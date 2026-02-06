Moskisvet.com
Jelly Roll
Zabava

Na rdeči preprogi neprepoznaven – izgubil neverjetnih 130 kg

B.R.
06. 02. 2026 04.00
0

Ameriški pevec in raper Jelly Roll, s pravim imenom Jason DeFord, je na letošnji podelitvi nagrad grammy presenetil občinstvo s svojim videzom. Mnogi ga ob prihodu na rdečo preprogo skoraj niso prepoznali, saj je v zadnjih letih prestal izjemno telesno preobrazbo. Kot so poročali tuji mediji, je izgubil kar 136 kilogramov.

Od 245 do približno 120 kilogramov

Jelly Roll je nekoč tehtal približno 245 kilogramov, v manj kot štirih letih pa mu je uspelo izgubiti skoraj polovico telesne teže. Kot je razkril pred kratkim, danes tehta okoli 120 kilogramov, tako naj bi izgubil več kot 130 kilogramov. O njegovi preobrazbi so ob podelitvi grammyjev poročali številni tuji mediji, med drugim tudi britanski tabloid Daily Mail, ki je izpostavil, da je bil njegov videz eden najbolj opaznih trenutkov večera.

Jelly Roll
Jelly Roll FOTO: Profimedia

Sprememba življenjskega sloga, ne hitre rešitve

Pevec je večkrat poudaril, da njegova izguba teže ni rezultat hitrih ali modnih rešitev. Kot je povedal v pogovorih z mediji, se ni zatekel k priljubljenim injekcijam za hujšanje, kot je Ozempic, temveč se je osredotočil na redno telesno aktivnost, spremembo prehranskih navad in celostno spremembo življenjskega sloga.

Kot so zapisali na spletni strani revije People, je pevec razložil, da je bil ključ do uspeha predvsem v disciplini in vztrajnosti. Redna vadba, hoja in postopno uvajanje bolj zdravih navad so postali del njegovega vsakdana.

Izgubila je skoraj 45 kilogramov, tako je videti danes

Zdravje in družina na prvem mestu

Po poročanju portala Inside The Games in drugih ameriških medijev je zvezdnik poudaril še, da hujšanje zanj ni bilo povezano le z videzom, temveč predvsem z zdravjem in družino. Večkrat je dejal, da si želi živeti dlje in bolj kakovostno ter biti bolj prisoten za svoje najbližje.

Jelly Roll hujšanje Grammy preobrazba zdrav življenjski slog izguba teže grammyji
Zabava

Razkril, da vodi poseben seznam partnerk

