Mislili so, da poljublja svojo hčerko

Hollywoodski zvezdnik Jason Momoa je že dve leti v razmerju z igralko Adrio Arjona , ki je od njega mlajša dvanajst let. Čeprav par svojo zvezo večinoma ohranja stran od žarometov, so se v zadnjih mesecih na družbenih omrežjih pojavili številni komentarji, ki razpravljajo o videzu njegove izbranke, poroča 24sata.hr.

Momoa se je od Lise Bonet ločil januarja 2022. Z nekdanjo partnerico imata dva otroka – hčerko Lolo Iolani in sina Nakoa-Wolfa . Prav Lola je postala nenamerno središče pozornosti, saj so nekateri oboževalci začeli primerjati njen videz z videzom Momoajeve nove partnerke.

Na družbenih omrežjih so se pojavili komentarji, kot so:

"Njegova punca je zelo podobna Loli."

"Videti je kot njegova hči. Rekel bi, da je zanj malo premlada ..."

"Ali še kdo misli, da je njegova nova punca videti kot odrasla različica njegove hčerke?"

"Sprva sem mislil, da je to Lola!"

Čeprav so primerjave sprožile burne razprave, se igralec na komentarje ni odzval. Momoa je znan po tem, da svoje zasebno življenje skrbno varuje, zato tudi tokrat ostaja tiho.