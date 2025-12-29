Spala je z 200 moškimi

Kultna komedija Ameriška pita velja za enega najbolj prepoznavnih filmov poznih 90. let. Čeprav je od premiere minilo že več kot dve desetletji, ostaja del pop kulture – od nepozabnih prizorov do likov, ki so postali sinonim za obdobje odraščanja. Eden najbolj ikoničnih med njimi je nedvomno Jeanine Stifler, mati glavnega junaka, ki jo je upodobila igralka Jennifer Coolidge, piše LadBible.
Prav ta vloga je Coolidge izstrelila med prepoznavna hollywoodska imena in ji odprla vrata v svet komedije, kjer je postala sinonim za karizmatične, samozavestne in zapeljive ženske like.
Vloga, ki je Jennifer Coolidge postavila na zemljevid Hollywooda
Ko je Jennifer Coolidge pri 38 letih sprejela vlogo Stiflerjeve mame, si verjetno ni predstavljala, da bo lik postal tako kulten. V filmu je igrala privlačno, samozavestno starejšo žensko, ki zapelje mlajšega Paula Fincha – prizor, ki je postal eden najbolj prepoznavnih v celotni franšizi.
Igralka je kasneje priznala, da je prav ta vloga močno vplivala na njeno zasebno življenje. V intervjuju za Variety je povedala:
"Ta film mi je prinesel veliko priložnosti. Spala sem z 200 moškimi in bila v številnih odnosih, ki jih sicer ne bi nikoli doživela."
Igralka je lik v franšizi upodobila kar štirikrat.
Slava in past tipiziranja
Čeprav ji je Ameriška pita prinesla svetovno prepoznavnost, je Coolidge v istem intervjuju priznala, da je vloga prinesla tudi izzive. Po uspehu komedije in vlogi Paulette v Blondinki s Harvarda se je pogosto srečevala s tem, da so jo ustvarjalci videli le v komičnih, lahkotnih likih.
"Najbolj žalostno je, ko začneš verjeti, da nisi sposobna več od tistega, kar ti ponujajo," je povedala.
"Potrebovala sem nekoga, kot je Mike White, da mi je rekel: Zmoreš več.'"
Beli lotos: prelomnica, ki ji je prinesla priznanje
Režiser Mike White je Coolidge ponudil vlogo Tanye McQuoid v seriji HBO Beli lotos – lik, ki je postal eden najbolj priljubljenih v sodobni televiziji. Prav ta projekt ji je prinesel prvo nominacijo za nagrado Emmy in dokazal, da je sposobna izjemno kompleksnih, dramatičnih vlog.
Ta prelomnica je pomenila nov začetek v njeni karieri in jo postavila med najbolj cenjene igralke svoje generacije.
Zapuščina Ameriške pite in vpliv na pop kulturo
Čeprav je Coolidge danes znana po številnih vlogah, ostaja Ameriška pita film, ki je oblikoval njen javni imidž in ji prinesel svetovno slavo. Franšiza je postala sinonim za komedije o odraščanju, njena vloga pa ostaja ena najbolj citiranih in prepoznavnih v zgodovini žanra.
Jennifer Coolidge je danes dokaz, da lahko en sam lik odpre vrata v svet, a tudi omeji ustvarjalne možnosti – dokler se ne pojavi projekt, ki igralcu omogoči, da pokaže vse svoje razsežnosti.
Vir: LADBible
