Na rdeči preprogi neprepoznaven – izgubil neverjetnih 130 kg

Od 245 do približno 120 kilogramov
Jelly Roll je nekoč tehtal približno 245 kilogramov, v manj kot štirih letih pa mu je uspelo izgubiti skoraj polovico telesne teže. Kot je razkril pred kratkim, danes tehta okoli 120 kilogramov, tako naj bi izgubil več kot 130 kilogramov. O njegovi preobrazbi so ob podelitvi grammyjev poročali številni tuji mediji, med drugim tudi britanski tabloid Daily Mail, ki je izpostavil, da je bil njegov videz eden najbolj opaznih trenutkov večera.
Sprememba življenjskega sloga, ne hitre rešitve
Pevec je večkrat poudaril, da njegova izguba teže ni rezultat hitrih ali modnih rešitev. Kot je povedal v pogovorih z mediji, se ni zatekel k priljubljenim injekcijam za hujšanje, kot je Ozempic, temveč se je osredotočil na redno telesno aktivnost, spremembo prehranskih navad in celostno spremembo življenjskega sloga.
Kot so zapisali na spletni strani revije People, je pevec razložil, da je bil ključ do uspeha predvsem v disciplini in vztrajnosti. Redna vadba, hoja in postopno uvajanje bolj zdravih navad so postali del njegovega vsakdana.
Zdravje in družina na prvem mestu
Po poročanju portala Inside The Games in drugih ameriških medijev je zvezdnik poudaril še, da hujšanje zanj ni bilo povezano le z videzom, temveč predvsem z zdravjem in družino. Večkrat je dejal, da si želi živeti dlje in bolj kakovostno ter biti bolj prisoten za svoje najbližje.
