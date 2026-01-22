Je res biseksualec?

Alexander Skarsgård se je po mesecih spletnih ugibanj končno odzval na govorice, ki so se začele širiti po njegovi izjavi na lanskem filmskem festivalu v Zürichu. Igralec, znan iz serij Big Little Lies in Succession, je v intervjuju za revijo Variety pojasnil, da njegova pripomba nikakor ni bila razkritje o spolni usmerjenosti, temveč napačno interpretiran poskus, da bi pozornost preusmeril na svoj novi film.
Kako se je vse začelo
Na festivalu v Zürichu je Skarsgård predstavljal film Pillion, v katerem igra glavno vlogo v istospolnem BDSM razmerju. Ko so ga vprašali, koliko osebnih izkušenj je prenesel v lik, je odgovoril:
"Ugotovil sem, da v tem primeru ni res pomembno, kakšno je moje ozadje. Mislim, imam otroka, ampak kaj sem počel v preteklosti, s kom sem bil, moški, ženske ..."
Ta izjava je sprožila val špekulacij, da se je igralec morda razkril kot biseksualec.
- FOTO: Profimedia
Skarsgård: "To ni bila namerna izjava"
V novi naslovnici za Variety je igralec jasno povedal, da je bila interpretacija njegove izjave napačna.
"Vsekakor ni bila namerna izjava. Ne vem, o čem sem govoril," je dejal z nasmehom.
Pojasnil je, da je želel poudariti zgodbo filma in ne sebe:
"Včasih je preveč poudarka na meni kot igralcu. Morda sem poskušal preusmeriti pozornost na lik in pomen pripovedovanja zgodbe na tak način."
O modnem slogu in rdečih preprogah
V intervjuju je spregovoril tudi o svojem modnem slogu, ki je v zadnjem času postal opazno drznejši, še posebej med promocijo filma Pillion.
"Nikoli ne kupujem oblačil. Moja garderoba je zelo omejena," priznava.
Dodaja, da ni ljubitelj dragih znamk, a ga moda kot izraz ustvarjalnosti vse bolj zanima:
"Mislim, da sem se temu v zadnjem času nekoliko bolj posvetil."
Njegovi oboževalci so to hitro opazili, saj so njegove modne kombinacije na rdečih preprogah postale tema številnih komentarjev.
Vir: Variety
