Bastian Schweinsteiger
Zabava

Legendarni nemški nogometaš ponovno samski?

B.R.
15. 05. 2026 13.14
Nekdanji nemški nogometaš Bastian Schweinsteiger se po poročanju tujih medijev znova pojavlja v središču pozornosti zaradi svojega zasebnega življenja.

Nemški nogometaš leta Bastian Schweinsteiger naj bi se po razhodu z Ano Ivanović ponovno soočal s spremembami v svojem ljubezenskem življenju.

Razhod, ki je že prej pretresel javnost

Kot so že pred časom poročali nekateri mediji, sta Bastian Schweinsteiger in nekdanja teniška igralka Ana Ivanović zaključila dolgoletno razmerje oziroma zakon poleti 2025. Novica je takrat močno odmevala v športnih in zabavnih krogih, saj je par veljal za enega bolj prepoznavnih v evropskem športnem svetu.

Po poročanju spletne strani Daily Mail sta oba po razhodu nadaljevala vsak svojo pot, pri čemer naj bi Ana več časa preživljala med Francijo in drugimi evropskimi destinacijami.

Govorice o novem razmerju

Bastian Schweinsteiger. FOTO: Profimedia

V javnosti so se nato pojavile informacije, da naj bi bil Schweinsteiger v razmerju z Bolgarko Silvo Kapitanovo, vplivnico s področja fitnesa.

Po zadnjih poročanjih pa naj bi Schweinsteiger in njegova partnerka zdaj prekinila razmerje. Razlog naj bi bila oddaljenost in različen življenjski slog, saj naj bi vsak živel na drugi lokaciji.

Trenutno naj bi nekdanji nogometaš večino časa preživljal v Münchnu, stran od medijske pozornosti. Tudi Ana živi bolj umirjeno življenje. Kot navaja Hello! Magazine, naj bi se posvetila družini in novim projektom ter se večinoma izogiba javnim polemikam.

Kariera Bastiana Schweinsteigerja

Nekdanji nemški nogometaš velja za enega najbolj prepoznavnih vezistov svoje generacije. Vso svojo klubsko kariero v Evropi je močno zaznamoval pri Bayern Münchnu, kjer je igral od mladih let pa vse do odhoda v Manchester United leta 2015.

Z Bayernom München je osvojil številne lovorike, med njimi več naslovov nemškega državnega prvenstva in nemškega pokala, vrhunec klubske kariere pa je dosegel leta 2013, ko je z ekipo osvojil Ligo prvakov.

Z nemško reprezentanco je dosegel največji uspeh leta 2014, ko je Nemčija osvojila svetovno prvenstvo v Braziliji. Schweinsteiger je bil eden vodilnih igralcev ekipe in simbol generacije, ki je dosegla vrh svetovnega nogometa.

Leta 2016 se je preselil v ZDA, kjer je igral za Chicago Fire v Major League Soccer, kjer je svojo kariero tudi zaključil.

Bastian Schweinsteiger
Bastian Schweinsteiger FOTO: AP
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Bastian Schweinsteiger Ana Ivanović Silva Kapitanova nogomet zvezdniki osebnosti
