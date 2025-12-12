Tako je danes videti lepa igralka iz filma Umazani ples

Igralka Jennifer Grey, ki je svetovno slavo dosegla kot Frances "Baby" Houseman v kultnem filmu Umazani ples iz leta 1987, je leta 2025 znova presenetila javnost s svojim svežim, mladostnim videzom. Po skoraj štirih desetletjih od premiere filma je 65-letna zvezdnica videti izjemno, kar je potrdil tudi njen nedavni nastop na ekskluzivnem dogodku v Beverly Hillsu.
Redek javni nastop v družbi hollywoodskih imen
Jennifer Grey so opazili na večerji, ki jo je v svojem domu pripravila Kathy Hilton, dogodek pa je bil posvečen podjetnici Cindy Eckert in dokumentarnemu filmu The Pink Pill, ki raziskuje razvoj prvega zdravila za ženski libido, odobrenega s strani FDA.
Na fotografijah z dogodka je bilo opaziti, da je igralka spremenila svoj videz – slovite kodre je zamenjala za mehke rjave valove. Ob njej je pozirala tudi igralka Katherine LaNasa.
Od Ferrisa Buellerja do filmske ikone
Jennifer Grey je svojo prvo večjo vlogo dobila v filmu Ferris Bueller's Day Off (1986), kjer je igrala uporniško sestro glavnega junaka. Leto pozneje pa je vloga Baby v Umazanem plesu postala prelomnica njene kariere.
Romantična zgodba o poletni ljubezni med Baby in plesnim učiteljem Johnnyjem Castleom (Patrick Swayze) je postala globalna uspešnica, film pa je osvojil tudi oskarja za najboljšo izvirno pesem – legendarno "(I've Had) The Time of My Life".
Kaj se dogaja z napovedanim nadaljevanjem Umazanega plesa?
O morebitnem nadaljevanju filma se govori že več let. Produkcijska hiša Lionsgate je projekt potrdila, vendar je bila premiera zaradi hollywoodskih stavk leta 2023 prestavljena.
Grey je v nedavnih izjavah poudarila, da sama nima veliko novih informacij. Za medije je povedala, da želi, da je scenarij popoln, preden se projekt premakne naprej:
"Ne želim obljubljati ničesar. Čakam, da bo zgodba resnično izpiljena, saj mora biti narejena prav," je dejala za GamesRadar+.
Dodala je, da bo več znanega šele, ko bo ekipa pripravljena predstaviti končno različico zgodbe.
Jennifer Grey danes
Čeprav se igralka v zadnjih letih redkeje pojavlja v javnosti, njen nedavni nastop dokazuje, da ostaja priljubljena in cenjena hollywoodska osebnost. S svojo energijo, prepoznavnim nasmehom in brezčasnim šarmom še vedno navdušuje oboževalce po vsem svetu.
