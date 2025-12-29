Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Jennifer Coolidge v vlogi Jeanine Stifler
Zabava

Spala je z 200 moškimi

E.R.
29. 12. 2025 01.30
2

Igralka Jennifer Coolidge je vlogo Stiflerjeve mame v filmu Ameriška pita spremenila v kultno ikono, ki je imela nepričakovan vpliv na njeno zasebno življenje in kariero.

Kultna komedija Ameriška pita velja za enega najbolj prepoznavnih filmov poznih 90. let. Čeprav je od premiere minilo že več kot dve desetletji, ostaja del pop kulture – od nepozabnih prizorov do likov, ki so postali sinonim za obdobje odraščanja. Eden najbolj ikoničnih med njimi je nedvomno Jeanine Stifler, mati glavnega junaka, ki jo je upodobila igralka Jennifer Coolidge, piše LadBible.

Prav ta vloga je Coolidge izstrelila med prepoznavna hollywoodska imena in ji odprla vrata v svet komedije, kjer je postala sinonim za karizmatične, samozavestne in zapeljive ženske like.

Jennifer Coolidge v vlogi Jeanine Stifler
Jennifer Coolidge v vlogi Jeanine Stifler FOTO: Profimedia

Vloga, ki je Jennifer Coolidge postavila na zemljevid Hollywooda

Ko je Jennifer Coolidge pri 38 letih sprejela vlogo Stiflerjeve mame, si verjetno ni predstavljala, da bo lik postal tako kulten. V filmu je igrala privlačno, samozavestno starejšo žensko, ki zapelje mlajšega Paula Fincha – prizor, ki je postal eden najbolj prepoznavnih v celotni franšizi.

Igralka je kasneje priznala, da je prav ta vloga močno vplivala na njeno zasebno življenje. V intervjuju za Variety je povedala:

"Ta film mi je prinesel veliko priložnosti. Spala sem z 200 moškimi in bila v številnih odnosih, ki jih sicer ne bi nikoli doživela."

Igralka je lik v franšizi upodobila kar štirikrat.

To je razlog, da jo na stara leta osvajajo sami čedni fantje
Preberi še
To je razlog, da jo na stara leta osvajajo sami čedni fantje

Slava in past tipiziranja

Čeprav ji je Ameriška pita prinesla svetovno prepoznavnost, je Coolidge v istem intervjuju priznala, da je vloga prinesla tudi izzive. Po uspehu komedije in vlogi Paulette v Blondinki s Harvarda se je pogosto srečevala s tem, da so jo ustvarjalci videli le v komičnih, lahkotnih likih.

"Najbolj žalostno je, ko začneš verjeti, da nisi sposobna več od tistega, kar ti ponujajo," je povedala.

"Potrebovala sem nekoga, kot je Mike White, da mi je rekel: Zmoreš več.'"

Jennifer Coolidge na vrhu lestvice stotih najbolj vplivnih ljudi
Preberi še
Jennifer Coolidge na vrhu lestvice stotih najbolj vplivnih ljudi

Beli lotos: prelomnica, ki ji je prinesla priznanje

Režiser Mike White je Coolidge ponudil vlogo Tanye McQuoid v seriji HBO Beli lotos – lik, ki je postal eden najbolj priljubljenih v sodobni televiziji. Prav ta projekt ji je prinesel prvo nominacijo za nagrado Emmy in dokazal, da je sposobna izjemno kompleksnih, dramatičnih vlog.

Ta prelomnica je pomenila nov začetek v njeni karieri in jo postavila med najbolj cenjene igralke svoje generacije.

Jennifer Coolidge je blestela tudi v seriji White Lotus.
Jennifer Coolidge je blestela tudi v seriji White Lotus. FOTO: Profimedia

Zapuščina Ameriške pite in vpliv na pop kulturo

Čeprav je Coolidge danes znana po številnih vlogah, ostaja Ameriška pita film, ki je oblikoval njen javni imidž in ji prinesel svetovno slavo. Franšiza je postala sinonim za komedije o odraščanju, njena vloga pa ostaja ena najbolj citiranih in prepoznavnih v zgodovini žanra.

Jennifer Coolidge je danes dokaz, da lahko en sam lik odpre vrata v svet, a tudi omeji ustvarjalne možnosti – dokler se ne pojavi projekt, ki igralcu omogoči, da pokaže vse svoje razsežnosti.

Vroče novice iz sveta slavnih
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: LADBible

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Jennifer Coolidge Ameriška pita Stiflerjeva mama Beli lotos hollywoodske vloge slavni znani igralke seksi odnosi spolni odnosi seks simbol
Film/tv

Razkrila temno plat slave: 'Bilo je grozljivo'

Šport

On je simbol moške vzdržljivosti

SORODNI ČLANKI
Kakšna tragedija! Umrl je v prometni nesreči

Kakšna tragedija! Umrl je v prometni nesreči

Katera je mati, katera hči?

Katera je mati, katera hči?

Razkrila temno plat slave: 'Bilo je grozljivo'

Razkrila temno plat slave: 'Bilo je grozljivo'

En objem je spremenil vse

En objem je spremenil vse

45-letnica s telesom boginje

45-letnica s telesom boginje

Vroča 62-letnica jemlje dih

Vroča 62-letnica jemlje dih

Poročila se je seksi igralka: Na poroki je bilo le 12 gostov

Poročila se je seksi igralka: Na poroki je bilo le 12 gostov

Moški v ekstazi: Lepotica navdušila v vročem bikiniju

Moški v ekstazi: Lepotica navdušila v vročem bikiniju

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ata_jez 29. 12. 2025 17.11
1 0
Drži. Sedaj je res igralka z večjo razsežnostjo kot v Piti. Na več nivojih kot enemu ... glede na slikco in 200 komadih. 🤣
ODGOVORI
Drugorazredni Turk 29. 12. 2025 13.50
1 0
Vsi imajo radi ključ, ki odpira vse ključavnice, noben pa ključavnice, ki jo odpre vsak ključ.
ODGOVORI
novice
Novega slovenskega milijonarja tokrat ustvarila rekordna šestica
Novega slovenskega milijonarja tokrat ustvarila rekordna šestica
šport
Domen Prevc z najdaljšim skokom do vrha prve serije
Domen Prevc z najdaljšim skokom do vrha prve serije
popin
Brigitte Bardot bodo pokopali v Saint-Tropezu
Brigitte Bardot bodo pokopali v Saint-Tropezu
tv oddaje
Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
Vizita.si
Takšen srčni utrip, kot imate, takšno je vaše zdravje
Takšen srčni utrip, kot imate, takšno je vaše zdravje
Okusno.je
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
Zadovoljna.si
Umrla igralka, ki je veljala za seks simbol
Umrla igralka, ki je veljala za seks simbol
Moskisvet.com
Spala je z 200 moškimi
Spala je z 200 moškimi
Bibaleze.si
Na božič je izgubila še drugo hčer
Na božič je izgubila še drugo hčer
Cekin.si
Top brano: Kako dr. UKI spreminja slovensko šolstvo z UI?
Top brano: Kako dr. UKI spreminja slovensko šolstvo z UI?
Dominvrt.si
Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka
Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka
Dominvrt.si
Tako se boste izognili plesni, vonjavam in vlagi
Tako se boste izognili plesni, vonjavam in vlagi
RUBRIKE:

Novice Šport Zabava Visoki obrati Tehnologija Potovanja Odnosi Fit Stil Skrivnosti Varni v prometu
Moskisvet.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1356