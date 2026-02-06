Na rdeči preprogi neprepoznaven – izgubil neverjetnih 130 kg

Jelly Roll je nekoč tehtal približno 245 kilogramov, v manj kot štirih letih pa mu je uspelo izgubiti skoraj polovico telesne teže. Kot je razkril pred kratkim, danes tehta okoli 120 kilogramov, tako naj bi izgubil več kot 130 kilogramov. O njegovi preobrazbi so ob podelitvi grammyjev poročali številni tuji mediji, med drugim tudi britanski tabloid Daily Mail , ki je izpostavil, da je bil njegov videz eden najbolj opaznih trenutkov večera.

Pevec je večkrat poudaril, da njegova izguba teže ni rezultat hitrih ali modnih rešitev. Kot je povedal v pogovorih z mediji, se ni zatekel k priljubljenim injekcijam za hujšanje, kot je Ozempic, temveč se je osredotočil na redno telesno aktivnost, spremembo prehranskih navad in celostno spremembo življenjskega sloga.

Kot so zapisali na spletni strani revije People, je pevec razložil, da je bil ključ do uspeha predvsem v disciplini in vztrajnosti. Redna vadba, hoja in postopno uvajanje bolj zdravih navad so postali del njegovega vsakdana.