki jo je v svojem domu pripravila Kathy Hilton, dogodek pa je bil posvečen podjetnici Cindy Eckert in dokumentarnemu filmu The Pink Pill, ki raziskuje razvoj prvega zdravila za ženski libido, odobrenega s strani FDA.

Katherine LaNasa, Hilary Shor, Cindy Eckert
Katherine LaNasa, Hilary Shor, Cindy Eckert FOTO: Profimedia

Na fotografijah z dogodka je bilo opaziti, da je igralka spremenila svoj videz – slovite kodre je zamenjala za mehke rjave valove. Ob njej je pozirala tudi igralka Katherine LaNasa.

Od Ferrisa Buellerja do filmske ikone

Jennifer Grey je svojo prvo večjo vlogo dobila v filmu Ferris Bueller's Day Off (1986), kjer je igrala uporniško sestro glavnega junaka. Leto pozneje pa je vloga Baby v Umazanem plesu postala prelomnica njene kariere.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Romantična zgodba o poletni ljubezni med Baby in plesnim učiteljem Johnnyjem Castleom (Patrick Swayze) je postala globalna uspešnica, film pa je osvojil tudi oskarja za najboljšo izvirno pesem – legendarno "(I've Had) The Time of My Life".

Jennifer Grey v filmu Umazani ples
Jennifer Grey v filmu Umazani ples FOTO: Profimedia

Kaj se dogaja z napovedanim nadaljevanjem Umazanega plesa?

O morebitnem nadaljevanju filma se govori že več let. Produkcijska hiša Lionsgate je projekt potrdila, vendar je bila premiera zaradi hollywoodskih stavk leta 2023 prestavljena.

Grey je v nedavnih izjavah poudarila, da sama nima veliko novih informacij. Za medije je povedala, da želi, da je scenarij popoln, preden se projekt premakne naprej:

"Ne želim obljubljati ničesar. Čakam, da bo zgodba resnično izpiljena, saj mora biti narejena prav," je dejala za GamesRadar+.

Dodala je, da bo več znanega šele, ko bo ekipa pripravljena predstaviti končno različico zgodbe.

Bil je velika zvezda, smrt pa je dočakal v katastrofalnih okoliščinah
Preberi še
Bil je velika zvezda, smrt pa je dočakal v katastrofalnih okoliščinah
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Jennifer Grey danes

Čeprav se igralka v zadnjih letih redkeje pojavlja v javnosti, njen nedavni nastop dokazuje, da ostaja priljubljena in cenjena hollywoodska osebnost. S svojo energijo, prepoznavnim nasmehom in brezčasnim šarmom še vedno navdušuje oboževalce po vsem svetu.

Vroče novice iz sveta slavnih
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: Parade

Jennifer Grey slavni znani igralke nekoč in danes Hollywood Umazani ples Baby hollywoodska igralka film
