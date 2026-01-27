Moskisvet.com
Jason Momoa in Adria Arjona
Zabava

Mislili so, da poljublja svojo hčerko

E.R.
27. 01. 2026 03.59
0

Jason Momoa in Adria Arjona sta v zvezi od leta 2024, nekateri oboževalci pa so zdaj na družbenih omrežjih s svojimi komentarji pretresli javnost.

Hollywoodski zvezdnik Jason Momoa je že dve leti v razmerju z igralko Adrio Arjona, ki je od njega mlajša dvanajst let. Čeprav par svojo zvezo večinoma ohranja stran od žarometov, so se v zadnjih mesecih na družbenih omrežjih pojavili številni komentarji, ki razpravljajo o videzu njegove izbranke, poroča 24sata.hr.

Komentarji o podobnosti med Adrio in Momoajevo hčerko

Momoa se je od Lise Bonet ločil januarja 2022. Z nekdanjo partnerico imata dva otroka – hčerko Lolo Iolani in sina Nakoa-Wolfa. Prav Lola je postala nenamerno središče pozornosti, saj so nekateri oboževalci začeli primerjati njen videz z videzom Momoajeve nove partnerke.

Wolf Momoa, Jason Momoa in Lola Momoa
Wolf Momoa, Jason Momoa in Lola Momoa FOTO: Profimedia

Na družbenih omrežjih so se pojavili komentarji, kot so:

"Njegova punca je zelo podobna Loli."

"Videti je kot njegova hči. Rekel bi, da je zanj malo premlada ..."

"Ali še kdo misli, da je njegova nova punca videti kot odrasla različica njegove hčerke?"

"Sprva sem mislil, da je to Lola!"

Čeprav so primerjave sprožile burne razprave, se igralec na komentarje ni odzval. Momoa je znan po tem, da svoje zasebno življenje skrbno varuje, zato tudi tokrat ostaja tiho.

Uradna potrditev zveze

Ljubezensko razmerje je postalo javno maja 2024, ko je Momoa na Instagramu objavil serijo fotografij s potovanja na Japonsko. Med posnetki, na katerih je bil s svojo ekipo, je bila tudi fotografija, na kateri objema portoriško igralko Adrio Arjona. S tem je prvič javno potrdil, da sta par.

Objava je hitro zaokrožila po spletu in sprožila val odzivov – od navdušenja do presenečenja in že omenjenih primerjav.

Ljubezen, ki kljubuje komentarjem

Kljub razpravam na družbenih omrežjih se zdi, da Momoa in Arjona uživata v svojem razmerju. Par se ne ozira na govorice, temveč ohranja sproščen odnos in skupne trenutke deli le občasno.

Njuna zveza ostaja ena najbolj komentiranih v zadnjem letu, a hkrati tudi ena tistih, ki ju igralca ne želita pretirano izpostavljati. Momoa je že večkrat poudaril, da mu je zasebnost izjemno pomembna, zato ni presenetljivo, da o svojem ljubezenskem življenju ne govori javno.

Vir: 24sata.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
